“Guardia Nacional ya tiene el respeto”: AMLO aseguró que la institución policíaca tiene una aprobación del 70% entre los mexicanos

Elementos de la Guardia Nacional. Según López Obrador, este cuerpo policíaco cuenta con el 70 por ciento de la aprobación de los mexicanos (Foto: Archivo)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador anunció oficialmente este domingo la inauguración en Michoacán de dos cuarteles de la Guardia Nacional, el polémico cuerpo creado por él mismo para controlar la violencia del país.

Obrador dijo desde Cotija, Michoacán, región limítrofe con Jalisco, que a dos años de su creación, la Guardia Nacional se ha ganado el respeto de la ciudadanía y que ya tiene una aceptación del 70 por ciento, tan sólo 10 por ciento menos que lo que tiene las Fuerzas Armadas.

“En las encuestas que se están llevando a cabo por el Inegi, por otras instituciones, cuando se le pregunta a la gente sobre la confianza en las instituciones, están casi parejas en aceptación, con más de 80% de aprobación la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina, pero ya le sigue la Guardia Nacional con alrededor del 70% de aceptación”.

“Vamos bien, pero tenemos que continuar avanzando, acreditando que se trata de una institución para servir al pueblo, que pone orden y al mismo tiempo respeta los derechos humanos. Porque esa es otra peculiaridad, es otro distintivo de los nuevos tiempos, ya no es el ‘mátalos en caliente’, ya no es declarar la guerra, ya no es ojo por ojo y diente por diente, porque si seguíamos así nos íbamos a quedar tuertos o chimuelos todos. Es respeto a los derechos humanos y garantizar de esa manera la paz y la tranquilidad”, aseguró.

Inauguración de instalaciones de la Guardia Nacional, desde Maravatío de Ocampo, Michoacán (Foto: Twitter@lopezobrador_)

La institución, creada hace 19 meses y conformada por ex militares y ex policías, ya cuenta con casi 100 mil elementos. López Obrador confió en que a finales de este año se terminen de construir los 266 cuarteles de la Guardia Nacional, que serán coordinaciones regionales.

El mandatario estatal refrendó su compromiso de terminar con la guerra contra el narco. “Si se complica la situación en Guanajuato, allá en Guanajuato, ya se apacigua Guanajuato y ahora a Michoacán, y luego a Tamaulipas y luego a Quintana Roo y luego a Chihuahua. No, ya esa no es la estrategia, ahora son coordinaciones territoriales, 266 coordinaciones territoriales, pensemos 266 bases operativas, 266 cuarteles para permanecer en las regiones, no estar de un lado a otro. Esta es la nueva estrategia”, destacó.

(Foto: Twitter/lopezobrador.org)

Las primeras misiones de la Guardia Nacional han sido las de controlar la violencia; sin embargo, todavía es un tema pendiente. “ Tenemos el desafío de seguir enfrentando el delito de homicidio , que iba al alza cuando llegamos y se controló, pero sin dejar de tener mucha presencia en distintas regiones, por eso estamos haciendo esta gira por esta zona, reconoció el presidente.

“Hay estados, como Michoacán, limítrofes como Jalisco, Guanajuato, Colima, el Estado de México, que tienen índices muy altos de homicidios. El estado con más homicidios en general es Colima , que es vecino de Michoacán; esto tiene que ver mucho además con Manzanillo, con el puerto, por la entrada de las drogas, sobre todo de los químicos, de ese químico tan dañino que es el fentanilo”.

