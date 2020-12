Los hermanos Clouthier protagonizaron pelea por la salida de Romo del gabinete presidencial

Tatiana Clouthier y Manuel Clouthier discuten tras salida de Romo (Foto: Cuartoscuro)

Tatiana Clouthier Carrillo y su hermano Manuel protagonizaron un pleito en redes sociales a partir de que Alfonso Romo anunciara su salida del gabinete presidencial.

Y es que, a la renuncia del empresario Romo Garza a la coordinación de la Oficina de la Presidencia anunciada este miércoles 2 de diciembre, Manuel Clouthier felicitó al ex miembro de la 4T y aseguró que la división se debe al golpeteo contra el sector privado de México.

“Bien por Alfonso Romo que acaba de renunciar a este catastrófico Gobierno de AMLO, se hartó de que se golpee a diario al sector privado y tener que dar la cara ante los empresarios! Decidió ya no dialogar con el hipócrita”, expresó inicialmente en su cuenta personal de Twitter.

También esperó que el “hipócrita” no se vengue del empresario y remarcó, una vez más, que el gobierno es catastrófico.

Los hermanos Clouthier discutieron tras la salida de Poncho Romo (Foto: Twitter / @ClouthierManuel)

“Espero que el Presidente sea agradecido con Poncho Romo y lo deje seguir su vida empresarial, respetándolo y sin vengarse porque decidió no seguir en este catastrófico gobierno” , solicitó. Asimismo, el hijo de don Manuel “Maquío” Clouthier advirtió que con la salida del empresario de Nuevo León existe la posibilidad de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se radicalice más y que esto genere cambios en detrimento del sector privado. También vaticinó un final “triste y trágico” para el gobierno actual.

Después del hilo que abrió en la red social del pajarito azul, la maestra Clouthier, diputada federal por Morena, le contestó a su hermano:

Que absurdo comentario y lleno de frustración mal manejada

Y es que la mañana de este miércoles, el jefe del ejecutivo federal anunció la salida de Poncho Roma de su gabinete. A través de sus redes sociales el mandatario nacional publicó una foto con el ingeniero agrónomo durante un desayuno y explicó su salida.

“Alfonso Romo dejará la coordinación de la Oficina de la Presidencia, pero seguirá siendo mi principal enlace con el sector privado. Lo cierto es que fue funcionario público solo por tratarse de nosotros. Convenimos que estaría 2 años y se cumplió el plazo”.

López Obrador hizo el anuncio sobre el fin de la colaboración de Romo en la Oficina de Presidencia (Foto: Twitter / @lopezobrador_)

En cuanto al motivo de la salida, AMLO explicó que el empresario está más comprometido con lo que puede aportar que con el cargo y subrayó que entre ellos existe una verdadera amistad.

“Poncho está más en mi visión de que lo importante no es el cargo, sino el encargo. Él me ha ayudado y me seguirá ayudando . Es un hombre independiente, honesto, comprometido con las causas justas y además es mi amigo”, dijo.

Finalmente agradeció a Romo haber sido el primer empresario en adherirse a la cuarta transformación.

Durante estos dos primeros años del sexenio, Alfonso Romo Garza se mantuvo como una de las personas de confianza del presidente. Sin embargo, su manejo al interior del gabinete ha sido polémico e incluso ha recibido duras críticas.

Tatiana Clouthier milita en Morena, el partido que llevo a AMLO a la presidencia (Foto: Cuartoscuro)

Es ingeniero agrónomo por el Tecnológico de Monterrey. Antes de tomar el cargo que hasta hoy desempeñaba, fue presidente del Consejo y director general de Grupo Plenis, una empresa que se enfoca en los sectores de agrobiotecnología, biología sintética, educación y servicios financieros.

“Su compromiso social va de la mano con su actividad empresarial. La mayoría de sus operaciones en la industria genética, de alta tecnología, de biología sintética y de educación consideran en todo momento dentro de sus planes de negocio el concepto de sustentabilidad, así como el impacto social en las comunidades donde se desarrollan”, señala la página oficial del mandatario mexicano.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Alfonso Romo dejará la coordinación de la Oficina de Presidencia: “Seguirá siendo enlace con el sector privado”, informó AMLO

Victor Manuel Toledo, titular de la Semarnat, renunció a su cargo

Quién es Víctor Manuel Toledo: el incómodo secretario de López Obrador que calificó de “incongruente” a la 4T