Camillero del IMSS se contagió de COVID-19; casera lo amenaza y saca de su casa

Agreden a trabajador del IMSS en Puebla por tener COVID-19 (Foto: Facebook / Jake Quiiroz)

Francisco Cabrera García , un camillero adscrito al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), fue desalojado de su casa presuntamente de manera violenta por su casera y vecinos de Francisco Cabrera, Puebla, por haber dado positivo a COVID-19.

La esposa de Cabrera García informó que la noche del sábado 26 de diciembre su esposo fue sacado por la fuerza de su casa ubicada en la privada Jabalí #2614, colonia Las Hadas, a manos de Ani Cortés Ocaña, contadora de la sucursal de Nissan ubicada en Cholula, quien le renta el inmueble.

“Su nombre es Francisco , de profesión es administrador, pero también trabaja siendo camillero del hospital traumatología y ortopedia del IMSS, su papel más importante es ser el súper héroe de nuestra hija. Un hombre trabajador, leal, honesto, buen hijo, buen hermano, buen padre y buen esposo [...] Ayer le hicieron a mi marido lo peor que se le puede hacer a una persona. La señora Ani Cortes Ocaña (nuestra casera) contadora de la automotriz Nissan sucursal cholula se atrevió a correrlo de nuestra casa al enterarse que tenía covid. A altas horas de la noche llamó e incitó a todos los vecinos del edificio para que lo corrieran!” publicó la esposa de la víctima a través de su cuenta de Facebook.

Médicos esperando ser vacunados contra el COVID-19 (Foto: Reuters / Edgard Garrido)

En el mismo comunicado explicó que para que saquen al trabajador del Seguro Social la mujer, acompañada de la muchedumbre, ejercieron violencia contra él.

Lo sacaron de nuestra casa sin tener ninguna pizca de piedad o solidaridad

Al calor del momento, describió que recibieron amenazas sobre su integridad y su pertenencias; sin embargo, los afectados aseguraron que no le hacían daño a nadie y que, como ya sabía del contagio, el camillero no salía del departamento para evitar contagiar a los vecinos, pero no ayudó de nada el querer razonar con la casera.

“Nos amenazaron y la casera tronando los dedos nos dijo que sacáramos todas nuestras porquerías por que al otro día ella lo haría. Los vecinos así como la casera fueron una escoria y los peores seres humanos que pudimos conocer” , abundó en el relato de los hechos.

Familiares de una persona sospechosa con COVID-19 ingresan hoy al Hospital General en Ciudad Juárez (Foto: EFE / Luis Torres)

Después de informar de las amenazas por parte de Ani Cortés Ocaña, la esposa del agraviado informó que el comediante Franco Escamilla se puso en contacto con ella para ver en qué le puede ayudar. Lo cual contrasta con la respuesta de Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, quien no se pronunció al respecto.

Este caso abona a las agresiones contra el personal del sector salud en México pues, mientras en otros países, a las y los doctores, las y los enfermeros y demás trabajadores de hospitales se les respeta y se les brinda reconocimiento, en México es muy común enterarse de casos que les avientan cloro en la calle para “desinfectarlos” o los golpean para que se desplacen de donde viven, asimismo, se sabe que algunos domicilios han sido vandalizados para que el COVID-19 “no afecte” a los vecinos.

Mientras tanto, el COVID-19 continúa su avance en territorio nacional y registra 1,383,434 casos positivos acumulados y 122,426 decesos. En las últimas 24 horas, esta enfermedad agregó 6,217 contagios y 400 defunciones. Por lo cual la Secretaría de Salud insiste en que la ciudadanía debe de tener una actuación prudente y responsable ante el SARS-CoV-2, pues hasta que no se aplique la vacuna a la mayoría de la población, este virus continuará siendo una amenaza.

