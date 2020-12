El Cártel de Sinaloa aumentó el uso de los túneles al estilo “Chapo”, por las restricciones en la frontera a causa del coronavirus

Imagen ilustrativa de un narcolaboratorio encontrado en Culiacán, Sinaloa (Foto: SSPE Sinaloa)

En vista de las dificultades que representó la pandemia por coronavirus , el crimen organizado modificó su modus operandi para traficar.

La tan utilizada máxima en las escuelas de negocios —sobre que todo cambio supone una oportunidad— fue adaptada por los cárteles mexicanos, quienes reorientaron su forma de contrabandear droga a los Estados Unidos.

Como en muchos otros aspectos, el COVID-19 representó un cambio de estrategia, y el negocio sucio de las drogas no fue la excepción. Según reportaron varias autoridades y más recientemente el diario estadounidense The New York Times, en medio de la severa reducción de viajes aéreos y marítimos, así como los obstáculos para los cruces fronterizos terrestres, los narcos mexicanos han estado confiando más en las rutas subterráneas como los túneles .

De acuerdo con el diario, un miembro del Cártel de Sinaloa —una de las organizaciones criminales trasnacionales más poderosas de México— estimó que el uso de estas aberturas aumentaron aproximadamente un 40% durante la pandemia.

El COVID-19 —que hasta el momento en México ha dejado un millón 434 mil 935 contagios y 123 mil 845 víctimas mortales— rompió el flujo dede China a las organizaciones criminales, de los químicos necesarios para elaborar metanfetaminas y fentanilo.

