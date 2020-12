Julio Profe rompió el Récord Guinness por la clase de matemáticas más vista en línea

El canal del colombiano fue abierto en 2009 (Captura de pantalla: Youtube/Secretaría de Educación Jalisco)

Julio Ríos Gallego, conocido en el mundo de youtube como Julioprofe, logró romper un Récord Guinness por “la clase online de matemáticas con mayor cantidad de espectadores” durante un evento de Recrea Academy promovido por la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco.

El título de la clase se tituló: “¿Cómo las matemáticas se aplican en otras asignaturas?” y fue vista por 213,586 internautas a la vez. Anteriormente, el youtuber había intentado romper el récord de la clase con mayor asistencia presencial. En aquella ocasión se necesitaban más de 4,589 personas para superar la meta. Al lugar llegaron 5,098, pero 887 fueron descalificadas y le quitaron de las manos el título.

“Muy buenas tardes para todos los participantes en Recrea Academy (...) Me disculpan por favor si leo, como todo profesor he preparado mis clases. Tengo mis apuntes para hacerlo muy bien porque créanme que a esto le he puesto todo el cariño, todo el esmero para que salga muy bien”, comenzó el ingeniero civil.

Su clase abordó el uso de las matemáticas en diversas asignaturas como las ciencias sociales, las ciencias naturales o el arte. Al finalizarla, agradeció al gobierno de Jalisco por la oportunidad de impartir la información.

Actualmente, Julio Profe cuenta con 4.39 millones de suscriptores en Youtube (Captura de pantalla: Youtube/Secretaría de Educación Jalisco)

Más adelante, los conductores del evento dieron a conocer que, tras un análisis de la transmisión de Youtube, se determinó que Julio Profe había realizado un nuevo Guinness World Records. Señalaron también que era importante:

Reconocer la gran labor del profesor Julio y las iniciativas y proyectos de esta índole de la Secretaría de Educación Jalisco que a pasar de ser tiempos complicados a nivel mundial, nos han podido dejar este aprendizaje, que a pesar de todo se puede soñar y se pueden hacer cosas extraordinarias, sobre todo para los alumnos, maestros y padres de familia que estuvieron sintonizando la clase

Ríos Gallegos es un ingeniero civil colombiano que se ha enfocado en la docencia universitaria. Saltó a la fama cuando abrió su canal de Youtube Julioprofe en 2009. Actualmente cuenta con más de 4.39 millones de suscriptores y sus videos cuentan con millones de vistas también.

Batió el récord con 213,586 internautas observando la clase al mismo tiempo (Captura de pantalla: Youtube/Secretaría de Educación Jalisco)

Recientemente en México se rompió otro Record Guiness, esa vez por la mayor cantidad de videos haciendo lip sync de una misma canción en la plataforma TikTok. Esto producto del lazamiento de la serie de Netflix, “Selena: la serie”.

Así, miles de usuarios entonaron “Como una flor” de las 18:00 a las 19:00 horas, tiempo de las Ciudad de México, para batir el récord. Una hora después tuvo lugar una celebración virtual para fans en las redes sociales de Netflix que fue conducida por Ally Broke y contó con entrevistas a miembros de elenco.

Esto ocurre en el marco de la pandemia por coronavirus en México que ha dejado 1,182,249 casos positivos y 110,074 defunciones. Asimismo, hay 35,223 casos sospechosos con posibilidad de resultado, 1,456,073 negativos y un total de 3,023,227 personas estudiadas desde el primer caso registrado en el país.

En este contexto, miles de estudiantes en México se han visto obligados a tomar clases desde casa. El internet y los medios digitales se han vuelto plataforma fundamental para la enseñanza aprendizaje de esta década.

