FGR publicó expediente del caso Cienfuegos

En la imagen, el exministro mexicano de Defensa Salvador Cienfuegos. EFE/José Pazos/Archivo

La Fiscalía General de la República dio a conocer el expediente donde se detallan sus procedimientos para no ejercer acción penal contra el general Salvador Cienfuegos Zepeda, regresado a México para ser procesado, luego de que en EEUU le fueran desestimados cuatro cargos relacionados con narcotráfico.

Se trata de 6,749 hojas con dos tomos y una serie de anexos distribuidos en 83 enlaces y la parte 13 marca error en la carga del documento. Todo esto fue compartido alrededor de las 20:28 horas de este 16 de enero.

“Como corresponde en un estado de derecho y con la convicción de consolidar la transparencia y la justicia, con independencia de la información que ya se ha hecho pública, la Fiscalía General de la República da a conocer por este medio la versión pública del expediente completo, con las salvedades que impone la ley, y que fue diligenciado en México, culminando con una determinación de no ejercicio de la acción penal”, publicó la dependencia.

Al menos, las dos primeras partes del Tomo 1 contienen los oficios con que la Secretaría de Relaciones Exteriores hizo llegar información sobre los cargos contra el general, así como las instrucciones a dependencias internas de la propia FGR. Cabe destacar que, en su mayoría, estos documentos están tachados en negro, algunas en hojas enteras.

Sin embargo, se puede observar que la Carpeta de Investigación sin detenido fue registrada el 3 de noviembre del año pasado a las 12:37 horas. Y se señala que la fecha de inicio de los hechos es el 1 de enero del 2016.

Por ejemplo, la parte 4 del Tomo 1 consta de al menos 218 páginas en negro completo, de las 226 hojas. Lo mismo ocurre con la parte cinco de esta primera parte.

Es hasta el Tomo 2 donde se detalla cuál fue el análisis de la Carpeta de Investigación FED/SEIDO/UEITA-NAY/0000821/2020.

“Se aprecia que la información contenida en la Carpeta de Investigación no cuentan con una cronología de los mensajes, derivado de lo anterior se ordenó la información por objetivos identificados con mayores números de contactos y se depuró las conversaciones repetidas; una vez estructurada la información se identificó lo siguiente”, indica el primer punto del estudio, pero a continuación las partes están testadas.

En referencia a las conversaciones interceptadas por la Administración del Control de Drogas y que el Departamento de Justicia de EEUU aportó en 751 páginas, las cuales fueron reveladas este 15 de enero por la Cancillería.

Las autoridades norteamericanas enviaron copias de conversaciones realizadas mediante un BlackBerry y donde Juan Francisco Patrón Sánchez, el H-2, se comunicó con Isaac Silva Gárate, el H-9, quien supuestamente estableció el vínculo con el general Cienfuegos y lo identificó como El Padrino.

“Los contactos con los cuales tuvieron conversaciones los actores antes señalados no se comunicaron entre sí. Se localizaron 204 de fotografías con imágenes de personas, vehículos, inmuebles, armas, cargadores, entre otros. Sin embargo, la información contenida solo mostraba los números de PIN y en algunos casos los relacionaba con alguna clave. (Anexo 6)”.

Son las conclusiones de la página 63, luego de ordenar y explicar el sentido de los mensajes, así como identificar nueve nombres. Por ello, se sugiere que sean solicitados datos a concesionarias como a BlackBerry.

“Solicitar a las concesionarias, los datos conservados de los PINes relacionados a algún número de IMSI”, se incluye.

Para esta parte la FGR elaboró fichas de personas identificadas con registros en el padrón vehicular, flujos migratorios y Clave única de Registro de Población (CURP); al tiempo que se determina que, quien cuenta con el mayor número de contactos es Samanta, seguido de Spartacus, Thor y Superman; estos son los nombres clave que usaron los narcotraficantes.

(Gráfico: Infobae México/Jovany Pérez Silva)

A su vez, fue elaborada una red que no corresponde a jerarquías, sino para establecer quién daba órdenes a quién o ante qué personajes se mostraban “con cierto grado de respeto”.

También fue realizada una línea cronológica del periodo de las conversaciones. Pero a partir de este punto, en la página 125 del Tomo 2, Parte 1, se registran hojas totalmente tachadas en negro, con hojas intercaladas en blanco hasta la página 230 (que son las totales del PDF correspondiente).

Lo anterior continúa hasta el siguiente extracto, cuando se muestra información de un correo en la página 31 del Tomo 2 Parte 2, que fue dirigido al Centro de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, pero se desconoce qué información urgente era requerida el 28 de diciembre de 2020 a las 20:22 horas.

Es hasta la página 69 de este apartado (Tomo 2-Parte 2) que se ordena un requerimiento hacia Telcel, AT&T, Movistar y Axtel, para que ofrezcan los números asociados con cuatro personas en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017.

El 29 de diciembre, AT&T respondió que no contaba con información de que las personas referidas fueran sus clientes. Ese mismo día, Telcel contestó que se encontraba jurídica y materialmente imposibilitada de colaborar, pues no encontró dato alguno, debido a que solo resguarda aquello esté en los 24 meses anteriores a la última comunicación, pues su “mandante se actualiza diariamente”.

La dependencia dirigida por Alejandro Gertz Manero señala el alcance de sus esfuerzos para no ejercer acción penal contra Cienfuegos (Foto arte: Jovani Pérez Silva)

Sin embargo, en ese orden no se anexó la respuesta de Movistar ni Axtel, mucho menos se mencionó algún aparatado que justificara tal omisión. Es hasta la página 147 del Tomo 2 que Telefónica refiere no haber resguardado datos de las personas mencionadas, igual, mediante un oficio fechado el 30 de diciembre. En el mismo PDF, pero en la página 153, Axtel responde que tampoco tiene datos “a nivel nacional”.

No obstante, el oficio NO. FGR/SEIDO/DGCTC/OPS/16351/2020, donde se anexa la respuesta de Telcel, sí se tiene éxito, pues de cuatro nombres, ofrece dos con el número de línea en el periodo de búsqueda del 30/12/2020 al 30/12/2020. Se desconoce de quién o quiénes se trata, porque los datos están tachados. En la página 13 del Tomo 2, Parte 4, Axtel respondió que no tiene obligación de almacenar datos en un periodo mayor a 48 meses; el oficio al que contesta es FGR/SEIDO/UElTA/TU/2155/2020.

Una de las respuestas (Pág. 67, Tomo2, Parte 4) señaladas con el oficio S-TM. 142, hacia el general secretario Luis Cresencio Sandoval, señala que por parte de la Compañía de Transmisiones de Estado Mayor no fueron asignados teléfonos BlackBerry. Más adelante, en la página 98, se muestra la presentación del general y su representado, donde se declara inocente de los cargos.









Información en desarrollo...