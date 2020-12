“Entiendo la desilusión, pero voy a seguir”: Siboldi no renunciará a Cruz Azul a pesar de la histórica remontada de los Pumas

Este domingo, Cruz Azul fue eliminado sorpresivamente de la semifinal contra los Pumas de la UNAM (Foto: Henry Romero/ Reuters)

Este domingo Cruz Azul fue eliminado sorpresivamente en la semifinal contra los Pumas de la UNAM. A pesar de tener una ventaja de cuatro goles en el partido de ida, los universitarios lograron la hombrada y empataron el marcador global, justo lo necesario para pasar a la gran final de la Liga MX.

Aunque el resultado es decepcionante, en especial por los 23 años sin el título liguero, el entrenador Robert Dante Siboldi aseguró que no renunciará a su cargo. “Tengo contrato hasta junio y jamás me voy a entregar, voy a seguir luchando como lo he hecho toda mi vida”, dijo en conferencia de prensa.

“Entiendo la desilusión, pero voy a seguir para adelante, voy a buscar la revancha en el siguiente torneo. Es un fracaso para la institución no llegar a la final, voy a seguir trabajando, buscando esa revancha para cumplir ese objetivo”, sentenció el timonel uruguayo.

También respondió al cuestionamiento más grande de su alineación de este fin de semana. Contestó a las críticas por no incluir a José de Jesús Corona, portero y capitán del equipo, quien dejó su lugar a Sebastián Jurado.

“No se recuperó Chuy y no estaba al 100%, se habló, se tuvo que tomar la determinación. Él quería estar. Sebastián no tuvo culpa. Dejamos de hacer cosas, tener carácter, el rival nos superó en actitud nada más”, apuntó.

El charrúa reconoció que falló ante la afición celeste, quien ha esperado 23 años para un nuevo título de Liga. Sin embargo, apeló a las revanchas deportivas, además de recordar que tienen pendiente los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

“Siento que le fallé a la afición, a la institución, pero tenemos que seguir adelante, esto da revancha, ir a la Concacaf, buscar el pase a un Mundial (de Clubes), no creo que haya sido exceso de confianza”, mencionó.

Por último, Siboldi reiteró que tienen que volver a levantar las caras para lo que vienen en el futuro. “Así como dije contra Tigres, ellos podían anotar tres goles y Pumas igual, el fútbol tiene reveses, tenemos que levantar la cabeza e ir para adelante”, finalizó.

Y es que este domingo Cruz Azul no pudo mantener su ventaja de cuatro goles sobre los Pumas. Con este resultado, los auriazules se unen al León para disputar la final del fútbol mexicano y definir al nuevo campeón de la Liga MX.

Lo que queda para los cementeros para quitarse el mal sabor de boca de este fin de semana es la Liga de Campeones de la Concacaf, conocida coloquialmente como “Concachampions”. En este torneo internacional, los pupilos de Robert Dante Siboldi buscarán calificar al Mundial de Clubes, que se disputará a principios de febrero del próximo año.

Su rival será Los Angeles FC del mexicano Carlos Vela, quienes también fueron eliminados de la postemporada de la Major League Soccer (MLS) hace unas semanas. Ambos clubes buscarán darle una alegría a sus aficionados después de los malos resultados en la fase final de sus respectivos torneos.

Los cuartos de final entre angelinos y celestes será el miércoles 16 de diciembre a las 21:30 horas (tiempo del centro de México). Las sede será en una burbuja en Orlando, Florida, y el encuentro será a un partido de eliminación directa para agilizar el cierre del certamen, como sucedió en la Champions League europea.

