“Me casé para toda la vida. No funcionó y eso me trae mucha tristeza”: la cruda confesión de “Chiquis” Rivera sobre su divorcio con Lorenzo Méndez

A pesar de que “Chiquis” Rivera había sido muy hermética en torno a su situación sentimental, después de varias semanas rompió el silencio y confesó que está muy dolida por la culminación de su relación con su aún esposo Lorenzo Méndez, con quien ya no regresaría a pesar de que lo extraña y existe un gran amor entre ambos.

Janney Marín, nombre real de la cantante, abrió su corazón para explicar el duro proceso que enfrenta desde que decidió separarse del ex vocalista de La Original Banda El Limón, quien reaccionó de una manera que la lastimó aún más.

La hija de Jenni Rivera hizo varias revelaciones sobre sus sentimientos a la revista People en español. En esta conversación se sinceró sobre sus sentimientos hacia el cantante mexicano, lo que ahora busca de las relaciones amorosas y hasta su situación sentimental actual.

“La verdad estoy muy tranquila. Obvio tengo mis días en donde lo extraño muchísimo porque me casé para estar casada toda la vida. No funcionó y eso me trae mucha tristeza”, comentó a la publicación.

La artista estadounidense Chiquis Rivera. EFE/ Javier Rojas/Archivo

“Fui una muy buena esposa y todavía soy su esposa. Pero, sí, estamos en un proceso de divorcio y, sí, siento que es lo mejor para ambos, aunque sea doloroso”, añadió la famosa.

“Chiquis” Rivera reconoció que está soltera y aunque no está cerrada al amor, prefiere tomar un descanso para encontrarse consigo misma.

“No estoy cerrada en cuestión de amor. Me estoy dando tiempo, ahorita quiero enfocarme en mí misma... Estoy abierta al amor pero, sí, estoy soltera. Ahorita es muy importante sanar ciertas heridas. Mucha gente, hombres, me han buscado. Pero soy muy honesta y digo: ‘¿Sabes qué? Ahorita necesito darme un tiempecito, tengo que amarme a mí misma, tengo muchísimas cosas que quiero sanar y quiero mejorar’. Quiero ser una mejor versión de mí misma antes de involucrarme con alguien más. Ahorita sí estoy soltera”, aseguró en esta ocasión.

La cantante nominada a los Latin Grammy aseguró que no habrá reconciliación con Lorenzo Méndez: “Me duele tanto decirlo, pero después de lo que ha pasado… no hay vuelta atrás”.

Recalcó que le dolió mucho que su aún esposo expusiera su intimidad en diversas entrevistas en las que habló sobre su separación.

Lorenzo Méndez y "Chiquis" Rivera enfrentan una crisis matrimonial (IG: lorenzomendez7)

“(Era) algo tan privado y algo tan sagrado y que todo esté expuesto, que él haya dado una entrevista. Eso sí me dolió mucho porque dije: ‘Espérame, yo no quise hablar por respeto de muchas cosas’. Eso sí me dolió muchísimo. Y esto no lo he dicho en ningún otro lado, pero sí me caló”, sentenció.

Ante esta situación, aceptó que en su próxima relación buscará ser más cautelosa y no entregar tan rápido el corazón, con lo que evitará lastimarse o afectar al otro.

“Quiero guardarme un poquito más. Soy una persona que me gusta amar y ser amada, pero tengo que tener un poquito más de cuidado, guardarme un poquito más”, precisó.

Tanto “Chiquis” Rivera como Lorenzo Méndez han estado en el ojo del huracán durante los últimos meses. Desde que anunció su divorcio, la pareja ha estado expuesta a las especulaciones sobre su distanciamiento, pero es el cantante quien sí se ha sincerado sobre este evento en su vida.

“Hay cositas que realmente no estaban enganchando, no sé. Aquí lo importante cuando estás con una pareja es hacerla feliz, pero si la felicidad no nos encontró juntos, que nos encuentre aparte y le deseo lo mejor”, reveló hace unas semanas Lorenzo Méndez al programa Hoy.

Esta declaración ocurrió después de que Rivera fuera vista en actitud cariñosa con el empresario mexicano Jorge Cueva, lo que la hizo recibir varias críticas.

“No fui infiel, jamás en la vida y él lo sabe, Lorenzo lo sabe y sabe las razones de nuestra separación. Por respeto a su madre, su hija y a Lorenzo no he hablado de los detalles”, se defendió Chiquis ante diversos medios de comunicación.

Además fue la misma Janney Marín quien solicitó el divorcio formal a Lorenzo Méndez y le pidió cubrir los gastos de sus abogados, así como no acercarse a ella porque existe una orden judicial de por medio.

