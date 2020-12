“No te pongas estúpida”: agredió a una mujer embarazada por el lugar de estacionamiento y lo bautizaron como #LordPateador

La violencia de género volvió a ser tendencia la tarde de este martes en redes sociales. En las últimas horas han circulado varios videos que muestran el momento en que una pareja agredió a una mujer embarazada al interior de un estacionamiento, después de que buscó conseguir un lugar para poder estacionar su vehículo.

Fue la propia víctima, identificada como Iliana F. Furlong, quien compartió su experiencia a través de videos y fotografías en su cuenta de Facebook.

De acuerdo con su testimonio, el incidente ocurrió el pasado 9 de diciembre en el estacionamiento de la plaza comercial Artz Pedregal, ubicado al sur de la Ciudad de México, luego de que les tocó el claxon y les preguntó si iba a salir su auto de donde estaba estacionado, lo que aparentemente los enfureció.

Y es que el hombre, identificado como Rodrigo Lorenzo Téllez (a quien bautizó como #LordPateador), descendió de su auto para dirigirse hacia la otra conductora, a quien comenzó a insultar y luego a lanzar patadas a la portezuela de su camioneta, causándole daños.

“Este par de delincuentes me fueron a amedrentar hasta mi coche solo por tocar el claxon y preguntarle al tipo este si iba a salir del lugar donde estaba estacionado para ver si yo me podía estacionar”, puede leerse en la publicación.

Incluso, en otro video se escucha decirle a la joven “No te pongas estúpida” .

Pero eso no fue todo. Iliana también relató que su esposa, identificada como Alejandra Duarte, trató de agredirla, a pesar de que les advirtió que estaba embarazada; sin embargo, un guardia de seguridad de la tienda donde se encontraba, intervino y evitó que ocurriera.

Si no es por el guardia de seguridad la tipa se me va a los golpes, fueron a pegarme de gritos a patear mi coche y se largaron corriendo hacia la calle, huyeron como delincuentes que son”

No obstante, la joven agregó que el agresor fue detenido minutos más tarde a la altura de Periférico, aunque se negó a pagar los daños ocasionados a su vehículo. Por ello, fue trasladado al Ministerio Público, donde el hijo de la pareja, llegó y rompió un espejo de la camioneta de la mujer.

Gracias a Dios y a la seguridad del lugar quienes lo detuvieron en la lateral del periférico y claro como era de esperarse el tipo con una actitud prepotente no quiso pagar cuando mi seguro le cobró y dijo que tenía todo el tiempo del mundo, que si quería fuéramos al MP, llegando al MP su hijo le rompió el espejo a mi coche AFUERAAAAA DEL MP y resulta que no me quieren pagar ¿Ustedes creen que 48 horas de arresto funcionan?