“No tengo invitación”: AMLO informó que no acudirá a la asunción de Biden

(Foto: Cortesía Presidencia)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló que no asistirá a la toma de posesión del próximo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, porque no tiene invitación y además, ha tomado la decisión de no estar “viajando tanto”.

“No tengo invitación y he decidido salir poco, desde que estoy en la Presidencia solo hecho un viaje, a la Casa Blanca , porque era muy importante que se iniciará el tratado... por eso decidí salir. Siempre he pensado que la mejor política exterior es la interior”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador reiteró que no tiene ningún problema con el próximo presidente de los EEUU, y expresó que “no va haber pleitos” con Joe Biden, porque México y Estados Unidos no pueden ser vecinos distantes.

(Foto: Cortesía Presidencia)

“No va haber pleitos con el presidente biden, no podemos ser vecinos distantes, tiene que haber una política de buena vecindad por muchas razones: son 38 millones de mexicanos que viven trabajan en Estados Unidos, es la comunidad hispana más importante en Estados Unidos, también aquí viven más de un millón de estadounidenses, es donde viven más estadounidenses de todo el mundo, México.

Entonces las relaciones económicas comerciales, la frontera 3 180 km, estados de la Unión americana potencias en lo económico, Texas, Arizona, Nuevo México, no hay problemas con el gobierno de Estados Unidos y les deseamos que les vaya muy bien , sobre todo que le vaya muy bien a su pueblo”, señaló el presidente de México.

El mandatario se refirió este jueves a los hechos ocurridos el día de ayer en Estados Unidos, cuando simpatizantes del actual presidente Donald Trump, ingresaron de manera violenta al Capitolio. El saldo de los disturbios fue de 4 personas muertas.

“Nosotros siempre hemos actuado con respeto a la política interna de otros países , así lo establece nuestra Constitución, son principios de la política exterior la no intervención la autodeterminación de los pueblos, no vamos nosotros a intervenir en estos asuntos que corresponden resolver atender a los estadounidenses, esa es nuestra política eso es lo que puedo comentar.

(Foto: Cortesía Presidencia)

Siempre es muy lamentable el que se pierdan vidas humanas, eso si, podemos expresarnos, siempre hemos buscado que todos los conflictos y esto aplica para política exterior y política interna se resuelvan mediante el diálogo. Y esto pues también debe ser norma en lo interno, por lo demás no tomamos postura , deseamos que siempre haya paz , prevalezca la democracia que es el poder del pueblo y que haya libertades, eso es todo”, expresó.

También el mandatario mexicano habló sobre la suspensión que Twitter, Facebook e Instagram , hizo en las cuentas del actual presidente de los EEUU.

Sin mencionar el nombre de Donald Trump, pero en clara referencia a lo ocurrido con la suspensión que Twitter hizo a las cuentas del actual presidente de los Estados Unidos.

AMLO, Trump y Joe Biden (Foto: Archivo)

“Hay una cosa que ayer y hace unos días también comenté, y yo siempre digo lo que pienso, algo que no me gustó ayer de lo del asunto del Capitolio, nada más que respeto, respeto, pero no me gusta la censura, no me gusta que a nadie lo censuren y le quiten el derecho de transmitir un mensaje en Twitter o en Face, no estoy de acuerdo con eso, no acepto eso.

Tenemos que autolimitarnos todos y garantizar la libertad. ¿Cómo es eso de que te censuro y ya no puedes transmitir?, si nosotros estamos por las libertades. Esto lo digo porque existen las redes sociales y una de las cosas más importantes de los últimos tiempos, que fue una revolución, fue precisamente el que al surgir las redes sociales se garantizaron las libertades, la gente pudo comunicarse abiertamente, sin censura, se produjo la comunicación, los mensajes de ida y vuelta, la comunicación circular.

Entonces, no puede haber retrocesos. ¡Cómo se va a censurar a alguien! ‘A ver, te castigo porque yo, juez, como la Santa Inquisición, considero que lo que estás diciendo es perjudicial’. ¿Dónde está incluso la norma?, ¿dónde está la legislación?, ¿dónde está reglamentado? Eso es un asunto de Estado, eso no es un asunto de las empresas.

Este es un tema importante, porque aquí nos han querido censurar, bueno, hemos padecido de censura siempre, celebramos la nueva etapa, el del ingreso a lo social, a lo político, de las redes, el que ustedes puedan libremente manifestarse, expresarse.

FOTO DE ARCHIVO: Una explosión causada por una munición policial mientras los partidarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúnen frente al edificio del Capitolio de Estados Unidos en Washington, Estados Unidos, el 6 de enero de 2021. REUTERS/Leah Millis

Pero imagínense que Twitter como empresa decida: ‘Usted no, porque lo que está diciendo es nocivo, perjudicial o daña, va en contra de las buenas costumbres del bando de policía y buen gobierno’.

Vamos a ver eso, porque si se censura en las redes sociales ¿qué va a quedar? Los medios de comunicación convencionales históricamente se han sometido al poder, con honrosas excepciones.

Entonces, la libertad se expresa por entero en las redes sociales, es lo nuevo. Si ahí empieza a haber censura es motivo de preocupación.

Yo llamo a la atención sobre este tema, porque si no, aquí nada más sería el Reforma y El Universal, y las televisoras y las estaciones de radio y ya, y los comentaristas; y allá afuera lo que diga el Washington Post y lo que diga el New York Times y lo que digan las grandes cadenas de televisión ¿y la gente?, que con eso que tienes en la mano se convierte cada ciudadano en un medio de comunicación. Pero ¿si ya no puedes, si te censuran, si te callan, si te silencian?

Esto no es un asunto de México, es mundial, o sea, es el derecho que tenemos a ejercer nuestras libertades”, expresó el presidente López Obrador.

