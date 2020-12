Las 11 condiciones de México Libre de Felipe Calderón para aliarse con el PAN en las elecciones 2021

(Foto: Cuartoscuro)

México Libre, el partido de la excandidata presidencial Margarita Zavala y su esposo, el expresidente Felipe Calderón (2006-2012) anunció una serie de condiciones para lanzarse en alianza con el Partida Acción Nacional (PAN) –del que era militante el exmandatario cuando ganó la presidencia– en las elecciones del próximo año 2021.

Y es que, previamente en su Consejo Nacional, los panistas abrieron la puerta a la posibilidad de establecer alianzas electorales con México Libre.

“Tal y como lo comentamos a las y los mexicanos con motivo de la consulta interna realizada entre los militantes de #MéxicoLibre, y una vez concluida con el acuerdo aprobado por la Comisión Ejecutiva Nacional, nuestra dirigencia nacional ha iniciado un diálogo franco con diversos partidos y organizaciones políticas, entre las que se encuentran el PAN y MC”, señalaron en una publicación hecha en la cuenta de Twitter del partido.

Asimismo subrayaron con insistencia que no irán en alianza por ningún puesto, ya sea local o federal, “con aquellos partidos que fortalezcan el régimen autoritario encabezado por Morena y el presidente López Obrador”.

Respecto a las condiciones que le hacen a Acción Nacional escribieron: “Habida cuenta de la resolución aprobada en el Consejo Nacional del PAN el día de ayer, en el que aprobó seguir adelante en la configuración de una alianza entre diversos partidos políticos, hacemos público el documento hecho llegar a la dirigencia de Acción Nacional para ser valorado por los órganos de decisión de ese partido”.

Las 11 condiciones que México Libre hace al PAN para ir en alianza electoral en 2021 son:

1. Reconocer las condiciones que originaron la ruptura en el marco del proceso de selección de la candidatura a la Presidencia de la República en el 2018.

2. Condenar las resoluciones del INE y del Tribunal Electoral que le negaron el registro como partido político nacional a México Libre.

3. Garantizar la afiliación al PAN de ciudadanos de buena fe.

4. Permitir la afiliación inmediata al PAN de todo militante de México Libre que así lo desee.

5. Implementación de mecanismos de consenso para la selección de candidatos.

6. Incorporar la propuesta programática México Libre a la plataforma que en su momento presente el PAN.

7. Que se convoque, por parte de Acción Nacional, a un proceso de reflexión profunda.

8. Una representación adecuada y proporcional en lo referente a la participación de la dirigencia de México Libre en los órganos directivos del PAN.

9. Instrumentar acciones legales para impulsar las transformaciones sugeridas.

10.Una campaña de comunicación dirigida a los militantes de México Libre y Acción Nacional.

11. Integrar una dirigencia de transición, así como un mecanismo de seguimiento, en las instancias estatales que permita el cumplimiento de estos compromisos.

Para muchos usuarios, en redes sociales, esta serie de condiciones les parecieron una exageración por parte del matrimonio Calderón Zavala, al señalar que se trata de un movimiento que ni siquiera obtuvo registro como partido político.

Sin embargo, el pasado mes de noviembre anunciaron que sí participará en las próximas elecciones del 2021, ya sea en alianza con partidos o candidaturas propias. Están en miras de gubernaturas, alcaldías y diputaciones.

“Seguiremos adelante”, publicó Calderón Hinojosa al retomar el comunicado de la fuerza política dirigida por su esposa.

Aunque no obtuvo registro de partido político, México Libre anunció que haría una consulta interna a sus militantes para decidir el futuro inmediato y el pasado 21 de noviembre reportó que su comisión ejecutiva dio aval para la lucha electoral del próximo año. La otra opción era terminar con sus actividades de forma definitiva.

La organización de la ex pareja presidencial pretende participar para que Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido en el poder, no obtenga una mayoría legislativa junto con sus aliados. Además, para que no expanda su dominio de las cinco entidades que gobierna en el país.

