“Esquizofrénica”: el duro diagnóstico de la batalla de AMLO contra la corrupción

FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO

Este 12 de diciembre se llevará a cabo el Hackathon Discorruption 2020, evento organizado por la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción (ITAC) de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Durante el evento, los equipos participantes tendrán que desarrollar una app o sitio web que sea útil en el combate a la corrupción. Este evento se realiza tres días después de que se lleve a cabo el Día Internacional contra la Corrupción.

La Mtra. María de los Ángeles Estrada, directora ejecutiva del ITAC, habló con Infobae México acerca de la importancia de la transparencia en el combate a la corrupción, además de las deficiencias de la actual administración en esta misma tarea. Para ella, el gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha dado pasos en retroceso respecto al acceso a la información para la ciudadanía.

“Si tuviera que utilizar una palabra, yo le pondría ‘esquizofrénica’”, es la caracterización que hace la Mtra. Ángeles Estrada acerca de la estrategia en el combate a la corrupción que se ha vuelto una de las banderas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. “No tiene una estrategia, o la estrategia parece que es estar mencionándolo a diario”, detalla la abogada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Por otro lado, sí celebra algunas de las acciones por parte del gobierno, como la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por el Dr. Santiago Nieto, para investigar casos de corrupción como el de la empresa brasileña Odebrecht que presuntamente pagó sobornos a funcionarios mexicanos en beneficio de la campaña electoral del ex presidente Enrique Peña Nieto, o el esquema de desvío de recursos públicos conocido como la Estafa Maestra.

Sí celebra algunas de las acciones por parte del gobierno, como la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por el Dr. Santiago Nieto, para investigar casos de corrupción como el de la empresa brasileña Odebrecht (Foto: Cuartoscuro)

Sin embargo, al ver los principales objetivos de este tipo de investigaciones, la Mtra. Ángeles considera que “Es una justicia muy selectiva. Y eso me hace pensar que no estamos combatiendo a la corrupción, estamos combatiendo a los enemigos políticos”. Ella le cuestiona a la UIF y al gobierno federal “¿Por qué nada más (se investiga) a gente que no es parte del régimen actual? ¿Por qué no se hace investigación de corrupción a la secretaria de la Función Pública y a su esposo? ¿Por qué no se hacen investigaciones para ver si cometió o no lavado de dinero el General Cienfuegos?”.

Aunque ella sí reconoce que reducir los niveles de impunidad es un factor muy importante en el combate a la corrupción, identifica además una serie de factores fundamentales a considerar: “administración de justicia, proyectos educativos, prevención de corrupción, investigación de la corrupción, recuperación de activos, hacer herramientas de denuncias de corrupción y transparencia, todo eso en conjunto podría dar lugar a que disminuyera tanto la percepción como la prevalencia de corrupción”.

En lo que tiene que ver con transparencia, uno de los problemas que la Mtra. Ángeles Estrada identifica en discurso del presidente es su tendencia a decir “recurrentemente mentiras y datos que no sabemos de dónde los obtiene”. Para ella, esta es la razón por la que la actual administración ha sido la que más inexistencias de información ha tenido que reconocer en comparación a las otras.

Sin embargo, lo que más le preocupa no es el reconocimiento de la inexistencia de datos, sino que “Con base en datos inexistentes se toman decisiones”.

Sin embargo, lo que más le preocupa no es el reconocimiento de la inexistencia de datos, sino que “Con base en datos inexistentes se toman decisiones”. (Foto: Presidencia de México)

“Nosotros venimos de una tradición priísta en donde los únicos que tienen acceso a la información son quienes están en ciertos puestos de poder dentro de la administración pública”, es otro de los problemas que la especialista en derecho al acceso a la información identifica en el manejo de la transparencia mexicana.

Para ella, un sistema de transparencia ideal sería aquel en que “toda la información tendría que estar pública, con sus excepciones”. Es decir, que en un principio, toda la información generada por el gobierno se encuentre accesible para la población en general, y que sólo se retiren de ahí las excepciones “para eso tienes a un órganos garante como el INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) que estudia caso por caso, por qué se negó cierta información”. Además de que se tendría que dar una explicación suficiente de por qué ciertos datos no están disponibles, respondiendo a cuestiones como “seguridad nacional, la seguridad pública, poner en riesgo la vida de una persona o de un grupo de personas, en esos casos se justifica que no se entregue la información”.

Además, considera que la “Entre más metas al ejército a las decisiones y a la función administrativa [...] más información reservada por seguridad nacional vas a tener”. Menciona el ejemplo de la entrega de las vacunas para la Covid-19 por parte de órganos militares: “no vamos a saber dónde, ni cómo, ni cuándo, ni bajo qué criterios se está haciendo esa distribución. Lo van a reservar por seguridad nacional.”

Ella defiende que toda la información generada por el gobierno en todos sus niveles debe de ser pública y accesible “Por una razón muy sencilla: porque la información que se genera dentro del gobierno se genera con fundamento en lo que nosotros pagamos de nuestros impuestos y, además, se toman decisiones con base en esa información y esas decisiones afectan la vida de la ciudadanía”.

MÁS DE ESTE TEMA:

Videoescándalos, contratos con el gobierno y lujos: los familiares “incómodos” de AMLO

La Estafa Maestra: de 11 órdenes de aprehensión, la FGR sólo tiene dos detenidos

Así es como Odebrecht inyectó USD 6 millones a la campaña de Peña Nieto