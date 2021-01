Denise Dresser y su crítica a López Obrador por proyectar a Benito Bodoque en la mañanera

Denise Dresser se lanzó contra AMLO por proyectar un fragmento de la caricatura "Don gato y su pandilla" durante la conferencia de prensa matutina de este jueves (Foto: Cuartoscuro / Fotoarte Steve Allen)

Luego de que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dedicara unos minutos de la conferencia de prensa matutina para hacer un homenaje Jorge Arvizu por su apoyo a la “cuarta transformación”, algunos líderes de opinión se lanzaron en contra del mandatario al considerar que en este momento hay temas más relevantes que atender.

Este fue el caso de la politóloga Denise Dresser quien, a través de su cuenta de Twitter, publicó dos imágenes; en la primera aparece un titular que dice: “Asegura López Obrador que Enrique Peña Nieto encarna la corrupción, la frivolidad, y la banalidad”, y en la otra se muestra la escena en la que el presidente expuso la conocida caricatura de Don gato y su pandilla.

En seguida, la especialista comentó: “Cómo empezó / Cómo va” , y consideró oportuno recordar a sus seguidores las cifras de la epidemia de coronavirus en México reportadas el pasado miércoles.

“Posdata: nuevos contagios de #COVIDー19 ayer (15,873), defunciones (1,235), muertes acumuladas según cifras oficiales (136,917)”.

La politóloga consideró que la epidemia de coronavirus en México es un tema de más relevancia (Foto: Twitter)

Otras personas del medio público también se manifestaron en contra. El periodista José Díaz-Briseño recordó que en la década de los setenta el programa de Don gato y su pandilla fue uno de los contenidos más populares del estudio Hanna-Barbera en México. Destacó que, a pesar de que el país se encuentra en medio de una cifra récord de defunciones por COVID-19, el presidente mexicano pidió a sus asistentes que lo proyectaran durante la rueda de prensa.

En la década de 1970, ‘Top Cat’ era uno de los programas más populares de Hanna-Barbera en México. Hoy, en medio de muertes récord diarias de Covid, AMLO pidió a sus asistentes que lo pusieran en la pantalla

Sin embargo, la lingüista Violeta Vázquez-Rojas decidió responder a este posicionamiento, argumentando que lo referido por el comunicador carece de contexto.

“Oye sí, qué escandaloso se oye eso... si no le pones el contexto. Pero no la viste, entonces no sabes por qué fue. Y así te sale un muy conveniente tweet amarillista. Buen día!” , escribió la especialista.

Otros personajes del medio público también se lanzaron contra el presidente por la mención a Jorge Arvizu durante la conferencia de prensa matutina (Foto: Twitter)

Cabe señalar que fue en los últimos cuatro minutos de la conferencia matutina de este jueves, cuando Andrés Manuel López Obrador habló sobre Jorge Arvizu.

“Hay, ahora que hablo de esto, un hombre, un actor que quiero recordar y que estos momentos sean en homenaje a su persona, compañero actor, Arvizu, ‘el Tata. Ese hombre que imitaba las voces de Don Gato y su Pandilla, entre otras cosas; ahora que hablé del desayuno, que decía que quería su cocol. Ese hombre, desafiando todo -porque trabajaba como actor y dependía de un medio de comunicación- fue de los pocos que en su momento expresó su apoyo -él y su esposa, ya mayores- en favor de la lucha por la transformación de México”, indicó el mandatario mexicano.

El presidente López Obrador recordó a Jorge Arvizu, el actor que dio voz a Benito Bodoque, durante la conferencia matutina de este jueves (Foto: captura de pantalla)

Aunado a esto, el presidente resaltó que fueron millones de personas que como Arvuzú hicieron posible “el movimiento”, por lo que consideró pertinente recordarlo.

“Pero ya ven cuánta gente participó en este movimiento para que se triunfara. Muchos, muchos, millones fueron precursores del movimiento. No nos vamos a olvidar nunca de ellos y, lo más importante, no vamos a fallar”, expresó.

Jorge Isaac Arvizu Martínez fue un actor que se distinguió por su labor de doblaje desde las décadas de 1950 y 1960, realizando todo tipo de voces en dibujos animados y series para televisión, además de ser intérprete cómico, productor y escritor de teatro, televisión y cine.

Fue conocido como “El Tata”; nombre de uno de sus personajes con el que aparecía de manera regular en la serie de televisión La Criada bien Criada. Arvizu murió el Ciudad de México el 18 de marzo de 2014.

