“Es real”: Mr Tempo habló de su romance con Chiquis Rivera y aseguró que esperará paciente a que se divorcie

Jorge Cueva indicó que la relación con Rivera, por ahora, es de negocios (Foto: Instagram de Chiquis Rivera y Mr Tempo)

Jorge Cueva, conocido como Mr Tempo, confirmó que tiene una relación con Janney Chiquis Rivera, aunque aclaró que es de negocios, por el momento.

El empresario relató en el programa Venga la Alegría que se conocieron en su restaurante en Santa Mónica, California. “La invité a la apertura y, hubo química. Cenamos. Platicamos del proyecto del tequila Reyna del Sur”. Lo cual mencionó fue consultado con sus socios para que la cantante sea la imagen de la bebida.

Añadió que tuvieron una segunda reunión en la que estuvo el equipo de trabajo de Rivera y posteriormente, en la Ciudad de México firmaron el contrato.

En relación con las imágenes que se dieron a conocer en semanas pasadas, en la que ambos se dan un beso. Jorge puntualizó que son buenos amigos, socios, hay mucha química, “es una persona increíble, como ser humano y como profesional. Nunca había conocido a alguien tan parecido a mí”.

Los conductores de la emisión matutina le insistieron al empresario si existía otro tipo de relación. Y respondió: “Hay mucha química en lo personal, a nivel profesional. Pero se respeta el proceso, se está divorciando, entonces, le vamos a dar tiempo, al tiempo”

“Cuando están bien las cosas, a veces no funcionan. Imagínate con todo lo que está pasando”, abundó el empresario.

Sobre las publicaciones que realizó Rivera el fin de semana, platicó que no tiene relación con él o su relación, sino con Lorenzo Méndez, ex vocalista La Original Banda El Limón.

“Las cosas caen por su propio peso. Se van a dar cuenta qué es lo pasa entre ella y su ex. Ella no quiere hablar de eso, lo va a escribir en su libro. Muy pronto se van a dar cuenta de lo que pasó entre ellos. Yo no me meto, eso es problema de casados”, contó.

Jorge Cueva construyó su imperio restaurantero luego de empezar como lavaplatos (Foto: Instagram @mr.tempo)

Jorge Cueva aclaró que, en su caso, tiene un año y 10 meses que concluyó su proceso de divorcio. Él recordó que comenzó en la industria restaurantera en Estados Unidos lavando platos.

“No fui infiel”

Janney Marín Rivera aclaró en octubre sobre las imágenes que se dieron a conocer junto al empresario Jorge Cueva: “No fui infiel, jamás en la vida y él lo sabe, Lorenzo lo sabe y sabe las razones de nuestra separación. Por respeto a su madre, su hija y a Lorenzo no he hablado de los detalles”, comentó en declaraciones obtenidas por el programa Suelta la Sopa.

“Estoy muy dolida, pero estoy fuerte, siempre voy a dar la cara. Me duele que siempre quieran voltear las cosas, eso no se vale y que digan que fui una infiel, porque eso no es cierto y él lo sabe. Le digo que me respete porque yo fui muy buena esposa”, agregó.

Ella dijo que tiene cuatro años que conoce a Jorge y la relación de negocios que tienen. “Nos estamos dando tiempo al tiempo y ahorita nos encontramos en dos proyectos muy grandes que estamos haciendo juntos y son para ayudar a la comunidad y la verdad me encantó. Estoy súper feliz de que crea en mí y yo en su visión”, mencionó la cantante.

