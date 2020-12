“Ella es una gran inspiración”: Selena Gomez reveló su opinión acerca de la “Selena: La serie”

Selena Gomez expresó su amor por la serie protagonizada por Christian Serratos (Foto: EFE/Guillaume Horcajuelo)

Selena Gomez ya volvió a los sets de grabaciones, pero esto no le impide mantenerse al día con sus series favoritas en Netflix. Tanto así que la joven actriz no dudó en respaldar a “Selena: La serie”.

A través de las historias en su cuenta de Instagram, la cantante de 28 años compartió su reseña personal de la serie y reveló que no ha podido dejar de ver el show.

“He estado viendo la serie de Selena en Netflix. Es tan buena. Ella es una gran inspiración. Me pusieron su nombre y es increíble”, expresó la también cantante.

Pero eso no ha sido todo lo que ha visto, sino que la cantante también expresó su fanatismo por “Gambito de Dama”, uno de los proyectos que más éxito ha tenido la plataforma de streaming.

La cantante reveló que no ha dejado de ver la serie mientras no está trabajando (Foto: Archivo)

Distanciamiento bien aprovechado

Por otro lado, Gomez no ha dejado de trabajar, primero con su show de cocina a través de la plataforma de HBO Max: “Selena + CHEF”, el show fue grabado durante el confinamiento por el coronavirus y a través de 10 episodios aprendió a cocinar recetas de la mano de un cocinero invitado.

El pasado 27 de agosto, Gomez y el grupo femenino de K-pop Blackpink lanzaron su esperado nuevo sencillo “Ice Cream”, el cual fue bien recibido por ambos grupos de fans.

Y, durante septiembre, la cantante estrenó su propia línea de maquillaje llamada Rare Beauty. Esta, de acuerdo a la cantante, estuvo en desarrollo por más de dos años antes de lanzarse al mercado.

Gomez explicó en una entrevista con la vlogger Nikkie de Jager que diseñó esta línea de maquillaje para ayudar a quienes la utilicen a verse en formas más positiva a sí mismos. Esto, bajo la experiencia que ha tenido al aceptarse a ella misma.

Gomez estrenó su nueva línea de maquillaje (Foto: Captura de pantalla)

“Quiero estar cada vez más cómoda conmigo misma. Yo pasé años y años pensando que tenía que ser de una cierta forma, pero mientras más crezco, más desaparece ese sentimiento. Ahora solo quiero seguir estando saludable, trabajar y hacer cosas grandes hasta que no pueda”, compartió.

Trabajo en Nueva York

Ahora la cantante se encuentra en Nueva York junto a los veteranos Steve Martin y Martin Short. Los tres protagonizarán “Only Murders in the Building”, una nueva serie de comedia que está preparando Hulu.

La plataforma digital señaló en agosto pasado a través de un comunicado que Gómez, además de actriz, será productora ejecutiva de este nuevo proyecto para la pequeña pantalla.

“Esta serie sigue a tres desconocidos (Martin, Short y Gómez) que comparten una obsesión por el género del ‘true crime’ y que de repente se ven envueltos en un caso”, adelantó Hulu.

Gomez se encuentra en Nueva York grabando con "Only Murders in the Building” (Foto: Splash News/The Grosby Group)

Steve Martin y John Hoffman (“Grace & Frankie”) son los creadores de esta serie en la que también participará como productor ejecutivo Dan Fogelman, el cerebro detrás del fenómeno de “This is Us”.

En los últimos años, la joven actriz y cantante se ha mostrado cada vez más interesada por explorar la producción televisiva, ya fuera con la serie “13 Reasons Why” (2017-2020) o con el documental “Living Undocumented” (2019), ambos para Netflix.

Además, parece ser que la agenda de Gomez no parará pronto, pues el próximo año aparecerá en la cuarta entrega de Hotel Transilvania. Y también le dará vida a la montañista Silvia Vásquez-Lavado, la primera peruana que alcanzó la cima del Everest, en la cinta, titulada “In the Shadow of the Mountain”.

