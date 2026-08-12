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KARD en México: precios de boletos y beneficios para el concierto del grupo mixto de K-pop

El cuarteto surcoreano regresa al país en lo que será su última gira antes de la pausa que tomará tras concluir su contrato con su agencia

KARD regresa a México antes de terminar su contrato con su agencia. (Instagram)
KARD regresa a México antes de terminar su contrato con su agencia. (Instagram)
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El grupo surcoreano KARD regresa a la Ciudad de México el 25 de noviembre de 2026 con su gira mundial NOWHERE, la última que realizará bajo contrato con su agencia DSP Media.

La gira llega acompañada de Where To Now? (Part.2): NOWHERE, publicado el 28 de julio de 2026 y primer álbum de larga duración en la historia del grupo, casi una década después de su debut oficial.

KARD: el grupo mixto que encontró su público en Latinoamérica

KARD se formó en 2016 bajo el sello DSP Media. Su nombre es un acrónimo de King, Ace, JokeR y HiDden, las cartas de una baraja que juntas forman un conjunto completo. Los cuatro integrantes son BM, J.Seph, Somin y Jiwoo.

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Cuatro miembros del grupo KARD posan de pie, dos hombres y dos mujeres, vestidos con atuendos urbanos y accesorios, frente a una pared texturizada
El grupo surcoreano de K-Pop KARD vuelve a México. (enlive)

Antes de llegar al grupo, los integrantes acumularon trayectorias propias. Somin fue parte del grupo japonés Puretty entre 2012 y 2014, llegó a la final del programa de televisión Kara Project y debutó como líder del grupo APRIL en agosto de 2015, del que salió tres meses después. BM apareció en 2015 en la canción La La La de Goo Ha-ra y fue su compañero de baile para el sencillo Choco Chip Cookies.

Antes del debut oficial lanzaron tres sencillos proyecto: Oh NaNa en diciembre de 2016, Don’t Recall en febrero de 2017 y Rumor en abril de ese mismo año, misma que llegó al puesto número uno en 13 países, entre ellos México, Brasil, Argentina y Chile.

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Debutaron oficialmente el 19 de julio de 2017 con el EP Hola Hola, que se posicionó en el segundo lugar del Gaon Album Chart y en el tercero del Billboard World Albums. Ese mismo año realizaron su primera gira, Wild Kard Tour, que incluyó fechas en México, país que han visitado en numerosas ocasiones.

Kard; Kpop: Conciertos; Jiwoo
Kard Foto: Wikimedia Commons

Su sonido mezcla hip-hop con ritmos latinos y letras en inglés, una fórmula que no encajó del todo en el mercado coreano pero que construyó una base sólida en Latinoamérica. El vínculo con la región se reforzó en 2018 con el miniálbum Ride on the Wind, que incluía Dímelo, una canción en español.

¿El final de KARD?

En julio de 2026, DSP Media anunció que el contrato del grupo concluye el 31 de diciembre de este año. El comunicado generó confusión entre los fans, que interpretaron el anuncio como una separación definitiva.

Los integrantes lo desmintieron en una entrevista con motivo del lanzamiento de NOWHERE. Los cuatro ya sabían desde principios de 2026 que este álbum sería su último lanzamiento bajo el contrato actual. Cerrar un capítulo de casi diez años les generó emociones intensas, pero ninguno habla de disolución.

Jiwoo fue directa: “Para empezar, no nos vamos a separar”. Explicó que el comunicado se refería al fin del vínculo contractual con la agencia, no a una disolución del grupo. “Me gustaría que lo vieran como una pausa que nos permitirá pasar un tiempo cada uno en un entorno un poco diferente, para luego volver a encontrarnos y continuar con KARD”, dijo.

BM, Somin, Jiwoo y J.Seph, integrantes del grupo de K-pop KARD. (Foto: Instagram @official_kard)
BM, Somin, Jiwoo y J.Seph, integrantes del grupo de K-pop KARD. (Foto: Instagram @official_kard)

J.Seph lo explicó con una anécdota: “Mi sobrino me escribió preguntándome: ‘¿Tío, KARD se separa?’”. Le dijo que, igual que cualquier persona está vinculada a una empresa, él también lo está, y que el fin del contrato no equivale a una separación.

Jiwoo también confesó que la reacción del público coreano ante los rumores la tomó por sorpresa: “¿Por qué recién ahora están mostrando tanto interés en nosotros en Corea? Pero luego también pensé: ‘Ah, resulta que sí nos estaban observando. Simplemente nosotros no lo sabíamos’”.

Somin llegó a llorar durante la entrevista. “No me había dado cuenta realmente de lo que estaba pasando, pero mientras hablábamos, las emociones comenzaron a salir”, confesó. Jiwoo añadió que los fans también lloraron al ver los artículos sobre una supuesta separación, y que eso a ella también la hizo llorar.

Cuando se les preguntó cómo les gustaría que KARD fuera recordado, cada integrante respondió desde su propia perspectiva: “un grupo lleno de encanto” (BM), “un grupo que despierta nostalgia” (Jiwoo), “un grupo que siempre sabía preparar canciones increíbles” (J.Seph) y “un grupo lleno de energía” (Somin).

Precios, beneficios y fechas para el concierto en CDMX

(Instagram: klivemx)
(Instagram: klivemx)

KARD regresa a la Ciudad de México el 25 de noviembre de 2026. La presentación será en La Maraka y los boletos se venderán a través de Vivaticket.

El show en La Maraka tiene seis precios, todas con cargos por servicio incluidos:

  • VVIP: $5,684 pesos
  • VIP+: $4,988 pesos
  • VIP: $4,176 pesos
  • VIP Planta Alta: $2,900 pesos
  • General Planta Baja: $2,204 pesos
  • Planta Alta: $1,044 pesos
(Instagram: klivemx)
(Instagram: klivemx)

Las zonas VVIP, VIP+, VIP y General Planta Baja no cuentan con asientos. VIP Planta Alta y Planta Alta sí los tienen.

Los beneficios varían por categoría:

  • VVIP incluye foto 4:1 con los integrantes, poster, hi-touch y soundcheck.
  • VIP+ ofrece foto 4:10, hi-touch y soundcheck.
  • VIP da acceso a hi-touch y soundcheck.
  • General Planta Baja entra a la rifa de 250 sets de photocards, sorteados de forma aleatoria días antes del evento y anunciados por las redes oficiales de Klive y Tipazo.
  • VIP Planta Alta y Planta Alta tienen vista privilegiada.

La promotora aún no da fecha para la venta de boletos.

(Instagram: klivemx)
(Instagram: klivemx)

Fans piden cambio de recinto y critican los precios

El anuncio del concierto generó una avalancha de comentarios negativos en redes sociales. Las quejas se concentran en tres puntos: el recinto, los precios y los beneficios.

Sobre La Maraka, varios fans señalan que el venue no permite brincar durante los shows, lo que consideran incompatible con el tipo de concierto que KARD ofrece. “Esos precios por un lugar tan pequeño que no tiene permitido brincar o cancelan el concierto, ya suelten La Maraka y pásenlo al BB o al Frontón, mínimo en esos lugares sí dejan brincar”, escribió un usuario.

Fans con discapacidad también alzaron la voz. “Otro evento en el que no podemos estar seguros los fans de discapacidad. Ni aparecen la zona de discapacidad con su precio en el mapa”, escribió una usuaria.

Otros señalan que el recinto tampoco está adaptado para garantizar accesibilidad. Circulan al menos dos peticiones en Change.org que solicitan el cambio de venue, con recintos alternativos como el Pepsi Center, el Frontón México o el Auditorio BB como propuestas recurrentes entre los comentarios.

Foto: Facebook/Los Bunkers Oficial.
Así es el recinto La Maraka. Foto: Facebook/Los Bunkers Oficial.

En cuanto a los precios, fans comparan la oferta mexicana con la de Chile y Brasil, donde los boletos son más baratos e incluyen más beneficios. “Somos el único país de LATAM donde el VVIP incluye menos beneficios. ¿Cómo es posible que pagando casi el doble que General no recibamos ni una photocard, mientras en Chile y Brasil sí?”, se lee en varios comentarios replicados en la publicación oficial de Klive.

Otros fans comparan los paquetes con los de grupos similares presentados en el mismo recinto. “¿Por qué son más caros los precios que los de IKON si es en el mismo recinto, mismas condiciones del lugar y además menos beneficios?”, preguntó un usuario. Algunos llaman a no comprar boletos hasta que las promotoras respondan.

Varios comentarios mencionan a la PROFECO como instancia ante la que presentar quejas formales. “Me huele a que debe checarlo PROFECO”, escribió un usuario.

La organización del evento está a cargo de Klive, Tipazo y Sound & Noise, con respaldo de DSP Media, RBW y HY Live. Hasta el cierre de esta nota, ninguna de las promotoras había respondido públicamente a las críticas.

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