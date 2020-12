Chumel Torres se burló con un meme del traje navideño de Lord Molécula

Chumel Torres y Lord Molécula (Foto: Facebook@LordMoleculaOficial/Cuartoscuro)

Presentarse con un traje adornado con motivos navideños, con Santa Claus incluido, fue suficiente para que el reportero Carlos Pozos Soto, conocido en el argot periodístico como “Lord Molécula”, atrajera la atención en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador este lunes 21 de diciembre y de paso desatara cientos de críticas en redes sociales, incluida la del popular youtuber Chumel Torres.

José Manuel Torres, verdadero nombre del titular de El Pulso de la República, empleó una foto de Lord Molécula para hacer un meme en el que de paso lo insultó.

“Mi crush: me mam*n los regalos pend*jos”, escribió Chumel para continuar con un “inmediatamente yo” y colocar la foto del reportero, revelando así su crítica a lo hecho por Pozos.

Y es que el reportero, un personaje habitual y controvertido de las conferencias mañaneras del presidente, acudió con el peculiar atuendo, que también hacía juego con su cubrebocas, y además le llevó un regalo a López Obrador.

La controversia se desató en Twitter, pues abundaron las críticas, el sarcasmo y los comentarios ácidos contra Lord Molécula, quien -según un análisis de SPIN Taller de Comunicación Política- es uno de los miembros de la prensa que más veces ha participado durante las conferencias del presidente.

Por supuesto, no es la primera ocasión que el personaje acapara la atención y desata el debate en Twitter.

Y es que tan solo al tomar la palabra en las conferencias, en varias ocasiones ha dicho “Presidente de todos los mexicanos, buenos días y felicidades. La verdad, hace usted un esfuerzo sobrehumano, no descansa ni sábados ni domingos”.

Quizás uno de sus momentos más bochornosos fue el que protagonizó el pasado 28 de mayo.

Y es que ese día el presidente habló de crear un nuevo índice económico, aparte del Producto Interno Bruto (PIB), en el cual se pueda medir el bienestar y felicidad de la gente.

El mandatario comentó que “sería bueno ir pensando en cómo nombrarlo”.

Lord Molécula entonces dijo que “las redes sociales proponen que el índice se llame AMLOVER, por sus iniciales”.

López Obrador se limitó a reír y a contestar: “No, no, no, no, no, imagínense”.

Su comentario no fue bien recibido y no faltaron las expresiones de incredulidad en plena conferencia matutina.

Otro momento de Lord Molécula fue cuando en abril presumió tener un “cachito” de lotería de la rifa del avión presidencial. López Obrador lo llamó y, tras pedir les tomaran una fotografía, coreó: “Ese apoyo sí se ve, ese apoyo sí se ve”.

En octubre de 2019, en una de las conferencias más tensas de AMLO, pues había ocurrido recién el “culiacanazo” (la fallida detención de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, en Sinaloa), Lord Molécula fue duramente criticado por tratar de desviar la atención con sus preguntas.

“Presidente del Gobierno de México, buenos días a quienes nos ven y a quienes nos escuchan. Gracias por permitirme el uso de la palabra, presidente. Primero quiero dar tres datos: ayer se subastaron 57 objetos olmecas, mayas, mexicas y teotihuacanos en Francia; mi segundo dato es que hoy por la noche nace una nueva cadena de televisión en donde hay nuevos periodistas; y el tercer dato, presidente, los Astros perdieron contra los Nacionales”, dijo sin hacer referencia en absoluto al incidente en Culiacán, que era el tema del momento.

