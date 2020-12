Aprende en Casa II de la SEP: clases en internet del 8 de diciembre para alumnos de primaria

Lenguaje: Planificación de un programa de radio disposición de los estudiantes diferentes contenidos del programa Aprende en Casa II para el ciclo escolar 2020-2021.

Además de las clases que se imparten a través de la televisión para preescolar, primaria, secundaria y padres de familia, en la red hay diversos recursos divididos por semana.

Estos son los contenidos disponibles para el martes 8 de diciembre.

PARA PRIMERO DE PRIMARIA:

Conocimiento del medio: Las actividades diarias.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás actividades cotidianas que realizas en tu casa y en la escuela, la distribución de responsabilidades y la organización del tiempo.

Los materiales que necesitarás para esta sesión son: cuaderno, lápiz lápices de colores, goma y sacapuntas y tu libro de texto Conocimiento del Medio.

¿Qué hacemos?

Cada persona realiza distintas actividades, en distintos momentos del día y de acuerdo con sus necesidades o prioridades. Algunas se levantan muy temprano, otras trabajan hasta muy tarde. Los niños también realizan actividades a lo largo del día, algunas de ellas se realizan en momentos determinados, por ejemplo, la hora de la comida o del desayuno, otras, se van realizando durante el día según las reglas de la familia.

Es momento de trabajar con tu libro de texto Conocimiento del Medio, ábrelo en la página 54.

Como puedes darte cuenta, el título indica: “Mis actividades diarias”.

Por último, vas a contestar las siguientes preguntas:

Puede ser, la hora de la comida con tu familia y leer tus libros favoritos.

Por ejemplo, equivocarte cuando escribes, porque al borrar las hojas pueden mancharse o romperse.

A algunos niños y niñas no les gusta hacer tarea, a otros no les gusta poner todos sus útiles en su lugar o levantar sus juguetes. Puedes contestar con libertad y comentar las respuestas con algún familiar.

El Reto de Hoy:

Realiza un recorrido por tu casa, escucha e identifica sonidos de la naturaleza, comparte la información con tus familiares y dibuja en una hoja los elementos que identificaste.

Espero que esta sesión te haya gustado.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=1044





Artes: Pintamos los sonidos.

¿Qué vamos a aprender?

Utilizarás las posibilidades expresivas del color que relacionen el cuerpo, el movimiento y los sonidos para comunicar ideas y emociones con una intención específica.

Emplearás los colores primarios y secundarios, así como los fríos y cálidos, en tus propias producciones, para comunicar ideas y emociones a partir de los sonidos de tu entorno.

¿Qué hacemos?

Actividad 2. Juguemos a pintar los sonidos.

¿Qué te parecería hacer una pintura a partir de los sonidos que escuchas?

Te invito a ver el siguiente video de Norma Guerrero, que explica lo que realizaras.

1. Te reto a poner color a los sonidos.

https://www.youtube.com/watch?v=IDg_zx--r2E&feature=youtube&t=13

Escucha con atención los sonidos que hay a tu alrededor. ¿Qué es lo que escuchas? ¿Qué historia te hacen imaginar esos sonidos? ¿Cómo te sientes al escucharlos?

Puedes utilizar los siguientes sonidos:

Todos estos audios los podrás consultar en el sitio web del mapa sonoro de la Fonoteca Nacional, disponible en la siguiente liga:

https://fonotecanacional.gob.mx/index.php/escucha/mapa-sonoro-de-mexico

Al terminar tu obra, dale un título y muéstrasela a tu familia, comparte con ellos tu experiencia de cómo los colores hablan de tus emociones y las ideas o recuerdos que generaste con los trazos que has realizado.

El Reto de Hoy:

Escucha los sonidos que hay a tu alrededor, piensa qué colores puedes ocupar y algún material que no te lastime para poder pintarlos, muestra tu creación en casa.

Recapitulando lo aprendido: En este día experimentaste con los sonidos y los colores, aprendiste que los sonidos crean ideas y emociones en quienes los escuchan y eso puedes plasmarlo en una obra colorida.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=1044





Valores: ¡Me pongo en tus zapatos!

¿Qué vamos a aprender?

Ayudarás a otros a reconocer las emociones que se encuentran ante una situación y a regular la respuesta, aceptas ayuda si lo necesitas.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video, se llama el limón enojón.

1. El limón enojón.

https://youtu.be/DLoYqs0lo2Q

El limón actuó muy grosero, llegó enojado y quiso hacer sentir mal a todas las frutas. Pero las frutas no se enojaron, ni se mostraron furiosas con los comentarios desagradables del limón, ellas estaban muy tranquilas y le hicieron saber al limón que cada una es especial y que no tienen nada de malo ser diferente.

Siempre es bueno observar cómo actúan las personas y ponerse en su lugar para poder ayudarles o pedir ayuda, si es necesario.

Observa el siguiente video, otro cuento más:

2. El cactus solitario.

https://youtu.be/U6lYbfn7hQY

¡Oh!, es una situación tan triste la del cactus, no tenía amigos o amigas, nadie quería platicar con él.

Siempre es bueno pedir ayuda, cuando ya no sabes cómo actuar.

Es momento de una capsula para seguir aprendiendo sobre el tema.

1. Momentos para recordar de Yo ayudo en Once Niños.

https://youtu.be/bS_-D7iP750

Siempre es bueno que observes y comprendas tus emociones y las de las demás personas, para pensar y reflexionar y así poder tomar decisiones acertadas o de lo contrario buscar ayuda.

El Reto de Hoy:

En tu libreta o en una hoja dibuja un rectángulo y divídelo en dos, de un lado dibuja o escribe una situación donde ayudaste a alguien a reconocer sus emociones; es decir si estaba enojado, triste, preocupado y cómo lograron solucionar esta situación y del otro lado escribe o dibuja alguna situación donde alguien te ayudo a ti.

Hasta aquí terminamos con “Me pongo en tus zapatos” hasta pronto.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=1044





Lenguaje: ¡Ya lo puedo escribir!

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás el valor sonoro de las letras al escribir o dictar palabras y oraciones. Escribirás palabras en un texto conocido.

Para esta sesión necesitarás: Hojas blancas o un cuaderno, lápiz, Lápices de colores y tu libro de texto Lengua Materna. Español

¿Qué hacemos?

El árbol musical es tu historia a partir de canciones que te han gustado desde que eras pequeño. Observa el siguiente video que te lo explicará de mejor manera.

1. Mi árbol genealógico musical.

https://www.youtube.com/watch?v=5upE8Mcp5IU&t=42

¿Cómo sería tu árbol musical?

No olvides colocar en tu CUADERNO DE PALABRAS, las que trabajaste en esta sesión junto con tu dibujo; es muy importante el dibujo porque te va a apoyar a reconocer la palabra cuando aún no sabes escribirla.

Para terminar, te muestro como quedaría el árbol musical de esta sesión del grupo de primer año.

El Reto de Hoy:

Cómo aquí en la canción de Doña Blanca no llegó el Ratón de las palabras te propongo que hagas un reto con tus familiares. Escriban algún fragmento de la ronda de Doña Blanca y quiten alguna palabra, procuren que sea alguna de las palabras que riman, ya sabes, las que terminan igual, por ejemplo, CERRO Y BECERRO. Propón palabras distintas no las que deben ir. Seguro resultarán rondas graciosas y divertidas.

Además de eso, te invito a que realices este mismo ejercicio en tu libro Lengua Materna Español 1er grado. Pág. 69, ya sabes un seis y un nueve y completa la canción que Marisol decía que empieza igual que su nombre. Lee el título: MAÑANITAS.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=1044





PARA SEGUNDO DE PRIMARIA:

Artes: Soy movimiento.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a construir secuencias con movimientos corporales para expresar lo que piensas, sientes e imaginas.

Construirás secuencias de movimiento reconociendo las posibilidades de realizar diferentes acciones con algunas o todas las partes de tu cuerpo.

¿Qué hacemos?

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=995





Valores: El agente emocional.

¿Qué vamos a aprender?

¿Qué hacemos?

El Reto de Hoy:

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=995





Matemáticas: ¡Utilicemos las cuartas para medir!

¿Qué vamos a aprender?

¿Qué hacemos?

El Reto de Hoy:

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=995





Lenguaje: Los juegos de hoy y de antes.

¿Qué vamos a aprender?

¿Qué hacemos?

El Reto de Hoy:

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=995





PARA TERCERO DE PRIMARIA:

Valores: Los cambios que me generan bienestar.

¿Qué vamos a aprender?

¿Qué hacemos?

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=998





Inglés: Not my best day.

¿Qué vamos a aprender?

¿Qué hacemos?

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=998





Matemáticas: El juego de los dados.

¿Qué vamos a aprender?

¿Qué hacemos?

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=998





Artes: Los sueños bidimensionales.

¿Qué vamos a aprender?

¿Qué hacemos?

El Reto de Hoy:

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=998





PARA CUARTO DE PRIMARIA:

Valores: Sonríe y pinta tu mundo de colores.

¿Qué vamos a aprender?

¿Qué hacemos?

El Reto de Hoy:

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=999





Lenguaje: Nosotros los yoremes (mayos).

¿Qué vamos a aprender

¿Qué hacemos?

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=999





Matemáticas: ¿Qué fracción es? II.

¿Qué vamos a aprender?

¿Qué hacemos?

El Reto de Hoy:

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=999





Artes: Viajemos por la historia del arte II.

¿Qué vamos a aprender?

¿Qué hacemos?

El Reto de Hoy:

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=999





PARA QUINTO DE PRIMARIA:

Valores: Una ardilla y un partido de fútbol.

¿Qué vamos a aprender?

¿Qué hacemos?

El Reto de Hoy:

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=1000





Inglés: Adivina a dónde vas.

¿Qué vamos a aprender

¿Qué hacemos?

El Reto de Hoy:

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=1000





Lenguaje: Juya ania betana (Del mundo del monte).

¿Qué vamos a aprender?

¿Qué hacemos?

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=1000





Matemáticas: Esferas artesanales.

¿Qué vamos a aprender?

¿Qué hacemos?

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=1000





PARA SEXTO DE PRIMARIA:

Matemáticas: Sobre la recta II.

¿Qué vamos a aprender?

¿Qué hacemos?

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=1028





Artes: Yo dramatizo leyendo.

¿Qué vamos a aprender

¿Qué hacemos?

El Reto de Hoy:

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=1028





Inglés: Adivina a dónde vas.

¿Qué vamos a aprender?

¿Qué hacemos?

El Reto de Hoy:

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=1028





Valores: Compartiendo alegría, amor y felicidad.

¿Qué vamos a aprender

¿Qué hacemos?

El Reto de Hoy:

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=1028





