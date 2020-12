La verdad detrás del supuesto traje Gucci de 45 mil pesos de Lord Molécula

Usuarios de redes sociales se cuestionaron sobre el origen del llamativo atuendo de Lord Molécula (Foto: Captura de pantalla)

Durante la conferencia de prensa diaria del 21 de diciembre, encabezada por presidente Andrés Manuel López Obrador, sucedió un momento curioso. El reportero Carlos Pozos, mejor conocido como “Lord Molécula”, se llevó todos los reflectores debido a su llamativo atuendo navideño.

En redes sociales se generó una polémica por el origen del conjunto utilizado por el comunicador a lo largo de la conferencia. Algunos usuarios publicaron capturas de pantalla de una página de internet dedicada a vender ropa y accesorios de reconocidas marcas europeas, en las que se podía observar la alegre vestimenta.

Las supuestas imágenes mostraban que el traje era un “blazer con etiqueta Gucci” de la reconocida marca italiana, y tenía un costo de 45 mil pesos. Gracias a esto, muchas personas comenzaron a criticar el estilo de Pozos y el precio de su ropa.

Algunos tuits mostraban que el traje era de marca Gucci y tenía un costo de 45 mil pesos (Foto: Twitter)

Sin embargo, esta información resultó ser falsa. En la página “Farfetch”, de donde surgió la información, no existe ningún traje con esas características, sólo un blazer color azul que cumple con las señas descritas en la descripción.

Entonces, ¿de dónde es el famoso traje de Lord Molécula? Éste es parte de la colección Trajes de navidad para hombres de la página web “U Look Ugly Today”, y se encuentra como “T-rex rolls with santa and reindeer men’s Christmas suit”. Lo describen como una “escena creativa de alegría festiva que no verá en ningún otro lugar”.

Actualmente no se encuentra disponible, por lo que el precio de dicho traje navideño es desconocido, pero los costos en la página de internet en la categoría en la que se puede encontrar el conjunto rondan los USD 50, que equivale a alrededor de mil pesos.

La vestimenta de Lord Molécula se puede encontrar por alrededor de mil pesos en una página de internet dedicada a vender trajes creativos (Foto: Twitter)

Las reacciones en redes sociales ante la vestimenta de “Lord Molécula“no se hicieron esperar. A los comentarios también se unió el influencer conocido como Chumel Torres, quien, con un meme, realizó su burla.

“Mi crush: me mam*n los regalos pend*jos”, escribió Chumel para continuar con un “inmediatamente yo” y colocar la foto del reportero, revelando así su crítica.

En muchas ocasiones, Carlos Pozos es quien se lleva las notas de las “mañaneras” de López Obrador. Sus peculiares participaciones se caracterizan por ser demasiado reverenciales hacia el presidente y por hacerle preguntas a modo, así como desviar la agenda de sus colegas que asisten a las conferencias.

Esta fue la reacción de Chumel Torres al atuendo navideño de Lord Molécula (Foto: Twitter)

De acuerdo con un análisis de SPIN Taller de Comunicación Política, Lord Molécula es uno de los miembros de la prensa que más veces ha participado durante las conferencias del presidente.

Por ejemplo, cabe recordar el 8 de abril, cuando presumió tener un “cachito” de lotería para la rifa del avión presidencial que se realizaría en septiembre de 2020. López Obrador lo llamó y, tras pedir les tomaran una fotografía, coreó: “Ese apoyo sí se ve, ese apoyo sí se ve”.

Semanas después, el 28 de mayo, protagonizó una conferencia matutina. En ella, el jefe del Ejecutivo habló de crear un nuevo índice económico, aparte del Producto Interno Bruto (PIB), con el que se podría medir el bienestar y felicidad de la gente.

Lord Molécula se ha convertido en uno de los personajes más polémicos durante las "mañaneras" de López Obrador (Foto: Especial)

El mandatario comentó que “sería bueno ir pensando en cómo nombrarlo”, para lo que Lord Molécula dijo que “las redes sociales proponen que el índice se llame AMLOVER, por sus iniciales”.

Hasta hace dos años, Carlos Pozos Soto vivía prácticamente en el anonimato de la prensa en México, pero desde que López Obrador llegó al poder, el reportero, de 62 años de edad, se convirtió en uno de los personajes más polémicos que se han visto en Palacio Nacional.

