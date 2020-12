El Capi Pérez habló sobre la derrota histórica del Cruz Azul: “Soy un mal aficionado, porque en este punto me da vergüenza”

El Capi Pérez, tras la derrota del Cruz Azul: "Hoy va a ser un día complicado para mí" (Video: Twitter @elcapiperez)

Este domingo, Cruz Azul cayó en semifinales de la Liga MX ante los Pumas de la UNAM. Un resultado doloroso que decepcionó a muchos aficionados del club celeste, entre ellos, a Carlos Alberto Pérez, mejor conocido como “el Capi Pérez”.

A través de su cuenta de Twitter, el presentador de Venga la Alegría compartió un video en el que mostró su frustración.

Tomándose un café, confesó que este lunes será para él un día difícil, no solo por la inesperada derrota de su equipo y por haber perdido las posibilidades de hacerse con el título liguero, sino también, por las burlas que ha sufrido en las últimas horas. Bromas que según dijo, no son nuevas para él.

“Buenos días amigos, hoy será un día complicado para mí, para todos los aficionados del Cruz Azul. Un día de humillaciones, de burlas, pero tristemente no es nuevo. No es un sentimiento nuevo. Ya estamos acostumbrados. No sé si la maldición sí sea real, o hay un pedo ahí neurológico con los jugadores del Cruz Azul y con los técnicos que un día juegan bien c*brón, y al otro día valen pura v*rga”, comenzó en la grabación.

En la mañana de este lunes El Capi pidió a sus seguidores que le ayuden a eliminar el escudo del Cruz Azul en esta fotografía (Foto: Twitter @elcapiperez)

En la tarde del domingo, la Máquina partía con la ventaja de los cuatro goles marcados en el partido de ida. Sin embargo, frente a todos los pronósticos, los esmeraldas lograron remontar y empataron el marcador global, justo lo necesario para pasar a la gran final.

La eliminación del Cruz Azul se convirtió en otro capítulo humillante en la historia del equipo, que lleva 23 años sin ganar un título liguero. En su video, el Capi Pérez no disimuló su decepción. Dijo que sentía “vergüenza” por la actuación del club celeste, y se dirigió a las personas que le acusan de ser un mal aficionado.

Me da vergüenza y me da coraje muchos mensajes que me llegan de ‘No Capi, un buen aficionado está con su equipo en las buenas y en las malas’. Ay, chinga a tu madre, chinga a tu madre. Entonces, yo soy un mal aficionado, en ese caso yo soy un mal aficionado, porque en este punto me da vergüenza

La grabación del conductor de Venga la alegría se viralizó y se convirtió en tendencias en Twitter, donde en pocas horas alcanzó más de mil retuits y 285 comentarios. En sus mensajes, muchos usuarios empatizaron con su frustración, aunque otros defendieron que el sufrimiento va con el escudo.

“Totalmente de acuerdo con el capi, yo simplemente me retiro, y dejaré de ver y apoyar esta liga, y equipo corrupto y sin alma y corazón para jugar”, escribió el usuario Ángel López (@angello92486395).

“Nunca te había visto tan triste. La neta es ojet* lo que el equipo nos hace como aficionados, te apuesto que los jugadores les vale m*dre lo que nosotros sentimos. Como quiera, ellos cobran, no se vale lo pecho fríos que son”, escribió el usuario @danazul10.

Foto de archivo de jugadores de Cruz Azul tras ser eliminados por Pumas en las semifinales del torneo mexicano. Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México. 6 de diciembre de 2020 (Foto: REUTERS/Henry Romero)

“‘Un verdadero aficionado está en las buenas y en las malas’ Pues hemos estado en puras malas cul*ros, las buenas preséntenmelas que no las veo”, agregó el usuario @IshanamiH.

“Cuanto tenía dos años fue campeón, prácticamente nunca lo he visto campeón, y así como van yo creo que nunca lo veré. Por eso me bajé del barco desde la segunda final contra el América, pero siento feo los pend*jos que lo siguen apoyando, aplaudiendo sus derrotas”, opinó @Feorra951.

“Aguanta, primero andamos de agrandados y luego nos queremos bajar del barco. Escogiste este escudo, ahora te aguantas. Yo también recibo burlas y aquí sigo por amor a la Institución no a los jugadores”, comentó Miguel Mendoza (@MiguelM63676929).

