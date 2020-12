“Había tres hombres y uno me apuñaló”: el ex novio de la madre de Neymar denunció que fue atacado en Cancún con un impactante video

Video: @TiagoRamoss / IG.

Tiago Ramos, quien se dio a conocer por su relación con la madre del futbolista Neymar, Nadine Goncalves, denunció que fue apuñalado en un restaurante de Cancún, en el estado de Quintana Roo.

A través de Instagram, el modelo y gamer brasileño publicó un video en el que aparece ensangrentado, minutos después de la pelea. Según su versión, él ordenó un platillo al mesero, y sin ningún motivo, un hombre le atacó.

“Llegué al restaurante y pedí un plato de carne, y ellos no me dejaron quedarme. No sé qué pasó. No hice nada, pero no me dejaron quedarme. Casi muero por algo que no hice”, contó en sus historias de la red social.

En su relato, muy confuso, no reveló el nombre del restaurante y tampoco, si presentó una denuncia por lo ocurrido ante las autoridades mexicanas. Sí advirtió que tiene el número celular de la persona que le apuñaló, y que las cosas no quedarán así, ya que piensa volver a México.

“Había tres hombres y uno me apuñaló. Quiero mostrar mi cara porque está rota. Regresaré a México. Tengo el celular de quien hizo esto”, agregó en otro momento de la grabación.

Ramos y Goncalves viajaron a Cancún hace una semana, después de que ella decidiera darle una segunda oportunidad. El noviazgo entre la mujer de 53 años y el gamer de 22 se hizo público en abril. La madre de Neymar compartió una publicación en Instagram en la que aparecían junto a Ramos, y escribió: “Lo inexplicable no es explica, se vive”.

El futbolista del PSG entonces aprobó la relación: “Sé feliz mamá, te amo”. Pero en mayo, el romance llegó a su fin, después de que se diera a conocer la versión de que el influencer había mantenido una relación con el chef de Neymar.

Información en desarrollo