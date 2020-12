“Es la era del Canelo”: Saúl Álvarez reveló qué sigue en su carrera

Saúl Canelo Álvarez venció al británico Callum Smith y aseguró el cinturón del peso súper medio de la WBA y la WBC (Foto: Ed Mulholland/Handout Photo via USA TODAY Sports)

El sábado por la noche, Saúl “el Canelo” Álvarez volvió a desafiar pronósticos y apuestas cuando no sólo venció al británico Callum Smith en el cuadrilátero, sino que pasó sobre él por 12 rounds completos.

El boxeador tapatío por fin pisó el ring del Alamodome de San Antonio, Texas tras un año de inactividad. Y cuando lo hizo, salió con todo. Durante el encuentro, Smith hizo poco más que flotar su estatura con 20 centímetros de ventaja alrededor del ring mientras recibía el castigo de Álvarez.

Con los 12 asaltos consumidos, la decisión era clara, sólo faltaban los marcadores para saber cuánta sería la diferencia. Los jueces se decidieron de forma unánime por el mexicano, que ahora ostenta un récord de 57-1-2 y 4 campeonatos mundiales en distintas divisiones.

Aun cuando hizo que el combate luciera fácil, Canelo reconoció el mérito de Smith, lo llamó el número uno de las 168 libras y dijo que la pelea había sido uno de sus logros más importantes. “Desde el primer round me gusta salir a ver qué es lo que muestra, la fortaleza, la rapidez, la distancia, y después empezar a atacar, empezar a hacer mi trabajo. Y pues Smith es un peleador muy fuerte, lo demostró, mis respetos para él”, concedió.

Sin embargo, un Canelo confiado no tuvo empacho en declarar que ha comenzado “la era del Canelo” y validar a sus admiradores que lo consideran el libra por libra número uno, “Como todos me catalogan, soy el mejor del mundo y es por algo”.

El boxeador tapatío dominó los 12 rounds del encuentro contra un rival más grande (Foto: Ed Mulholland/Handout Photo via USA TODAY Sports)

Al final de la pelea, el tapatío aseguró que está listo para conquistar todos los títulos de su división actual. “Mi meta a corto plazo es unificar los títulos en a 168 libras, quien esté ahí, vamos a ir por él”. Eso significa que podría pelear por tercera vez con el que se ha convertido en su rival principal, Gennady Golovkin.

Álvarez reconoció que desde 2019, su equipo ha intentado arreglar la trilogía contra el kazajo y que, incluso, la tuvieron lista este año, pero la pandemia puso freno a ese plan. A Golovkin, que el viernes 19 venció a Kamil Szeremeta en la defensa del título mundial de peso medio, le mandó un mensaje especial.

“He probado que he peleado con los mejores y, si se tiene que dar la pelea con Golovkin para que la gente disfrute de una gran pelea, está bien. Pero, nomás quiero dejar en claro que yo sí enfrento grandes retos, subo de divisiones para ganar títulos con los mejores, y yo no estoy dándole la vuelta a los retos. Estoy aquí para pelear con el mejor, porque quiero seguir siendo el mejor”, dijo, probablemente en referencia al anuncio de “Triple G” de que no subirá de categoría próximamente.

El Canelo, que sí ha viajado por la báscula, reconoció que las 168 libras le resultan cómodas. “Me siento muy bien, me siento muy fuerte en este peso, la verdad que me desgasto menos para dar el peso y eso me hace estar más fuerte a la hora de la pelea. Pues ya lo demostré con el número uno en 168 libras, me vi muy fuerte, y después de 13 meses sin pelear, tengo mucho que demostrar, me siento mejor que nunca”, reconoció.

El pugilista tiene 30 años y admitió que no sólo el peso, sino la edad, le sienta bien. Aceptó sentirse como un peleador más maduro y más fuerte. Con eso, tiene todo en los guantes para unificar los cuatro títulos de su categoría.

