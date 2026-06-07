Morena CDMX sostiene que “la ciudad está lista para el Mundial”, pese a manifestaciones y obras inconclusas

Una vista aérea muestra los preparativos para un evento de Morena en la Ciudad de México, con una gran bandera del partido ondeando junto a un balón gigante de la Copa Mundial de la FIFA y un escenario con asientos listos para los asistentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A cuatro días de que la Ciudad de México se convierta en el escenario para la inauguración de la Copa del Mundo 2026, este domingo 07 de junio, los diputados y diputadas de la bancada de Morena en el Congreso capitalino aseguran que la “ciudad está lista para el Mundial”, pese a que distintos colectivos han expresado sus intenciones para “boicotear” a este evento.

Durante la conferencia de prensa “La Chilanguera”, el diputado morenista, Ángel Tamariz sostuvo que la capital está lista porque “se tiene un plan claro, con inversión histórica y con algo que nos distingue de cualquier otra sede. En la capital de la transformación, encabezada por la jefa de gobierno, Clara Brugada, la inversión no está pensada para el estadio, sino para la gente".

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Tamariz respaldo su afirmación citando datos de una encuesta de ENKOL, según la cual “el 62% de las y los capitalinos confía en que la ciudad estará lista ara el próximo jueves 11 de junio. El 65% considera que el mundial traerá más beneficios que problemas”.

Sin embargo, frente a los datos presentados por el legislador, se contraponen los resultados de una encuesta aplicada por la UNAM y por el Departamento de Geografía de la Universitat de Illes Belears, de España, aplicada a 460 personas ( 51% mujeres, 47% hombres y 2% personas no binarias) residentes de las tres ciudades sede en México: CDMX, Guadalajara y Monterrey, en donde se reveló que entre los residentes predomina la desconfianza institucional más que el entusiasmo por el evento deportivo.

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Los datos de este sondeo detallaron que en la Ciudad de México, los encuestados expresaron tres preocupaciones rumbo al Mundial:

Aumento de tráfico y congestión vehicular. Dificultad de movilidad cotidiana. Aumento en el costo de vida.

Una encuesta de la UNAM revela que los residentes de CDMX, Guadalajara y Monterrey muestran más preocupación por los impactos del Mundial 2026 que entusiasmo, según datos preliminares. (Dirección General de Comunicación de la UNAM )

Por otra parte, respecto al alcance de las megraobras que ha realizado el gobierno capitalino en el marco del torneo de futbol, que incluyen la Calzada Flotante, intervenciones en el sistema de transporte público como el Metro y Tren Ligero, Tamariz detalló:

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“La inversión total en obras del mundial asciende a dieciséis mil millones de pesos, y las obras no son aisladas, sino articuladas entre sí, pensadas de forma integral para mejorar la vida cotidiana de las y los capitalinos, mucho más allá del torneo. La ciudad está lista porque modernizamos todo un sistema de transporte”.

Ilustración en acuarela que muestra a manifestantes de CNTE, Madres Buscadoras y Padres de los 43 protestando con pancartas frente a una Copa Mundial, exigiendo boicot en CDMX. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El legislador del guinda enfatizó en que “La ciudad está lista porque el fútbol no solo se vive en el estadio, sino en cada barrio. El fútbol es comunidad. Por eso la inversión no está concentrada solo en un punto de la ciudad, sino repartida en los dieciséis rincones de la Ciudad de México. Más de quinientas canchas construidas y rehabilitadas en toda la ciudad, no para el mundial, sino para siempre, para toda la gente de la ciudad”.

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Estas declaraciones se dan en el marco en el que colectivos de buscadores de personas desaparecidas, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), así como campesinos y estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), que llevan días protestando para que sus demandas se han atendidas, han advertido con que pueden llevar sus protestas a la inauguración del Mundial para aprovechar los reflectores internacionales.