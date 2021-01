Vacuna COVID-19 en Baja California Sur: calendario y lugares de aplicación

El día de hoy, durante la conferencia matutina del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, el Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, explicó el Plan de distribución de vacunas contra el COVID-19, que dará inicio el día de hoy a las 16:00 horas y se tiene contemplado para finalizar a las 03:40 de la madrugada del miércoles 13 de enero.

Este plan de distribución ocurre en el marco de la primera llegada de 439,725 dosis de la vacuna desarrollada por la farmacéutica Pfizer/BioNTech que arribará hoy a la Ciudad de México, desde donde se distribuirá a todos los estados de la República. De estas, 9,750 serán destinadas para el estado de Baja California Sur.

El cargamento que llegará el día de hoy es el más grande programado hasta la fecha. Los anteriores rondaban las 50 mil dosis de la vacuna puesto que eran lotes cuyo objetivo, según las autoridades encargadas del plan nacional de vacunación, era “calibrar” el operativo para la distribución segura de los viales. Esto debido a que la vacuna de Pfizer/BioNTech presenta algunos retos logísticos, como la necesidad de mantener las dosis a una refrigeración de -70°C par preservar la integridad de la sustancia.

A partir del día de hoy, llegarán cada semana embarques con más de 400 mil dosis de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2. Para ilustrar el plan de distribución, el Secretario de la Defensa Nacional presentó algunos ejemplos donde se explicaron las vías terrestres y aéreas que se ocuparán para llevar a salvo a sus destinos las vacunas.

Para el plan de distribución de la vacuna se utilizarán 179 rutas terrestres, 8 rutas aéreas, 46 aeronaves y 179 escoltas de seguridad, para surtir 879 Hospitales Covid.

Además, se desplegarán también 879 brigadas de vacunación, encargadas de proveer de las inyecciones que protegerán, primero, al personal de salud que atienden directamente a personas contagiadas con el virus SARS-CoV-2.

En el plan expuesto por Luis Cresencio Sandoval, la Ciudad de México funcionará como el principal centro de distribución; desde la capital mexicana, saldrán las diferentes rutas que abastecerán del fármaco a los demás 31 estados de la República.

La aeronave B-737/200 será la que hará la ruta para surtir de vacunas a Baja California Sur. Partirá de la Base Aérea Militar (B.A.M.) No. 18 en Hermosillo, Sonora para llegar a la B.A.M. No. 12 en Tijuana, Baja California de donde volverá a tomar vuelo con dirección a B.A.M. No. 9 La Paz, de Baja California Sur.

En Baja California Sur llegarán a las 21:10 las 9,750 vacunas para ser administradas por 16 brigadas en 16 hospitales. Desde La Paz, se servirán de 3 rutas terrestres y una aérea para la redistribución, que está programada para concluir a las 00:10 ya del miércoles 13 de enero.

De los hospitales a los que se suministrará la vacuna, 6 pertenecen a la Secretaría de Salud, 4 al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 4 al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 2 a la SEDENA.

Los hospitales a surtir son el Hospital General de Subzona con Medicina Familiar (HGSMF) 2 Cd. Constitución, el Hospital General de Subzona (HGS) Guerrero Negro, El Hospital General de Zona con Medicina Familiar 1 La Paz, el HGSMF 26 Cabo San Lucas, el Hospital Cd. Constitución, el Hospital Santa Rosalía, el Hospital San José del Cabo, el Hospital La Paz, el Hospital Militar Regional de La Paz, el 49° Batallón de Infantería, el Hospital General (HG) Adán G. Velarde, el HG Raúl A. Carrillo, el Hospital Comunitario de Loreto, el HG de Cabo San Lucas, el HG con especialidades Juan María de Salvatierra, y el HG de Cd. Constitución.

