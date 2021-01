Camillero del ISSSTE denunció influyentismo en la aplicación de vacunas

Daniel Guadarrama, camillero del ISSSTE, denunció que fue pasado por alto para la aplicación de la vacuna contra COVID-19 (Video: Twitter @delapazosiris11)

El viernes por la tarde, las redes sociales comenzaron a circular el video de un camillero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que explicó cómo, después de haber trabajado en el área COVID durante toda la crisis sanitaria fue pasado por alto cuando su unidad médica comenzó a vacunar al personal.

Daniel Guadarrama, trabajador del sector salud en Tepic, Nayarit, explicó que ha trabajado más de ocho años en su ramo y que tenía la ilusión de que, el día que comenzara la repartición de inmunizaciones para personal de médico prioritario, él sería seleccionado para protección.

Además denunció que personal que “estuvo detrás del escritorio” no valora el trabajo del personal como él mismo.

Frente a todo esto, Guadarrama decidió renunciar a su trabajo en la institución y, en un acto simbólico, quemó su uniforme. “Porque la verdad es que no vale la pena arriesgar mi vida por personal que no me sabe valorar como trabajador. Hoy me indigna y me duele demasiado, porque es algo que quiero y hago con amor”.

Guadarrama no es la primera persona que renuncia al sector salud tras ser obviado en la repartición de inmunizaciones, el 1 de enero, la médico Ana Paola de Cosio Farías, pediatra y endocrinóloga en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI, renunció a su plaza tras denunciar que existe “gandallismo” e “inequidad” por parte de las autoridades de salud en la aplicación de la vacuna contra el COVID-19.

La Doctora Ana Paola de Cosío Farías denunció que existe "gandallismo" e "influyentismo" de las autoridades del IMSS para aplicar la vacuna del COVID-19 (Foto: captura de pantalla)

La doctora acusó que hay personal médico que no aparece en las listas de vacunación, pero existe personal administrativo que está recibiendo la vacuna con el argumento de que están a cargo de equipos COVID-19, pero “nunca se meten y nunca están expuestos”.

Ante las acusaciones de la doctora De Cosío, el Hospital de Pediatría del CMN SXXI respondió que ya estaba agendada su inmunización y que había dejado el área COVID desde octubre. Lo que no mencionaron fue que la obligaron a regresar en diciembre.

Además está el caso del doctor José Rogel Romero, exdirector del Centro Médico “Lic. Adolfo López Mateos” de Toluca quien usó sus influencias para que su familia recibiera antes la vacuna contra el COVID-19, por lo que fue separado de su cargo.

CAMPAÑA DEL ISSSTE

En videoconferencia con directores de los hospitales, el titular del instituto, Luis Antonio Ramírez Pineda, explicó que, a partir del pasado 12 de enero, las vacunas serían transportadas a 15 mil centros médicos en el país, de los cuales 113 unidades son las correspondientes al ISSSTE.

Los directivos de los hospitales tienen la responsabilidad de evitar que se apliquen inmunizaciones a personas a quienes no les corresponden aún(Foto: Twitter@ISSSTE_mx)

“Con esas brigadas se va a empezar a hacer el proceso de vacunación por hospital. Esto significa que vamos a poder hacer de manera mucho más ágil la vacunación a nuestro propio personal”, añadió Luis Antonio Ramírez Pineda.

De acuerdo con la institución, las brigadas para colocar el fármaco están encabezadas por el Ejército Mexicano, la Marina, la Secretaría de Bienestar y grupos Siervos de la Nación.

En cuanto a la supervisión de quiénes recibirán la vacuna, los directivos médicos se encargarían de presentar solamente al personal que está atendiendo casos por COVID-19 y deberían haber vigilado que la estrategia implementada por el gobierno federal se realice adecuadamente en los hospitales correspondientes.

