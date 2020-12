La verdad según Presidencia: difundieron un video para probar que sí fue un incendio el que provocó el apagón masivo

¿Quién miente? cfe o tamaulipas que dijo que no había sido un incendio

Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social y vocero del Gobierno de la República, compartió un video para mostrar los estragos del incendio en Tamaulipas que derivó en los apagones ocurridos en todo el país el pasado lunes 28 de diciembre.

“Gracias a la CFE se electrificó la mayor parte del país. Hoy los partidarios de su privatización han lanzado una campaña de desprestigio a raíz de una falla provocada por un incendio en Tamaulipas que quieren poner en duda”, escribió en twitter el vocero del presidente de México Andrés Manuel López Obrador.

Y es que Pedro Granados, coordinador estatal de Protección Civil de Tamaulipas, señaló que el oficio mostrado durante la conferencia virtual de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en el cual se puntualiza que por un incendio en un pastizal del municipio de Padilla se dañaron las líneas de transmisión de la paraestatal, es apócrifo.

El lunes miles de mexicanos comenzaron a inundar las redes sociales con desconcertados mensajes sobre el suministro de energía eléctrica.

De acuerdo con la versión del propio titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, la falla fue ocasionada por un incendio que se manifestó en el municipio de Padilla, Tamaulipas, el cual afectó dos líneas de transmisión entre Linares y Ciudad Victoria, desencadenando un problema en otras tres líneas: dos entre Mazatlán y Tepic y una entre Durango y Fresnillo.

Fotografía del titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mexicana, Manuel Bartlett. EFE/Mario Guzmán/Archivo

Las líneas se encuentra ubicadas en Ciudad Victoria, Tamaulipas y Linares, Nuevo León, donde se encuentran las subestaciones Lajas y Güémez. Al quedar fuera de servicio el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) sufrió un desbalance que dejó sin luz a 10,3 millones de usuarios en el país.

A detalle, el funcionario explicó que el frente frío número 23 trajo consigo fuertes vientos en la zona, a esto se le suma que es la temporada seca del año en el que los pastizales suelen padecer incendios. Entonces, un conato de incendio que se presentó en el lugar fue avivado por el viento, de tal modo que afectó 30 hectáreas en el municipio mencionado.

Para apoyar su explicación, el ingeniero Peña utilizó diapositivas para ubicar la zona dañada por el fuego y mostró las fotos del incendio que afectó las líneas de transmisión.

López Obrador, por su parte, aseguró que uno los objetivos de su gobierno es “sacar adelante a la CFE como estamos sacando adelante a PEMEX [Petróleos Mexicanos]”. Esto luego de hacer un recuento de los procesos de privatización de la electricidad mexicana que iniciaron, según el mandatario, con las reformas hechas durante el gobierno del ex presidente por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Salinas de Gortari.

Foto: Presidencia de México.

Acerca de la exigencia de renuncia de Manuel Bartlet, el presidente dió a entender que las personas inconformes con las decisiones del titular de la CFE en realidad están en conflicto con decisiones tomadas desde el Poder Ejecutivo, y no por desde la cabeza de la Comisión Federal de Electricidad. “No es con Manuel Bartlet, es con el presidente”, aseguró Andrés Manuel López Obrador.

Entre sus reclamos, el presidente acusó a periódicos como el Reforma y El País de estar patrocinados por empresas extranjeras que poseen concesiones para la venta de energía eléctrica a la CFE. “Estas empresas extranjeras y las nacionales tienen voceros en México y en el extranjero. Por ejemplo, el periódico El País de España es un defensor de la privatización de la industria eléctrica, porque estas empresas tienen también acciones, seguramente, en este periódico”, fueron las palabras del mandatario en contra del diario español.

Acerca del periódico mexicano, Reforma, el presidente lo acusó de ser aquel que “representa a ese sector privado, nacional o extranjero”. De esta forma se explica el presidente que, luego del apagón del lunes pasado, “hacen un escándalo, y suponen que ya es la debacle de la CFE. Cosa que ellos quisieran, que ansían, para que se entregue el sector a los particulares”.

López Obrador incluso habló del manejo actual en el país de los servicios de internet: “¿Cuánto tiempo manejando los particulares el sistema de comunicación? y el 80% del territorio nacional no tiene internet ¿por qué?”. El mandatario se explica esto señalando que los intereses de las empresas que proveen de internet a la población mexicana no están orientados al desarrollo del país, sino en la búsqueda del mercado. “Donde vive la gente pobre, en la sierra, en los valles, en los desiertos, en los lugares apartados, ahí no hay señal ¿por qué? Porque no es negocio”, explicó el presidente.

