Layda Sansores tiene la mirada puesta en Campeche, pero no ha renunciado en Álvaro Obregón: la alcaldía en incertidumbre

La alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, se ha quedado sin dirección ni gobierno, luego de que el pasado jueves 10 de diciembre, la alcaldesa Layda Sansores fuera declarada como ganadora en la encuesta para designar al candidato o candidata a la gubernatura de Morena por Campeche. El anuncio fue realizado por Mario Delgado, quien aseguró que.

Hasta el momento, se desconoce quién quedará al frente de la demarcación capitalina, que no sólo es una de las más azotadas por el crimen organizado, al ser uno de los territorios que se pelean los cárteles locales y externos; sino que es también una de las que más ha sufrido con la pandemia con más de 25 mil casos confirmados.

Ante esto, los pendientes en la alcaldía se han quedado en pausa, pues los vecinos reportan fugas masivas de agua, minas abiertas en pleno pavimento, falta de sanitización de espacios públicos, sin embargo, no hay quien responda por parte de las autoridades.

Álvaro Obregón es una de las alcaldías con más casos activos de COVID-19

Hace unos días, un reporte ciudadano denunció que integrantes de Protección Civil de Álvaro Obregón se encontraban jugando beisbol en la Liga Maya a las 2:30 de la tarde en un día laboral. El suceso coincidió con una reunión vecinal para tratar el problema que ha generado un socavón abierto en Av. Centenario, que ha puesto en riesgo las casas aledañas y representa un riesgo para la población.

A pesar de los diferentes reportes realizados, la mina sigue abierta y mantiene una de las avenidas principales cerradas. A decir de las autoridades, se realizó un estudio en su interior, aunque no hay información disponible de los resultados. La alcaldía asegura que por el momento no hay recursos para repararla, aunque los vecinos denuncian que, a unas calles, se trabaja en una escalera eléctrica de 50 metros, que no va a ningún lado.

El rechazo a su candidatura

Poco después de que los proyectos políticos de la alcaldesa fueran dados a conocer, muchos usuarios de redes sociales revelaron su inconformidad con su candidatura, afirmando que lleva tantos años fuera del estado que en realidad ya no lo conoce.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que “sólo podrá ser gobernador constitucional de un Estado un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él, o con residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de los comicios, y tener 30 años cumplidos el día de la elección, o menos, si así lo establece la Constitución Política de la Entidad Federativa”.

opiniones Sensores (Foto: Twitter)

Los usuarios en redes sociales hicieron declaraciones como las siguientes: “Sansores gobierna una alcaldía de la Ciudad de México, o sea que no vive en Campeche. No importa... es Morena”.

“Ganó Álvaro Obregón ilegalmente debido a que no es residente de la Ciudad de México Y ahora busca la gubernatura allá ¿Cumple con el requisito de residencia en el Estado’?”, cuestionó el usuario que tiene la cuenta de Twitter a nombre de Greyhoundmx.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“No se dejen engañar”: se desataron las críticas contra Layda Sansores por buscar gubernatura de Campeche

Layda Sansores “alista maletas” y se dirige a Campeche

“Para acabar con 90 años de corrupción”: Layda Sansores elegida para contender por Campeche cuando aún es delegada en CDMX