Profeco detectó venta de oxígeno industrial como terapéutico durante lucha contra el COVID-19

Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), anunció que se detectó que algunos distribuidores de tanques de oxígeno venden contenedores con oxígeno industrial como si fuera para consumo humano.

Durante la conferencia matutina de este lunes 28 de diciembre, Sheffield Padilla especificó que existen dos tipos de tanques de este gas, uno pertenece al uso de la industria y otro al consumo humano y que tiene una función terapéutica para ayudar a algunos pacientes con COVID-19, pues parte de las complicaciones que puede haber es la deficiencia en la oxigenación.

“Hemos estado pendientes del tema de la venta del oxígeno. Habría que aclarar que hay dos tipos de distribuidores: el distribuidor industrial y el de consumo humano, del tema de salud” , especificó durante su segunda participación en la mañanera.

También refirió que esto se detectó en la capital nacional y que se dieron cuenta por una denuncia que señalaba faltas a temas de índole comercial.

“Hay algunos que sólo son distribuidores de industrial y hemos detectado algunos de estos que lo están vendiendo para consumo humano; han sido dos casos en el país, ambos en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México en donde esos dos casos fueron cerrados porque es oxígeno que no es para consumo humano , sino para uso industrial, aunque el cierre lo hicimos por no exhibir precios y otros temas comerciales”, especificó; no obstante, agregó que existen otros cuatro proveedores que fueron suspendidos y que están bajo observación.

Durante su intervención, el titular de la Profeco señaló que también se trabaja de en paralelo con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para que el producto que llegue al consumidor sea el ideal para tratar sus padecimientos, pues puede haber efectos no deseados en el consumo de los tanques con finalidad industrial.

Y es que ante el repunte de casos de COVID-19 en México, los insumos paliativos se han vuelto de vital importancia para los casos más graves, tal es el caso de los pacientes que requieren un tanque de oxígeno para poder respirar sin dificultad, ya que la capacidad de oxigenación se ve mermada con la infección del nuevo coronavirus.

La lógica en la utilización de los tanques de este gas es para compensar la pérdida de oxigenación de los pulmones, esto por que el SARS-CoV-2 tiene la capacidad de generar daños en los alvéolos , que son los pequeños globos de los pulmones que se encargan de absorber el aire que respiramos para integrar el oxígeno al torrente sanguíneo y cumplir con las funciones biológicas del cuerpo.

Para esto se debe de considerar que el aire que respiramos está constituido por distintos gases, de hecho, menos de una cuarta parte de éste es oxígeno. De acuerdo con Pierre J. Rapin, el aire que respiramos está compuesto, generalmente por “21% de oxígeno, 78% de nitrógeno, 0.93 % de argón, 0.04 % de dióxido de carbono y pequeñas cantidades de otros gases” , de tal modo que cuando un paciente ve dañada su capacidad de oxigenación, lo ideal es dotarlo de un tanque de oxígeno para compensar los estragos del COVID-19.

Para los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se les ofrece de manera gratuita este tratamiento terapéutico que suple la falta de oxigenación en la sangre; sin embargo, al estar rebasado esto, las personas con cierta capacidad adquisitiva recurren a proveedores privados para adquirir este insumo, el cual está regulado por el gobierno tanto en calidad como en precio; sin embargo, ante los abusos, la Profeco puede aplicar sanciones.

