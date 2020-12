Pese a semáforo rojo, más de 500 feligreses celebraron misa en CDMX

Desalojan a 500 personas de un templo en la CDMX

Este sábado, la Ciudad de México regresó a semáforo rojo y un día después, la alcaldía Miguel Hidalgo informó sobre el retiro de más de 500 personas de un templo en la colonia Tacubaya.

El color de riesgo máximo llegó con la suspensión formal de actividades no esenciales, no obstante, ello no fue impedimento para que feligreses celebraron un evento masivo en el Templo de Los Milagros, de la Iglesia universal .

Un video compartido en redes sociales captó el momento en que los feligreses abandonaron el recinto sin respetar la sana distancia.

Luego de recibir la denuncia por parte de los vecinos de la colonia, quienes aseguraron que había una concentración de al menos 100 personas, personal de la alcaldía acudió a las 12:00 horas.

(Foto: @AlcaldiaMHmx)

“Se estaba llevando a cabo de manera irresponsable una misa, con más de 500 asistentes, pese a que la Ciudad de México se encuentra en semáforo rojo de emergencia sanitaria”, explicó la Alcaldía.

Las autoridades solicitaron refuerzos a la Gendarmería de Uso de Suelo, quienes junto a policías de la CDMX, se encargaron de desalojar a todos los fieles, varios de ellos sin cubrebocas.

La alcaldía indicó que realizará una verificación administrativa del Templo de los Milagros para aplicar las sanciones correspondientes.

Cabe destacar que aunque la Ciudad de México estuviera en color naranja o amarillo, las aglomeraciones de personas y eventos masivos no están permitidos, al menos no a su capacidad máxima, si acaso hasta un 50% de aforo.

(Foto: Reuters/Gustavo Graf)

Y es que, como ya se mencionó, la capital del país se está enfrentando ante un número acelerado de contagios y hospitalizaciones por COVID-19, lo que significa también mayor número de muertes, de manera que hasta ayer, la ocupación hospitalaria de la CDMX llegó “entre 75% y 80%”.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la CDMX, señaló que ya comenzó la ampliación de capacidad hospitalaria en los diferentes nosocomios de la ciudad.

En ese sentido, recordó que hoy comienza operaciones el Hospital Tláhuac, que atenderá exclusivamente a pacientes con COVID-19. El nosocomio arrancará operaciones con 120 camas, pero se espera se incremente a 400 lugares.

Además, con toda la ampliación hospitalaria, la funcionaria indicó que se prevé un total de 7,000 camas únicamente en la Ciudad de México, con lo que la ocupación hospitalaria se reduciría a 72%.

(Foto: Reuters/Gustavo Graf)

Mencionó que también se está fortaleciendo la cantidad de médicos que atiende en las líneas de Locatel y en el 911 “porque muchas veces no requieren la hospitalización sino sencillamente requieren el apoyo médico y por eso solicitan ambulancia. Se está reforzando esta telemedicina que hoy demanda más información”.

Asimismo, se incrementó a 60 el número de ambulancias destinadas a atender la emergencia sanitaria en la ciudad.

Tan sólo en la capital del país, las muertes ya superaron las 20,000 víctimas del COVID-19, al notificar 107 en el último día; y 290,051 contagios, de los que 2,369 se registraron en las últimas 24 horas.

Al último corte de cifras, autoridades federales informaron que México alcanzó un total de 118,202 y 1,320,545 casos acumulados por COVID-19: 326 nuevos decesos y 6,870 contagios registrados en las últimas 24 horas. En tanto que 978,002 personas que contrajeron esta enfermedad han logrado recuperarse.

