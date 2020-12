“Nuestro propio país nos deporta”: empleados de consulados de México en EEUU denunciaron despidos masivos

Una organización de empleados locales de los Consulados de México en Estados Unidos denunció en la última semana que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), había realizado despidos “masivos” de trabajadores en plenas fiestas decembrinas.

“Por este medio manifestamos nuestro extrañamiento y descontento ante los despidos masivos de nuestros compañeros en varias representaciones consulares”, expresaron los empleados locales de los Consulados en una carta dirigida a López Obrador.

Esto, alertaron, a pesar de que el Canciller Marcelo Ebrard, titular de la SRE, reconoció “las injusticias laborales” a las que están sometidos los empleados consulares, añadieron. “A días de que termine el año, cuando muchos de nosotros nos encontramos de vacaciones o en casa por la situación del COVID-19, en algunos consulados iniciaron las notificaciones de despido de empleados”, remarcaron.

De acuerdo con los empleados locales consulares, las bajas han sido justificadas por las autoridades mexicanas por diversos motivos “que van desde el vencimiento de la visa tipo A-2 dentro de los próximos tres meses, por la no renovación de dicha visa, y hasta por el clásico pretexto de recorte presupuestario o simplemente por la facultad de poder que tienen los Cónsules generales”.

Y es que en 2016, el Departamento de Estado estadounidense informó con una nota diplomática que los empleados con visa A-2 serían renovados por un máximo de cinco años. “Ante la complacencia del gobierno mexicano, que no pidió reconsideración a dichas notas en el principio de reciprocidad entre ambos países, en el mes de agosto llega a su término el plazo de permanecer en este país”, detallaron.

Lamentablemente estamos constatando que no existen prácticas autoritarias y al margen de la ley de la cuarta transformación no puede o no quiere erradicar