México
Agregar Infobae enGoogle

Imponen orden de restricción a conductor de Ventaneando por exhibir al hijo de Luis Miguel, afirma Javier Ceriani

El mandato habría sido emitido a finales de julio después de que el programa de espectáculos difundiera imágenes de Miguel Gallego Arámbula

¿Ventaneando en riesgo? Las posibles consecuencias legales por revelar fotos del hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)
¿Ventaneando en riesgo? Las posibles consecuencias legales por revelar fotos del hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)
Guardar

A cinco meses de la difusión de imágenes de Miguel Gallego Arámbula, hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula, una supuesta medida de protección contra Ricardo Manjarrez, conductor de Ventaneando, volvió a colocar el caso en el centro de la conversación pública.

El periodista de espectáculos Javier Ceriani difundió en su canal de YouTube un documento que, según su versión, establece medidas de protección a favor del joven y limita las acciones que Manjarrez puede realizar respecto a él.

De acuerdo con Ceriani, la orden habría sido emitida a finales de julio después de que Ventaneando difundiera imágenes del hijo de Luis Miguel.

“Le habría llegado una orden de restricción por haber mostrado al hijo del ‘Sol de México’, afirmó el comunicador al presentar el documento.

PUBLICIDAD

El escrito señala que se solicitó apoyo de elementos de la Secretaría Municipal Ciudadana y Tránsito de Benito Juárez para cumplir una medida de protección dictada a favor de la presunta víctima.

Hombre de cabello largo y barba rubios habla frente a una cámara. Pantalla dividida muestra documento legal, foto de Ricardo Manjarrez y logo de YouTube
El periodista Javier Ceriani difundió en su canal de YouTube un documento que, según su versión, establece medidas de protección a favor del joven y limita las acciones que Manjarrez puede realizar respecto a él. (YouTube: Javier Ceriani)

¿Qué implican las posibles medidas de restricción?

Según el documento presentado por Ceriani, Ricardo Manjarrez tendría prohibido realizar actos de intimidación o molestia contra Miguel Gallego Arámbula, así como contra personas cercanas a él.

Entre las disposiciones aparece la prohibición de publicar imágenes o videos relacionados con el joven. También contempla protección policial para la víctima y auxilio inmediato de las autoridades en el domicilio donde se encuentre.

El documento establece que las medidas tendrán una duración de 60 días naturales a partir del 24 de julio de 2026. Además, advierte que el incumplimiento podría derivar en medidas de apremio.

PUBLICIDAD

La difusión de las imágenes generó distintas posturas entre periodistas de espectáculos. Inés Moreno señaló que Aracely Arámbula habría buscado proteger la privacidad de sus hijos y recordó que la actriz ha mantenido su vida familiar alejada de los medios.

“Ella quería que guardaran el anonimato de sus hijos hasta el resto de sus días, hasta que ellos decidan salir a la vida pública”, comentó.
Perfil de Miguel Gallego Arámbula (Ventaneando: captura Instagram)
Perfil de Miguel Gallego Arámbula (Ventaneando: captura Instagram)

Moreno también planteó la posibilidad de que la decisión hubiera ocurrido después de una reacción de Luis Miguel, aunque esa versión no ha sido confirmada.

Por otra parte, Ernesto Buitrón, colaborador de Maxine Woodside, aseguró haber recibido información sobre una posible demanda contra Ventaneando por la difusión del material. “Ella estaba muy molesta y resulta que sí quieren demandar porque sienten que fue muy expuesto el material”, afirmó.

En marzo pasado, Omar Suárez, productor teatral, reveló que Aracely Arámbula estaba disgustada con la situación debido a que sus hijos siempre se han mantenido al margen del medio. “Ellos no trabajan en esto, entonces obviamente no les gusta. Ellos se manejan de manera muy natural, muy normal. Son gente muy poco acostumbrada a las cámaras, porque no es a lo que se dedican”.

Incluso, mencionó que durante la participación de Arámbula en la obra Perfume de Gardenia se estableció un protocolo para garantizar resguardar la identidad de los hijos de la actriz. “En general, en la producción está prohibido, no solo para alguna persona específica, en general para todo el elenco. Es una manera de cuidarlo, porque en un ensayo hay un momento en el que alguien falla”.

Hasta ahora, la información difundida públicamente se refiere a una medida de protección contra el conductor; las versiones sobre una eventual demanda contra el programa permanecen sin confirmación oficial.

Temas Relacionados

Luis MiguelAracely ArámbulaVentaneandoJavier CerianiPati ChapoyMiguel Gallego Arámbulamexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de agosto: procesan a Ángel Aguirre por caso Ayotzinapa

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos del país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de agosto: procesan a Ángel Aguirre por caso Ayotzinapa

Sismo de 4.5 de magnitud se registra en Chiapas

El temblor aconteció a las 05:56 horas, a una distancia de 85 km de Cd Hidalgo y tuvo una profundidad de 10.0 km

Sismo de 4.5 de magnitud se registra en Chiapas

Vuelos demorados y cancelados en el AICM este 12 de agosto

Si tomarás un vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esta información te interesa

Vuelos demorados y cancelados en el AICM este 12 de agosto

El puerto de Veracruz: la probabilidad de lluvia de este 12 de agosto

La ciudad de Veracruz se caracteriza por su gran valor histórico y cultural

El puerto de Veracruz: la probabilidad de lluvia de este 12 de agosto

Estaciones del Metrobús fuera de servicio en esta última hora de este 12 de agosto

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Estaciones del Metrobús fuera de servicio en esta última hora de este 12 de agosto
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de agosto: procesan a Ángel Aguirre por caso Ayotzinapa

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de agosto: procesan a Ángel Aguirre por caso Ayotzinapa

Sanciones, arrestos y recompensas: 5 golpes de EEUU al CJNG desde que Juan Carlos Valencia González tomó el liderazgo

Vinculan a proceso a Ángel Aguirre por desaparición forzada de los 43 de Ayotzinapa

Alfredo Olivas y los ataques a su familia en 11 años: de los balazos en su concierto al asesinato de su primo en Zapopan

Gibrán Ramírez acusa a Morena de haber financiado campañas de 2021 con dinero ilícito y ventila relación del ‘Rey del huachicol’ y Mario Delgado

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: Mariana Ochoa sale del Exilio y regresa como habitante

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: Mariana Ochoa sale del Exilio y regresa como habitante

Productora de La Casa de los Famosos México 2026 responde a Mar Contreras por críticas a la temporada

KARD en México: precios de boletos y beneficios para el concierto del grupo mixto de K-pop

Internautas critican a La Casa de los Famosos México por salida de Ximena Herrera tras El Exilio

Regreso de Mariana Ochoa causa tensión entre los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026

DEPORTES

Nahuel Guzmán logra la expulsión más insólita de su carrera en el Tigres vs Whitecaps de la Leagues Cups 2026

Nahuel Guzmán logra la expulsión más insólita de su carrera en el Tigres vs Whitecaps de la Leagues Cups 2026

Otra baja para los Pumas, Álvaro Angulo enciende las alarmas tras lesión en Leagues Cup

Quién es Emiliano Muñoz, el joven mexicano de 16 años que entrena con el Atlético de Madrid

Hijos de Julio César Chávez regresan al ring en una pelea con causa contra las adicciones

Después del Premundial Sub-20, Hugo Camberos ahora despertaría el interés de dos clubes de la Eredivisie