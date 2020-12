“No todo son elecciones, señor presidente”: la Alianza Federalista aseguró que no buscan “publicidad”, sino “certidumbre”

La Alianza Federalista aseguró que su intención es buscar certidumbre y no publicidad (Foto: tw/@JaimeRdzNL)

Los gobernadores que integran la Alianza Federalista (AF) respondieron a las declaraciones que Andrés Manuel López Obrador hizo esta mañana en las que aseguró que no permitirá que la organización use la “investidura presidencial” para hacerse publicidad o beneficiase con propósitos electorales.

A modo de réplica, el grupo de dirigentes estatales pidió a AMLO no confundir prioridades, ya que lo más importante es atender la crisis sanitaria y los efectos negativos en la economía derivados de esta.

“No todo es elecciones, señor presidente @lopezobrador_, no confundamos las prioridades; primero atendamos seriamente la crisis de salud y económica antes de pensar en el 2021. #SumemosEsfuerzos” , fue el mensaje publicado en la cuenta de Twitter de la organización.

Los también llamados gobernadores rebeldes respondieron al presidente López Obrador a través de redes sociales (Foto: Twitter)

Asimismo, señalaron que sus esfuerzos estaban enfocados en unir, solucionar y buscar certidumbre, y no en lograr notoriedad de cara al proceso electoral 2020-2021.

No buscamos lucimiento; buscamos soluciones. No buscamos publicidad; buscamos certidumbre. No buscamos dividir; buscamos sumar. No es por nosotros; es porque #MéxicoSomosTodos

Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, el presidente López Obrador reconoció que hay discrepancias entre dicho grupo y la administración federal; sin embargo, no dejó de mencionar que las acciones de los gobiernos de oposición tienen intereses electorales.

“No voy a permitir que se manipule la investidura presidencial, que se utilice a la institución con propósitos electorales, con propósitos políticos, no lo voy a aceptar”, sostuvo.

“Tenemos diferencias, son públicas, son notorias. Considero que no tienen razón, que tomaron todas estas acciones porque es la temporada electoral, hay elecciones, pero querían utilizarnos y venir aquí y tener reuniones, y luego salir y declarar; publicidad. Eso no, no es serio”, agregó.

El presidente López Obrador reconoció que hay discrepancias entre la Alianza Federalista y su gobierno (Foto: Twitter / @AFederalista)

Por otra parte, aseguró que su gobierno no busca imponer un pensamiento único, pues la democracia “es pluralidad, es garantizar el derecho a disentir, no es estar todos de acuerdo o no todos pensar de la misma manera. La democracia es pluralidad, diversidad”.

Recordó que su desempeño como titular del Ejecutivo federal cuenta con el respaldo de la gente, ya que en la encuesta en la que se preguntó si debía continuar o no como presidente, el 71% manifestó su opinión a favor del mandato de Andrés Manuel.

Aun así, la gente nos está apoyando. Ayer di a conocer que hicimos una encuesta el pasado fin de semana y a la pregunta de si quieren que continúe o que renuncie, traemos 71 por ciento a favor de que continúe, creo que como 25 en contra y cuatro que no se han definido todavía

Durante este 2020, año en el que los mandatarios anunciaron su salida de la Conferencia Nacional de Gobernadores, López Obrador ha tenido diferencias y roces con la Alianza Federalista, esto debido principalmente por la extinción de los fideicomisos y los recortes presupuestales a estados y municipios.

Andrés Manuel López Obrador aseguró que no permitirá que la Alianza Fedetalista use la “investidura presidencial” con fines electorales (Foto: Presidencia)

A partir de su formación, dicha organización ha manifestado su interés en dialogar con el presidente y aseguran que esta acción “no tiene nada que ver con las elecciones del 2021″, contienda en la que estarán en juego 15 gubernaturas.

En el marco de los dos años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los aliancistas pidieron al presidente “olvidar los pleitos interminables y trabajar por un México necesitado de seriedad y soluciones”.

“Ya no podemos darnos el lujo de postergar el crecimiento de nuestro pueblo por las diferencias y criterios dispares que nos impiden ver hacia adelante; sobre nuestros hombros está la vida y prosperidad de más de 120 millones de mexicanos”, escribieron algunos mandatarios en redes sociales.

