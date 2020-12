Impulsado desde los medios y desde el Estado: Amílcar Sandoval busca arrebatar candidatura a la gubernatura de Guerrero

Amílcar Sandoval busca la gubernatura de Guerrero (Foto: Twitter / @JohnMAckerman)

El proceso electoral del 2021 es una prueba decisiva para la administración de Andrés Manuel López Obrador, pues en ésta se renovará toda la Cámara de Diputados y se disputarán 15 gubernaturas de las 32 entidades federativas que hay en México, por lo cual la capacidad de que Morena continúa siendo la mayor fuerza política de la república está en juego.

Para la organización de los candidatos a gobernador, Movimiento Regeneración Nacional (Morena) estableció un proceso interno en el que se realizarán encuestas para que el pueblo determine quién será el representante de ese partido; sin embargo, a pesar del proceso democrático, la lucha entre militantes no se hizo esperar.

Tal es el caso de Guerrero , uno de los estados que elegirá nuevo gobernador: los precandidatos del partido que puso a López Obrador en la presidencia ya manifestaron sus diferencias.

Amílcar Sandoval y Félix Salgado Macedonio en la precampaña de Morena (Foto: Cuartoscuro)

En este ejercicio particular se registraron 18 participantes que se sometieron al proceso de las encuestas: 13 hombres y cinco mujeres, de los cuales, los tres punteros son Félix Salgado Macedonio, Luis Walton Aburto y Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros.

Ante este proceso, Amílcar Sandoval, hermano de Irma Eréndira Sandoval, actual titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), se perfila como el virtual ganador y posible contendiente por la gubernatura; sin embargo, Walton Aburto aseguró que ni siquiera debería de estar en la etapa final de la contienda pues perfila con un nivel de aceptación menor al que dice tener.

“Por cierto que en esas encuestas, queda claro que Amílcar Sandoval, está 12 puntos abajo y no tiene nada qué hacer en esta contienda” , señaló el aspirante a gobernador en lo referente a las encuestas que señalan la intención de voto.

Guerrero tiene de las sociedades más desiguales y aisladas en México (Foto: Reuters / Edgard Garrido)

Por si fuera poco, a través de redes sociales también tildó de mentiroso a Salgado Macedonio.

“Compañero Félix Salgado, hablas de no mentir y tú mientes. En la reunión de Morena no nos presentaron ninguna encuesta. Y si te refieres a la que tu gente circuló en las redes, sabes que es falsa y peor: tiene fecha de dos días antes de que fuéramos a registrarnos”, inició su crítica vía Twitter. Posteriormente, señaló que los datos presentados en donde gana por un amplio porcentaje son apócrifos.

“ Mientes cuando dices que la ganaste ‘de calle’ por 80 puntos, pues eso es de conocimiento, no de intención del voto. Félix, no mientas. Todos tenemos encuestas y sabemos cómo estamos posicionados y no pueden ser tan diferentes los resultados”, cerró.

En cuanto al hermano de la secretaria de la Función Pública, tiene un amplio perfil de lucha social relacionado con el estado del sur de la república. Es hijo de Pablo Sandoval Ramírez, líder del movimiento estudiantil de los sesenta, sindicalista universitario y el primer guerrerense en ocupar el cargo de Presidente de la Cámara de Diputados. Estudió economía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cuenta con estudios de posgrado en la Universidad de Yale.

Hésctor Astudillo, actual gobernador de Guerrero (Foto: EFE / David Guzmán)

Respecto a su participación con Morena y la 4T, en diciembre del 2014 fue designado por el Consejo Estatal de Morena como Promotor de la Soberanía Nacional para Guerrero, mientras que para el 2015 fue candidato de ese partido a la gubernatura del mismo estado e incluso fue elegido presidente del partido en esa entidad, según el portal del Congreso local.

Y, ante la controversia que existe por su actual precandidatura, distintas figuras públicas se manifestaron en su favor, como su cuñado John Ackerman, quien publicó en su cuenta de Twitter que Sandoval Ballesteros debe de ser el candidato de Morena.

“ Amílcar Sandoval, el candidato natural de Morena para la gubernatura de Guerrero , ha caminado junto con López Obrador desde hace décadas y fue quien levantó toda la estructura de Morena en el estado, mientras otros sólo miraban o se acomodaban con otros partidos”, expresó; sin embargo, los resultados finales aún no están determinados.

