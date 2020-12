Interjet volvió a cancelar todos los vuelos del domingo, qué hacer en caso de resultar afectado (Foto: REUTERS/Edgard Garrido)

La aerolínea Interjet no ha salido de sus problemas con la operación de vuelos, pues para el 13 de diciembre anunciaron una nueva cancelación de todos los viajes, el segundo día consecutivo.

Dicha suspensión fue confirmada por uno de los trabajadores de la aerolínea al diario mexicano Milenio. Por su parte, Aeropuertos y Servicios Auxiliares confirmó al periodista Roberto Valadez que no se hizo el pago correspondiente a la compra de combustible.

No es la primera vez que la aerolínea afronta este tipo de problemas: los primeros dos días de noviembre, desde el 29 de noviembre y hasta el 3 de diciembre, además del viernes 11 de diciembre, la compañía suspendió los viajes.

Al respecto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) proporcionó asesoría para la protección de sus derechos a 69 consumidores, a raíz de la cancelación de 62 vuelos de la aerolínea en los últimos días de noviembre de 2020.

Días antes, el 3 de noviembre, la Profeco ya había emitido una alerta sobre el riesgo de establecer relaciones comerciales con Interjet, con motivo de los reiterados incumplimientos a las disposiciones jurídicas en perjuicio de los derechos humanos de las y los consumidores.

La Profeco ya había emitido una alerta sobre el riesgo de establecer relaciones comerciales con Interjet EFE/Sáshenka Gutiérrez

Al respecto, la Profeco indicó que al tratarse de cancelaciones atribuibles de manera exclusiva a la aerolínea, ésta debe cumplir, conforme a la Ley de Aviación Civil y a elección de los pasajeros afectados de cualquiera de los vuelos antes señalados, las siguientes disposiciones:

En los casos de los incisos a) y c) anteriores, la aerolínea deberá cubrir, además, una indemnización al pasajero afectado que no será inferior al 25% del precio del boleto o de la parte no realizada del viaje. Esta indemnización deberá ser pagada por la aerolínea dentro de un plazo máximo de 10 días naturales posteriores a su reclamación por parte de los pasajeros.

Si la línea aérea no respeta tus derechos, contacta al Teléfono del Consumidor, 55 5568-8722 y/o al 800 468 8722; o a través de WhatsApp, en los números 55 8078 0488, 55 8078 0485 y 55 8078 0344.

También puedes enviar un correo a: conciliaexpres@profeco.gob.mx, en un horario de atención de lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas; sábados, domingos y días festivos de 10:00 a 18:00 horas.

Profeco invitó a todos los clientes que resulten afectados a unirse a la acción colectiva que se ha presentado en contra de Interjet REUTERS/Edgard Garrido

Por último, Profeco invitó a todos los clientes que resulten afectados a unirse a la acción colectiva que se ha presentado en contra de Interjet. Para ello, es necesario seguir los pasos que se señalan en el “Instructivo para la adhesión a la acción colectiva” que podrás descargar en la página de Profeco.

También habría que entregar los formatos y el listado de documentación necesaria para presentar ante la Dirección de Acciones Colectivas.

