Coronavirus en México: ocho de cada 10 restaurantes quebraría con nuevo confinamiento, asegura Canirac

(Foto: José Luis González/Reuters)

Tras el anuncio por parte del gobierno de la Ciudad y Estado de México acerca de que se volvió al color rojo del semáforo epidemiológico y, por lo tanto, se restringieron ciertas actividades comerciales, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (Canirac) alertó que esto ocasionará una crisis irreversible en el sector, pues ocho de cada 10 negocios estarían en riesgo de quebrar.

Por medio de un comunicado, la Canirac detalló que “una encuesta aplicada por la Cámara a empresarios del sector restaurantero reveló que, sin apoyos, casi ocho de cada 10 restaurantes podrían quebrar en las siguientes semanas debido a la crisis provocada por la pandemia”.

Además, para este fin de año calcularon el cierre de 122,000 restaurantes a nivel nacional, lo cual produciría una pérdida de 450,000 empleos. A nivel de la Ciudad de México y su zona metropolitana, detallaron, el efecto se vería en el cierre de 13,500 establecimientos.

Si bien la Canirac dijo comprender la necesidad de bajar los contagios y las hospitalizaciones, se quejaron de que la noticia del paso al semáforo rojo se realizó sin previo aviso, por lo que no se les permitió mover o terminar su inventario, lo cual provocará pérdidas millonarias, pues no tendrán forma para canalizar los productos perecederos.

(Foto: Cortesía CDMX)

También argumentaron que existe una postura contradictoria en el posicionamiento de las autoridades capitalinas, pues “han expresado que la fuente de contagios radica en las reuniones y fiestas privadas. Este nuevo cierre alienta el incremento de los eventos privados y la venta informal de la comida en la calle”.

“La industria restaurantera lamenta y ve con profunda preocupación el nuevo cierre de actividades del sector en el Valle de México, limitándolo sólo a entregas a domicilio. Esto provocará una crisis irreversible, impactando en la economía de miles de familias”, se quejaron.

Por su parte y ante el cierre de los negocios y actividades no esenciales, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que tras este nuevo semáforo rojo “habrá apoyos económicos para estos momentos difíciles”, los cuales serán anunciados por las autoridades en los próximos días.

Cabe recordar que el día de ayer, Sheinbaum, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, anunciaron que las medidas aplicarán a partir de este sábado 19 de diciembre de 2020 y se mantendrán hasta el 10 de enero de 2021.

(Foto: Carlos Jasso/Reuters)

Por lo tanto, las actividades consideradas primordiales y que se mantendrán abiertas son la venta de alimentos, sin preparar y preparados, sólo como servicio de entrega, por lo que los locales no podrán recibir gente.

Asimismo, los sectores de la energía, el transporte, manufactura, salud, servicios funerarios, financieros, de telecomunicaciones y proveeduría podrán continuar con sus operaciones, aunque deberán seguir los protocolos de seguridad en el trabajo, dispuestos por las autoridades desde el 1 de junio.

La fabricación, comercialización y venta de medicamentos también será una actividad esencial, así como los talleres de reparación y refacciones, además de los asuntos manejados por el gobierno que tengan que ver con temas tributarios, de seguridad, obra pública y agua.

Claudia Sheinbuam, por medio de un mensaje en sus redes sociales, solicitó a la población no salir de casa si no es necesario. También dijo que en caso de hacerlo, se debe usar cubrebocas y mantener la sana distancia, no hacer fiesta o reuniones y en caso de ser positivo o estar en contacto con uno, aislarse y enviar la palabra COVID-19 al 51515 o llamar al Locatel para recibir atención.

