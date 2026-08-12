Imponen orden de restricción a conductor de Ventaneando por exhibir al hijo de Luis Miguel, afirma Javier Ceriani

¿Ventaneando en riesgo? Las posibles consecuencias legales por revelar fotos del hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

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A cinco meses de la difusión de imágenes de Miguel Gallego Arámbula, hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula, una supuesta medida de protección contra Ricardo Manjarrez, conductor de Ventaneando, volvió a colocar el caso en el centro de la conversación pública.

El periodista de espectáculos Javier Ceriani difundió en su canal de YouTube un documento que, según su versión, establece medidas de protección a favor del joven y limita las acciones que Manjarrez puede realizar respecto a él.

De acuerdo con Ceriani, la orden habría sido emitida a finales de julio después de que Ventaneando difundiera imágenes del hijo de Luis Miguel.

“Le habría llegado una orden de restricción por haber mostrado al hijo del ‘Sol de México’”, afirmó el comunicador al presentar el documento.

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El escrito señala que se solicitó apoyo de elementos de la Secretaría Municipal Ciudadana y Tránsito de Benito Juárez para cumplir una medida de protección dictada a favor de la presunta víctima.

El periodista Javier Ceriani difundió en su canal de YouTube un documento que, según su versión, establece medidas de protección a favor del joven y limita las acciones que Manjarrez puede realizar respecto a él. (YouTube: Javier Ceriani)

¿Qué implican las posibles medidas de restricción?

Según el documento presentado por Ceriani, Ricardo Manjarrez tendría prohibido realizar actos de intimidación o molestia contra Miguel Gallego Arámbula, así como contra personas cercanas a él.

Entre las disposiciones aparece la prohibición de publicar imágenes o videos relacionados con el joven. También contempla protección policial para la víctima y auxilio inmediato de las autoridades en el domicilio donde se encuentre.

El documento establece que las medidas tendrán una duración de 60 días naturales a partir del 24 de julio de 2026. Además, advierte que el incumplimiento podría derivar en medidas de apremio.

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La difusión de las imágenes generó distintas posturas entre periodistas de espectáculos. Inés Moreno señaló que Aracely Arámbula habría buscado proteger la privacidad de sus hijos y recordó que la actriz ha mantenido su vida familiar alejada de los medios.

“Ella quería que guardaran el anonimato de sus hijos hasta el resto de sus días, hasta que ellos decidan salir a la vida pública”, comentó.

Perfil de Miguel Gallego Arámbula (Ventaneando: captura Instagram)

Moreno también planteó la posibilidad de que la decisión hubiera ocurrido después de una reacción de Luis Miguel, aunque esa versión no ha sido confirmada.

Por otra parte, Ernesto Buitrón, colaborador de Maxine Woodside, aseguró haber recibido información sobre una posible demanda contra Ventaneando por la difusión del material. “Ella estaba muy molesta y resulta que sí quieren demandar porque sienten que fue muy expuesto el material”, afirmó.

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En marzo pasado, Omar Suárez, productor teatral, reveló que Aracely Arámbula estaba disgustada con la situación debido a que sus hijos siempre se han mantenido al margen del medio. “Ellos no trabajan en esto, entonces obviamente no les gusta. Ellos se manejan de manera muy natural, muy normal. Son gente muy poco acostumbrada a las cámaras, porque no es a lo que se dedican”.

Incluso, mencionó que durante la participación de Arámbula en la obra Perfume de Gardenia se estableció un protocolo para garantizar resguardar la identidad de los hijos de la actriz. “En general, en la producción está prohibido, no solo para alguna persona específica, en general para todo el elenco. Es una manera de cuidarlo, porque en un ensayo hay un momento en el que alguien falla”.

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Hasta ahora, la información difundida públicamente se refiere a una medida de protección contra el conductor; las versiones sobre una eventual demanda contra el programa permanecen sin confirmación oficial.