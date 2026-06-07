Ibuprofeno o paracetamol: cuál recomiendan los médicos para aliviar el dolor de cabeza

El tipo de analgésico ideal para la cefalea varía según el paciente y la causa del dolor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección entre ibuprofeno y paracetamol para tratar el dolor de cabeza sigue siendo un debate central en la práctica clínica actual.

Las recomendaciones de organismos y hospitales de prestigio, como el National Institutes of Health (NIH) y la Mayo Clinic, ofrecen una perspectiva fundamentada en evidencia que ayuda a definir la mejor opción en función del tipo de cefalea, la intensidad del dolor y las características del paciente.

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Criterios médicos para elegir entre ibuprofeno y paracetamol

El NIH señala que la cefalea es una de las causas más frecuentes de consulta médica y destaca la importancia de distinguir entre tipos de dolor de cabeza antes de elegir el analgésico.

Según sus publicaciones, el ibuprofeno pertenece al grupo de los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) y actúa bloqueando la producción de prostaglandinas, lo que le otorga capacidad tanto analgésica como antiinflamatoria.

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Por otro lado, el paracetamol (acetaminofén) ejerce su efecto principalmente en el sistema nervioso central y carece de acción antiinflamatoria periférica significativa, aunque ofrece una alternativa segura para la mayoría de los pacientes.

La Mayo Clinic coincide en que ambos medicamentos pueden ser útiles en el tratamiento de la cefalea tensional leve a moderada, pero sugiere que el ibuprofeno brinda mejores resultados en cuadros donde existe un componente inflamatorio relevante, como ocurre en la migraña.

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Su equipo advierte que la elección del analgésico debe adaptarse a cada paciente, tomando en cuenta factores como la edad, el embarazo, la presencia de enfermedades gástricas, hepáticas o renales, y el riesgo de efectos secundarios.

Las guías clínicas internacionales, como las del National Health Service (NHS) del Reino Unido, también respaldan el uso de ambos fármacos como primera línea para la cefalea tensional, pero insisten en que el ibuprofeno ofrece una mayor eficacia en crisis de migraña moderada a severa.

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La Mayo Clinic indica que ambos fármacos alivian la cefalea tensional, pero el ibuprofeno es más eficaz en migraña con inflamación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Efectividad y rapidez de acción: lo que muestran los estudios

Los estudios clínicos y metaanálisis reportados en el NIH y la Mayo Clinic demuestran que el ibuprofeno es ligeramente superior para lograr el cese total del dolor en cefalea tensional a las dos horas de su administración.

En cambio, el paracetamol suele ofrecer un alivio más rápido en la primera hora, aunque su efecto máximo es menor en comparación.

En la migraña, la diferencia es más marcada: el ibuprofeno no solo reduce el dolor sino que también mejora otros síntomas como náuseas y sensibilidad a la luz o el sonido, algo que el paracetamol logra con menor frecuencia.

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La Mayo Clinic señala que en casos seleccionados es posible alternar ambos analgésicos, siempre bajo control médico y respetando los límites de dosis diarios para evitar toxicidad hepática con paracetamol o daño renal y gástrico con ibuprofeno.

Seguridad, riesgos y contraindicaciones

Las entidades consultadas advierten que el ibuprofeno puede causar irritación gástrica, úlceras y sangrado digestivo, así como afectar la función renal, por lo que debe evitarse en personas con antecedentes de úlcera, insuficiencia renal o problemas de coagulación.

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La Mayo Clinic recalca que el uso prolongado o en dosis altas aumenta estos riesgos y desaconseja el empleo sistemático de AINEs en personas mayores o con enfermedades crónicas.

El paracetamol es generalmente seguro en las dosis recomendadas, pero su toxicidad hepática puede ser grave o mortal si se supera el límite de 4.000 mg al día, si se combina con otros medicamentos que lo contienen, o si hay consumo de alcohol.

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Los expertos del NIH subrayan la necesidad de evitar la automedicación prolongada y llevar un registro de la frecuencia de uso para prevenir la aparición de cefalea por abuso de analgésicos.

El NIH recomienda evitar la automedicación y controlar el uso de analgésicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones finales de los médicos

Los médicos de la Mayo Clinic y el NIH coinciden en que la elección entre ibuprofeno y paracetamol debe basarse en la evaluación del paciente y la naturaleza del dolor.

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Ambos fármacos pueden alternarse en episodios puntuales y bajo supervisión, especialmente en crisis intensas o refractarias.

La clave para lograr buenos resultados está en comenzar el tratamiento lo antes posible tras la aparición del dolor y respetar siempre las dosis y la frecuencia recomendadas, con el fin de evitar complicaciones a largo plazo.

Es fundamental consultar a un médico ante dudas, dolor persistente o la aparición de síntomas nuevos o inusuales.

Solo un profesional puede indicar el tratamiento más adecuado y seguro para cada caso particular.