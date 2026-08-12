Bachillerato Nacional Margarita Maza: Edomex abre pre registro para 52 planteles

Abren preregistro para 52 planteles y estudiar bachillerato en el Edomex (Gob. Edomex)

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El Gobierno del Estado de México abrió el pre registro al Bachillerato Nacional “Margarita Maza”, una nueva opción de Educación Media Superior dirigida a las y los jóvenes que concluirán la secundaria y buscan continuar sus estudios durante el ciclo escolar que inicia en agosto.

La estrategia, impulsada por el Gobierno de México y respaldada en la entidad por la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, tiene como objetivo ampliar la cobertura educativa y acercar nuevas oportunidades académicas a estudiantes mexiquenses.

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) informó que el proceso ya se encuentra disponible para los 52 planteles de Bachilleratos Nacionales que formarán parte de esta estrategia en el Estado de México.

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¿Cómo hacer el pre registro al Bachillerato Nacional Margarita Maza?

Las y los estudiantes interesados deberán ingresar al sitio oficial del Bachillerato Nacional “Margarita Maza” para realizar su pre registro.

El trámite puede efectuarse en la siguiente plataforma oficial: https://preinscripcionceb.dgb.sep.gob.mx/margaritamaza/

Para iniciar el procedimiento únicamente será necesario contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP). Una vez capturada, el sistema permitirá reservar el lugar de la persona aspirante.

Preinscripción preparatoria bachillerato Edomex alumnos (Gob. Edomex)

Posteriormente, deberán proporcionar un correo electrónico y los datos de contacto de la madre, padre o tutor.

En esta primera etapa no será necesario cargar documentación adicional. Las autoridades educativas señalaron que los requisitos y documentos correspondientes serán dados a conocer posteriormente mediante la convocatoria oficial.

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Bachillerato Margarita Maza ofrece carreras tecnológicas

Los aspirantes podrán cursar las carreras tecnológicas en Inteligencia Artificial, Ciberseguridad, Nanotecnología, Inteligencia de Negocios, Producción Digital y Logística.

El nuevo modelo educativo busca responder a las necesidades actuales del desarrollo económico y del mercado laboral, por lo que contempla una formación con enfoque tecnológico.

Entre las carreras que forman parte de la oferta académica se encuentran Inteligencia Artificial, Ciberseguridad, Nanotecnología, Inteligencia de Negocios, Producción Digital y Logística.

También se contemplan opciones como Enfermería General, Urbanismo y Desarrollo Sustentable, así como Sistemas de Producción Agropecuaria.

De acuerdo con la información proporcionada por la SECTI, esta formación permitirá que las y los jóvenes cuenten con herramientas para continuar posteriormente sus estudios en el nivel superior o incorporarse al mercado laboral con mayores oportunidades.

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¿Dónde estarán los Bachilleratos Nacionales en Edomex?

En una primera etapa se contempla la instalación de 31 planteles en distintos municipios del Estado de México

En una primera etapa se contempla la instalación de 31 planteles en distintos municipios del Estado de México, entre ellos Acolman, Amatepec, Atenco, Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Coatepec Harinas, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco y Tlalnepantla.

También habrá planteles en Toluca, Almoloya de Juárez, Atlacomulco, Chalco, Ixtapaluca, Nextlalpan, Nicolás Romero, Tequixquiac, Zinacantepec y Zumpango, entre otros municipios.

Para una segunda fase se incorporarán 21 planteles adicionales, que estarán ubicados en municipios como Apaxco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Huehuetoca, Huixquilucan, Ixtlahuaca, Jilotepec, Naucalpan, Ocoyoacac, Otzolotepec, San Felipe del Progreso, San Mateo Atenco, Tepotzotlán, Tultepec, Tultitlán y Valle de Chalco Solidaridad.

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Con la incorporación de estos 52 Bachilleratos Nacionales “Margarita Maza”, las autoridades buscan ampliar las alternativas para quienes terminan la secundaria y requieren un espacio para continuar su preparación académica.

El gobierno estatal destacó que esta estrategia representa una alternativa para fortalecer el acceso a la Educación Media Superior, especialmente mediante programas vinculados con áreas tecnológicas, productivas y de alta demanda laboral.