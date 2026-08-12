Batido de plátano congelado: la opción saludable de postre sin azúcar

Congelar el plátano antes de licuarlo no es solo un truco de textura: transforma una bebida simple en una fuente de potasio, proteínas y vitamina B6 lista en menos de dos minutos. - (Imagen Ilustrativa Infobae).

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El batido de plátano congelado con leche concentra en un solo vaso potasio, calcio, proteínas y fibra dietética, una combinación que cubre varias necesidades nutricionales del día sin recurrir a suplementos ni productos procesados. Un vaso de 250 mililitros aporta entre 150 y 225 calorías, dependiendo del tipo de leche y el grado de madurez de la fruta.

El truco del plátano congelado no es menor. Al congelar la fruta antes de licuarla, el batido adquiere una textura espesa y cremosa similar a la de un helado, sin necesidad de agregar hielo. El hielo diluye el sabor y reduce la densidad; el plátano congelado hace lo contrario: concentra el gusto y enfría la preparación al mismo tiempo.

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Los beneficios que ofrece el plátano

Un plátano mediano contiene vitamina B6, vitamina C, fibra dietética y potasio en cantidades que suman de forma directa a los requerimientos diarios. La vitamina B6 participa en la producción de neurotransmisores y en el funcionamiento del sistema nervioso. La fibra, tanto soluble como insoluble, regula el tránsito intestinal y genera sensación de saciedad, lo que ayuda a controlar el apetito entre comidas.

El potasio del plátano es el mineral más citado en estudios sobre salud cardiovascular. Contribuye a regular la presión arterial y apoya la función del músculo cardíaco. Estudios recomiendan entre 2,600 y 3,400 miligramos de potasio diarios según el sexo, y un batido de plátano con leche puede aportar alrededor de 747 miligramos por porción.

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Con cerca de 9.55 gramos de proteína por vaso, el batido de plátano con leche cubre parte del requerimiento diario de aminoácidos esenciales y funciona igual antes de entrenar que como desayuno rápido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fruta también contiene triptófano, un aminoácido precursor de la serotonina. Eso explica por qué su consumo se asocia con mejoras en el estado de ánimo y con un descanso más reparador cuando se toma en las horas previas a dormir.

La leche completa el perfil proteico

La leche aporta lo que el plátano no tiene en cantidad suficiente: proteína completa. Una taza de leche descremada contiene alrededor de 8.26 gramos de proteína, con nueve aminoácidos esenciales que el organismo no puede producir por sí mismo. Al combinarse con el 1.29 gramos de proteína del plátano, la bebida alcanza cerca de 9.55 gramos de proteína por porción.

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Además de proteína, la leche suma calcio, fósforo y magnesio, minerales que fortalecen el tejido óseo y dental, y que reducen el riesgo de osteoporosis con el consumo regular. El calcio y el potasio juntos —uno aportado por la leche, el otro por el plátano— tienen un efecto directo sobre la función del músculo cardíaco.

Una bebida para antes y después del ejercicio

El plátano congelado le da al batido la textura de un helado y elimina la necesidad de hielo, mientras que la leche completa el perfil proteico con nueve aminoácidos que el cuerpo no produce por sí solo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de carbohidratos del plátano y proteínas de la leche convierte este batido en una opción eficaz tanto antes como después de entrenar. Los carbohidratos proveen energía rápida; las proteínas sostienen esa energía de forma más gradual y favorecen la recuperación muscular tras el esfuerzo físico.

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Para personas que buscan aumentar de peso de forma saludable, el batido de plátano con leche entera representa una fuente calórica densa y nutritiva. Para quienes prefieren una opción más ligera, la leche descremada reduce el aporte calórico sin eliminar las proteínas ni el calcio.

Quienes tienen intolerancia a la lactosa pueden sustituir la leche de vaca por leche de almendra, avena o soya, y obtener beneficios similares con una digestión más cómoda. Lo que no conviene es exagerar la cantidad: el plátano es una fruta con alta densidad calórica, y el consumo excesivo puede generar un superávit no deseado.

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Potasio para el corazón, calcio para los huesos, triptófano para el estado de ánimo: el batido de plátano congelado con leche concentra varios nutrientes en una preparación que no tarda más de dos minutos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta para preparar el batido de plátano congelado con leche

Pelar 2 plátanos maduros, cortarlos en rodajas y congelarlos en una bolsa hermética durante al menos 4 horas.

Verter 300 mililitros de leche fría en la licuadora.

Agregar los trozos de plátano congelado.

Licuar a velocidad alta durante 60 segundos o hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos.

Probar la consistencia: si queda muy espeso, añadir un poco más de leche; si queda muy líquido, agregar otro trozo de plátano congelado.

Servir de inmediato en un vaso frío.

Opcional: espolvorear canela molida o agregar una cucharadita de miel al gusto antes de licuar.