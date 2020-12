Verónica Castro actualiza testamento: así sufrió la actriz la muerte de su madre

Verónica Castro y Socorro Castro (Foto: Instagram @vrocastroficial)

El pasado 24 de abril, la madre de la aclamada actriz y conductora de televisión mexicana Verónica Castro falleció en la Ciudad de México. Socorro Castro Alba, también madre del productor José Alberto Castro, murió a los 85 años después de presentar complicaciones renales y de estar hospitalizada.

Después del fenecimiento de su madre, Verónica presentó malestares y las condiciones crónicas que la aquejan, como la artritis, empeoraron: “Se me derramó la bilis, me espanté muy feo. Me dolían todas las articulaciones, mucha artritis. Cosas muy feas”, contó la actriz en entrevista con Pati Chapoy. También narró que la situación no ha sido diferente para Cristian, a quien le ha costado mucho trabajo superar el deceso de su abuela.

A raíz de este fallecimiento, la actriz y conductora decidió actualizar su testamento. Anteriormente, la señora Socorro Castro Alba era la heredera de los bienes que Verónica había estipulado en el documento. “Tuve que cambiar cosas, lo volví a hacer”, narró la actriz. Quien también aceptó sentirse tranquila y capaz de “morir en paz”.

El fallecimiento de la abuela de Cristian Castro causó un dolor inmenso en la familia de famosos y llevó a personalidades del medio artístico, como Yolanda Andrade, Pati Chapoy, Pedro Sola y Mariano Osorio a dar sus condolencias a través de redes sociales para mostrar el apoyo a Verónica y a sus hijos Cristian y Michelle. Asimismo, integrantes de la familia, como la hija que la ex Primera Dama, Angélica Rivera tuvo con el “Güero” Castro, compartieron dedicatorias en memoria de Socorro.

De acuerdo con el periodista Alex Kaffie, el velorio de la señora Socorro Castro Alba se llevó a acabo en una funeraria en Cuajimalpa, Ciudad de México. En el evento se guardaron todas las precauciones sanitarias y, aunque físicamente la familia de la señora Castro no pudo estar presente, el sepelio se llenó con coronas de flores enviadas por los familiares y allegados a la madre de Verónica.

Michelle y Verónica Castro (IG: michcastro)

Estos hechos y la contingencia sanitaria que enfrenta el país han orillado a la aclamada actriz y personalidad de la televisión, Verónica Castro, a una importante reflexión sobre su muerte. Verónica reconoció que ha experimentado mucho miedo durante varios momentos de esta pandemia. Condición que la ha llevado a encerrarse en casa y a sentirse paralizada.

Sin embargo, envalentonada por su hijo menor Michelle Castro, Verónica ahora enfrenta la pandemia con un aire de optimismo y ha decidido sobreponerse al miedo. Inclusive, la actriz ahora tiene deseos de visitar Acapulco. Un destino paradisiaco con suma importancia para ella. “Si me quedo aquí, me voy a morir, y si salgo ¡también! Entonces voy a salir”, concluyó la actriz en entrevista con Ventaneando.

Este año, Verónica regresará a la pantalla grande con la película Dime cuando tú, próxima a estrenarse el 25 de diciembre. A lado de Jesús Zavala y Héctor Bonilla, Verónica Castro interpretará a una abuela consentidora y trabajará de la mano del productor Gerardo Gatica. Además, en este proyecto su hijo Michelle, estará a cargo de la fotografía cinematográfica.

La actriz reveló, en entrevista con Pati Chapoy, que la película es muy linda y divertida. Aun cuando la actriz decidió dejar de trabajar en diciembre del año pasado y anunció un descanso laboral, los proyectos siguen tocando a su puerta.

El próximo 26 de diciembre en punto de las 20:30 hrs., Cristian Castro presentará un show en vivo vía streaming. Desde Paraguay, el cantante mexicano transmitirá para sus seguidores y fanáticos un espectáculo para cerrar el complicado año que él y su familia han enfrentado. En este concierto en casa el intérprete entonará algunos de sus más grandes éxitos: “Azul”, “Lloviendo estrellas”, “Vuélveme a querer”, “No podrás”, entre otros.

MÁS DE ESTE TEMA:

“Así me trajo la pandemia”: Verónica Castro aseguró que la cuarentena le dejó vejez

Verónica Castro regresa al cine con una imagen irreconocible y de la mano de Gerardo Gatica