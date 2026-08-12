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Productora de La Casa de los Famosos México 2026 responde a Mar Contreras por críticas a la temporada

La actriz, una de las finalistas de la tercera temporada del reality, definió como aburrida la actual edición

Mar Contreras con blazer negro, top de encaje y joyería dorada. Rosa María Noguerón con chaqueta verde. Una captura de pantalla de un tuit de Mar Contreras
Rosa María Noguerón arremetió contra Mar Contreras por críticas a la cuarta temporada de LCDLFM. (Instagram: Mar Contreras / Rosa María Noguerón)
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La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México 2026 sumó una nueva polémica luego de que Mar Contreras cuestionara públicamente la dinámica del reality y la producción encabezada por Rosa María Noguerón respondiera a sus comentarios.

Durante la segunda gala de eliminación, la actriz utilizó X, antes Twitter, para expresar su desacuerdo con los posicionamientos de los habitantes. “El mejor posicionamiento … NINGUNOOOOO”, escribió.

En otra publicación añadió: “Le di oportunidad a esta segunda semana para ver cómo se ponían los posicionamientos y honestamente dejan mucho que desear …”.

La crítica subió de tono cuando Contreras publicó: “Ay me avisan quién sale, ya puse una peli en Netflix!”

Días después, la actriz retuiteó el comentario de un usuario que aseguró: “Pues definitivamente hoy murió la 4ª temporada de #LaCasaDeLosFamososMx. No logró atraparme, así que mejor seguiré posteando de la tres, que por mucho fue y será mi favorita.”

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Tres tuits de Mar Contreras con su foto de perfil, texto, iconos de comentarios, retuits, me gusta, vistas y la hora de publicación
Mar Contreras critica los posicionamientos de los participantes en La Casa de los Famosos 4 a través de tres publicaciones en redes sociales. (Captura de pantalla: X)

Rosa María Noguerón responde a Mar Contreras

Al ser cuestionada sobre las publicaciones de la actriz, Rosa María Noguerón respondió que Contreras tiene derecho a expresar su opinión, aunque lanzó una crítica directa.

“Pues mira, cada quien dirá lo que quiere decir. Nosotros ahora sí que libertad de prensa. Sin embargo, me parecería muy triste, ¿no? Que alguien muerda la mano de quien le dio de comer”, declaró la productora.

Noguerón agregó: “Tus palabras hablan más de ti que de los demás”.

Las declaraciones ocurren después de la controversia que enfrentaron Mar Contreras y la producción por la ausencia de la actriz en un promocional animado de la temporada.

Rosa María Noguerón respondió que Contreras tiene derecho a expresar su opinión, aunque lanzó una crítica directa. EFE/José Méndez
Rosa María Noguerón respondió que Contreras tiene derecho a expresar su opinión, aunque lanzó una crítica directa. EFE/José Méndez

¿Por qué Mar Contreras no apareció en el promocional?

La actriz explicó anteriormente que sí había enviado la autorización para utilizar su imagen, pero que realizó modificaciones al documento por recomendación de su equipo.

“La autorización para la promoción la mandé el 19 de junio porque hubo varios cambios que me aconsejó mi equipo hacer; jamás se me comentó que era tarde para mandarla”, señaló.

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También negó que su ausencia tuviera relación con una supuesta disputa con Elaine Haro, quien sí apareció en el material promocional.

“A Elaine no la sigo desde hace muchos meses y ella tampoco me sigue. No tengo ningún problema con ella, es muy talentosa, le deseo lo mejor, no le tengo envidia ni a ella ni a nadie”, afirmó.

(RS)
(RS)

Noguerón defiende la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México

Las críticas de Mar Contreras sobre la falta de confrontaciones también fueron abordadas por Noguerón, quien rechazó que la temporada sea menos intensa que las anteriores.

“Cada habitante, cada grupo de habitantes escribe su historia; nosotros no metemos mano”, sostuvo.

La productora recordó además algunos enfrentamientos registrados en la edición anterior y mencionó la discusión entre Aldo y Cynthia como muestra de que la actual temporada también ha generado momentos de tensión.

Sobre la polémica protagonizada por Ese Pérez y Adri, Noguerón consideró que el conflicto permitió observar cómo los participantes pueden resolver sus diferencias después de una confrontación.

La disputa entre Mar Contreras y la producción ocurre mientras La Casa de los Famosos México 2026 mantiene una intensa conversación en redes sociales alrededor de sus nominaciones, enfrentamientos y decisiones de producción.

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