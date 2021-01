Así se burlaron Loret y Chumel Torres de AMLO por criticar censura contra Trump

Chumel Torres, AMLO y Loret de Mola (Foto: Instagram@chumeltorres/Presicencia/Instagram@carlosloret)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó en su conferencia de este jueves la censura de Facebook y Twitter en contra de Donald Trump, actual mandatario de EEUU; sin embargo, su postura le generó algunas reacciones por parte del youtuber Chumel Torres y del periodista Carlos Loret de Mola, quienes en el pasado han señalado ser objeto de censura precisamente por parte de la administración de AMLO.

“Hay una cosa que ayer, y que hace unos días también comenté, y yo siempre digo lo que pienso, algo que no me gustó ayer de lo del asunto del Capitolio, nada más que respeto, respeto, pero n o me gusta la censura. No me gusta que a nadie le quiten el derecho de transmitir un mensaje en Twitter o en Face, no estoy de acuerdo con eso. No acepto eso. Tenemos que autolimitarnos todos y garantizar la libertad, ¿cómo es eso de que te censuro y ya no puedes transmitir, si nosotros estamos por las libertades?”, expresó López Obrador en su conferencia matutina.

Aunque no mencionó directamente a Donald Trump, se entendió su referencia a las medidas tomadas por Facebook y Twitter contra el mandatario de EEUU.

Horas después de que AMLO hablara sobre la censura contra Trump, Chumel y Loret publicaron mensajes en Twitter para burlarse.

El mensaje de Loret para hablar sobre la crítica de AMLO contra la censura a Donald Trump

Carlos Loret escribió “AMLO: ‘no me gusta la censura’”, que remató con lo que habría sido su respuesta: unos emojis de risa.

Chumel Torres reaccionó al tuit con una imagen GIF de dos hombres chocando puños.

El propio Chumel escribió en su cuenta de Twitter:

“AMLO: No me gusta la censura. No me gusta que nadie le quiten su derecho de dar un mensaje” y como respuesta un gif del protagonista de Lluvia de hamburguesas haciendo una cara de sorpresa.

Y así reaccionó Chumel Torres

“¿AMLO condena bloquear a alguien que chillaba robo electoral falso e incitaba al amotinamiento? Claro, si le hubiera pasado a él no tendría ni partido ni presidencia”, señaló en otro tuit, y en su más reciente mensaje en la red social expresó:

“AMLO diciendo que en México no hay polarización es como Newton diciendo que no hay gravedad”.

En varias ocasiones Chumel y Loret se han mostrado críticos de la administración de AMLO.

En mayo de 2020 Loret incluso acusó al mandatario mexicano de estar detrás del cierre de una de sus cuentas de Twitter.

El periodista acusó censura, pero Jesús Ramírez Cuevas, vocero de AMLO, escribió que el gobierno “no censura ni censurará a nadie, ni a ciudadanos ni a periodistas. Está comprometido con el derecho a la información y la libertad de expresión. Si Twitter suspende una cuenta depende de la empresa y de las reglas de la plataforma. No a las falsas denuncias.”

Torres también se dijo víctima de un acto de censura luego de que fuera cancelado un foro sobre el racismo y clasismo en México en el que estaba invitado.

La polémica se desató cuando Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa de AMLO, se quejó de la presencia de Chumel en dicho foro, luego de que el youtuber ofendiera a su hijo.

“Hoy me pasó a mí, pero así vamos a ir cayendo muchos poco a poco, porque aquí ya se acabó la libertad de expresión si no piensas lo mismo que el viejito de Palacio Nacional”, señaló Chumel ante la decisión de Conapred, dando a entender que había sido censurado.

Hace meses Chumel enfrentó una polémica con Beatriz Gutiérrez Müller (Foto: Cuartoscuro - ChumelTorres/IG)

El bloqueo a Trump

Las burlas de Chumel y Loret fueron desatadas tras las críticas de AMLO a la censura en redes contra el presidente de EEUU.

Como se recordará, luego de la irrupción en el Capitolio, Trump publicó mensajes en redes que fueron bloqueados.

“Estas son las cosas y eventos que suceden cuando una victoria electoral sagrada y aplastante es despojada de manera tan brutal y sin ceremonias de los grandes patriotas que han sido tratados de manera mala y uniforme durante tanto tiempo. Vete a casa con amor y en paz. Recuerda este día para siempre”, escribió en Twitter, pero horas después el texto ya no estaba disponible.

Otros mensajes del mandatario también fueron eliminados en dicha red, mientras que Mark Zuckerberg anunció que las cuentas de Instagram y Facebook del presidente serían bloqueadas hasta el final de su mandato.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“No acepto eso”: AMLO criticó la censura a Trump en Twitter y Facebook tras violencia en el Capitolio

“Censura”: Loret de Mola aseguró que por presión de López Obrador, Twitter suspendió una de sus cuentas

“Esto es Salinismo”, dijo Chumel Torres tras acusar censura por cancelación de foro de Conapred

Facebook e Instagram suspendieron las cuentas de Donald Trump hasta el final de su mandato