Lodo hirviendo y columnas de vapor en Veracruz: qué son los domos salinos que tienen en vilo a Moloacán

Imágenes de los domos salinos que aparecieron recientemente en Moloacán (Video: Twitter)

En los últimos días, vecinos de distintas comunidades de Moloacán, en Veracruz, se alarmaron al observar columnas de vapor que procedían de la tierra.

El lodo que había en la superficie parecía hervir a alta temperatura, y el descubrimiento hizo estallar la preocupación de los habitantes, que creyeron que se encontraban ante la formación de un nuevo volcán.

La intranquilidad se propagó rápidamente en el municipio. Esto llevó a las autoridades locales a solicitar el apoyo de expertos de la Secretaría de Protección Civil estatal, para que realizaran una inspección y evaluaran el riesgo del fenómeno, conocido como “domos salinos”.

El geólogo Pasquinel de la Fraga Chávez y el biólogo Heriberto Olivas del Moral visitaron esta semana la zona alta del Cerro de la Campana, en la localidad de Acalapa II. En el recorrido, que abarcó más de un kilómetro, les acompañaron el alcalde interino del municipio de Moloacán, Apolinar Lara de Jesús, así como elementos de Protección Civil.

Esta no es la primera vez que surgen estas formaciones geológicas en la comunidad (Foto: Facebook @AyuntamientodeMoloacán)

Los expertos aseguraron que no hay presencia de magma volcánico, y que se trata de acumulaciones de lodo (Foto: Facebook @AyuntamientodeMoloacán)

Tras el reconocimiento, los científicos descartaron que en el lugar exista un volcán naciente, y explicaron por qué aparecieron los domos salinos.

“Es una acumulación de lodo, no se trata de un fenómeno volcánico. Esto puede ser propiciado por los movimientos que hay en el suelo, los cuales generan alteraciones y grietas que liberan ciertos gases que hay en la tierra, sin embargo, recomendamos a la población no acercarse porque el terreno es inestable y el agua hierve a una temperatura de 100 grados”, aclararon los geólogos.

A pesar de que no hay magma volcánico en Moloacán, las autoridades pidieron extremar la precaución y explicaron que el arroyo “Sonso” se encuentra contaminado, ya que también se estaría viendo afectado por la emisión de estos gases, al igual que la fauna y la flora. Por eso, instó a no consumir el agua del afluente, ni utilizarla para el ganado.

En realidad, esta no es la primera vez que se observan domos salinos en la zona. Ya ocurrió en 2014, entre los límites de Moloacán y Las Choapas. Esas estructuras geológicas ahora son montículos, y no representan un riesgo para la comunidad ya que no están activos.

Según explicaron los expertos, los domos que surgieron en los últimos días también morirán, ya que el período de vida de este fenómeno es de meses, o incluso, semanas.

¿Qué es un domo salino?

(Foto: Facebook @AyuntamientodeMoloacán)

En geología, un domo salino es una estructura en forma de hongo (fungiforme) o de tapón, compuesto de sal, que posee una roca de cubierta suprayacente.

Se forman debido a la flotabilidad relativa de la sal, cuando se encuentra sepultada por debajo de otros tipos de sedimentos. Entonces la sal fluye en forma ascendente para dar lugar al domo. Alrededor de estas formaciones, suele haber hidrocarburos, debido a las trampas creadas por el movimiento de la sal y a la asociación con los minerales evaporíticos, que presentan excelentes capacidades de sellado.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS:

“Una presión de Cresencio Sandoval”: Anabel Hernández investigó que AMLO fue coaccionado para regresar libre al general Cienfuegos

Científicos mexicanos crearon un dispositivo serológico que detecta COVID-19 en minutos y con efectividad mayor al 90%

AMLO anunció que Esteban Moctezuma será el próximo embajador de México en los EEUU

Ley de Seguridad Nacional que regula el papel de agentes extranjeros en México obstaculizará el combate a cárteles: Wall Street Journal