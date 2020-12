Misterioso reencuentro: así reaccionó Lorenzo Méndez tras ser sorprendido junto a “Chiquis” Rivera en El Paso, Texas

Foto: Chiquis/ IG - Lorenzo Mendez / Tw.

La pareja conformada por “Chiquis” Rivera y Lorenzo Méndez ha sido una de las más polémicas de este 2020. Sus rupturas y reconciliaciones han estado en el ojo público durante estos últimos meses, como ocurrió el pasado fin de semana cuando fueron vistos abrazados y conversando en El Paso, Texas, luego de que su proceso de divorcio avanzara ante las autoridades norteamericanas.

Janney Marín, nombre real de la cantante, anunció en septiembre pasado que decidió, junto a Lorenzo Méndez, concluir con su relación. “Con el corazón pesado... Fue una decisión mutua y difícil, pero necesaria”, publicó en su cuenta de Instagram.

El mensaje pronto resonó entre la comunidad latina y después comenzaron a circular diversos rumores sobre la sonada ruptura que entristeció a más de uno, pero fue el ex vocalista de la Original Banda El Limón quien se mostró más afectado con su distanciamiento con su aún esposa.

Y aunque la pareja se había mantenido firme en su desición de separarse, este fin de semana fueron vistos en El Paso, Texas, y se especula que podrían volver a estar juntos por un supuesto embarazo.

(Foto: Redes sociales)

Aunque diversos medios de comunicación publicaron las imágenes de la convivencia de “Chiquis” Rivera y Lorenzo Méndez, fue en Suelta la Sopa donde la polémica pareja tuvo que hacer frente a los cuestionamientos.

El programa de espectáculos de Telemundo se acercó a los cantantes cuando salían de un establecimiento, pero al ser descubiertos prefirieron escapar de las cámaras.

Aunque Rivera prefirió esconderse de los reflectores, Méndez aclaró que por el momento no darán ningna declaración sobre lo acontencido y subió a su automóvil para alejarse de las preguntas.

“Ahorita no vamos a hacer entrevistas. Les agradecemos la privacidad en estos momentos”, comentó en una breve entrevista con Suelta la Sopa.

El cantante de regional mexicano no quiso pronunciarse sobre su proceso de divorcio: “Después hablamos”.

(Foto: Suelta la Sopa)

Aunque la pareja no ha comentado nada más sobre su reunión o una posible reconcialiación, el cantante sí ha colocado mensajes muy misteriosos en sus redes sociales.

Méndez destacó que haría un anuncio importante, pero sólo colocó un emoji de regalo y la frase: “2020... Un año que jamás olvidaré”.

Y es que este año ha sido bastante polémico para la pareja que ha estado unida durante los últimos cuatro años.

En junio de este año la misma “Chiquis” Rivera habló de una separación con Lorenzo Méndez, justo a un año de que contrajeron matrimonio. “Sí nos estamos dando un espacio, hay cariño, hay amor, pero sí nos estamos dando un espacio, es la verdad”, comentó en entrevista con el programa Hoy.

Un mes después fueron vistos nuevamente juntos en una playa y después de que él estuviera un tiempo en un centro espiritual en California, Estados Unidos, para recuperarse de sus adicciones.

Lorenzo Méndez y "Chiquis" Rivera enfrentan una crisis matrimonial (IG: lorenzomendez7)

Tras esta reconciliación, la pareja fue diagnosticada con COVID-19 y superaron juntos la enfermedad, aunque meses después volvieron a separarse.

Fue en septiembre pasado cuando “Chiquis” Rivera reveló su distanciamiento con Lorenzo Méndez y días después fue vista en una actitud muy romántica con el empresario mexicano, Jorge Cuevas, mejor conocido como “Mr. Tempo”.

Por esta nueva relación fue acusada de infiel, lo que pronto salió a aclarar: “No fui infiel, jamás en la vida y él lo sabe, Lorenzo lo sabe y sabe las razones de nuestra separación. Por respeto a su madre, su hija y a Lorenzo no he hablado de los detalles”.

Aunque en un inicio se mostraron herméticos, Lorenzo Méndez se dejó ver muy afectado tras la separación e incluso destacó que la ruptura se dio porque ella temía una recaída en las adicciones.

Rivera también abrió el corazón para confesar su sentir para People en Español: “La verdad estoy muy tranquila. Obvio tengo mis días en donde lo extraño muchísimo porque me casé para estar casada toda la vida. No funcionó y eso me trae mucha tristeza”.

