Discusiones, gritos y 12 puntos de sutura: el nuevo escándalo entre la mamá de Neymar y su ex novio, Tiago Ramos

Un nuevo escándalo involucra a la mamá de Neymar y su ex novio. Nadine Goncalvez (52) habría tenido una fuerte discusión con su ex pareja, Tiago Ramos (22). Este hecho de violencia desembocó en una supuesta auto agresión física del joven que terminó en el hospital con 12 puntos de sutura en el brazo derecho. Son muchas las versiones acerca de la manera en que Tiago Ramos habría sufrido ese profundo corte de unos 5 cm. aproximadamente, además de una ruptura interna y externa de los tejidos de la parte posterior del brazo, según indicaron los médicos.

El sitio brasileño Extra Globo informó que la discusión entre la pareja se originó el pasado martes por la noche y que el modelo sufrió la herida luego de golpear con su brazo derecho el cristal de una de las ventanas de la vivienda. De inmediato, el joven de 22 años fue llevado a Santa Casa de Santos, en la costa de San Pablo, para su atención. Además de la sutura, fue medicado con analgésicos y pasó la noche en observación en el hospital.

Según relatos de la propia pareja, que fueron suministrados por los médicos que actuaron, Tiago sufrió la herida luego de caer sobre una mesa de vidrio, aunque también surgió la versión de que habría sido por un vaso y que hasta habría intentado suicidarse, debido a los hechos de similares características en el pasado. Sin embargo, no se pudo obtener más información ya que mediante un comunicado, el hospital advirtió que “no está autorizado a proporcionar información sobre el caso”.

No se trata de la primera pelea que Nadine Nadine Gonçalves de 52 años tiene con el modelo. Según reveló a Extra una persona que trabaja en el condominio, se ha escuchado en más de una oportunidad a Ramos gritar e incluso el sonido de distintos objetos romperse dentro de la vivienda. “Tiago sufrió un accidente doméstico”, precisaron desde la oficina de prensa de Neymar. Otras versiones le apuntan a Tiago y lo acusan de un intento de suicidio.

“Amigos cercanos a la modelo informaron a Extra que es bastante agresivo, especialmente cuando bebe o se siente celoso, y que Tiago ya ha intentado suicidarse varias veces. ‘Cuando bebe, está loco, rompe todo y ha intentado suicidarse varias veces. Es un psicópata celoso. Está loco, tratando de suicidarse, rompiendo toda la casa’, dijo una fuente vinculada a la modelo", detalló el periódico brasileño.

Tiago Ramos ya ha sido acusado de agresión en España por la empleada Rita Cumplido, de 44 años, quien había salido con él antes que Nadine. La mujer española presentó la denuncia en octubre pasado y obtuvo una medida de protección contra suya. En aquel momento, Rita declaró que la pelea fue causada por los celos por parte de Tiago.

Por su parte, al conocer esta noticia de la nueva pelea entre Nadine y Tiago, Irinaldo Oliver, ex novio del modelo, recordó la situación similar que vivió con el “padrastro” de Neymar en un hotel en Río en enero de 2018. En diálogo con Extra, Irinaldo, quien es oficial de prensa, dijo que Tiago Ramos estaba furioso después de una pelea entre los dos, y que el modelo rompió los objetos en la habitación del hotel donde se alojaban, se lastimó la mano cuando golpeó la mesa de cristal e incluso intentó suicidarse.

"Cuando vi esta historia (de su nueva pelea con Nadine), me vi en la escena. Es súper agresivo y le está haciendo todo lo que me hizo. Rompió todo en el hotel Transamérica, en Barra da Tijuca, donde estábamos. Tiró sillas en el piso 20 y luego resultó herido cuando golpeó una mesa de vidrio, se cortó e intentó arrojarse por la ventana", recordó Irinaldo. En ese entonces, también llamó a una ambulancia para que atendieran a Tiago porque tenía su mano cortada y sangraba mucho.

El romance se transformó en un amor fugaz, ya que poco tiempo de dar a conocer su historia de amor, ambos se separaron de manera escandalosa en abril de este año. ¿El motivo? Según afirmó Mundo Deportivo y varios medios brasileños, Nadine Gonçalves no aceptó el pasado sentimental de Tiago Ramos, quien desde que fue noticia por su nueva relación no paró de recibir denuncias de ex parejas, mujeres y hombres. El hecho de que Ramos sea bisexual e incluso haya mantenido relaciones “de tres” con parejas establecidas no fue aceptado por Nadine, quien decidió terminar la relación rápidamente. Días antes, Extra y Lance, publicaron que Tiago Ramos tuvo relaciones bisexuales con Mauro (cocinero de Neymar), con el asesor Irinaldo Oliver, con el reconocido influencer Carlinhos Maia, y mantuvo un vínculo sentimental de tres con el matrimonio formado por Hans Madrid y Raphael Stemberg.

“Él siempre fue bisexual... y siempre le gustaron las mujeres mayores. Cuando terminamos me bloqueó, pero es un chico muy dulce”, contó a Extra el especialista en relaciones públicas brasileño Irinaldo Oliver. “Teníamos una relación de tres y nunca la escondimos. En agosto de 2018, Tiago se vino a vivir con nosotros. Él es bisexual, le gustan los hombres y las mujeres. La relación se acabó porque se fue a perseguir su sueño de ser futbolista”, afirmó un ex amante de Tiago al mismo medio.

La prensa brasileña afirmó que Nadine no soportó el pasado del joven, en especial la relación que tuvo con el cocinero de su hijo, y por eso lo echó de su casa. Según estos medios, el joven se refugió en casa de sus padres “triste y destrozado” por todo el revuelo que se generó en torno a su vida privada.

En la adolescencia, Tiago Ramos intentó ser un famoso futbolista. Jugó en Ferroviario de Fortaleza, un importante club de la zona de Ceará, que en la actualidad milita en la Serie C del Brasileirao. Sin embargo, terminó dejando de lado la pelota para dedicarse de lleno a los e-sports, donde divisó que tendría un mejor futuro.

Pero Tiago nunca dejó de cuidar su físico. Fanático del gimnasio, el joven suele mostrar su cuerpo trabajado en las redes sociales, donde se transformó en un verdadero influencer. Incluso comparte videos de algunos de sus ejercicios, cosechando centenas de “Me gusta”.

Ramos siempre fue admirador de Neymar, desde la época en la que descollaba en el Santos, antes de saltar al Barcelona y de transformarse en la figura planetaria en la que se convirtió gracias a sus aptitudes futbolísticas.

“Sé que algún día te voy a conocer”, supo publicar el gamer en su cuenta de Instagram, acompañando el deseo de una imagen con Neymar.

