Andrea Meza, Ángeles Castro, Karen Bustos y Andrea Bazarte: conoce a las cuatro reinas de belleza que lograron Corona en Mexicana Universal 2020

En la noche de este domingo 29 de noviembre se celebró, en medio del escándalo, la gran final de Mexicana Universal.

La gala transcurrió sin sorpresas, y Andrea Meza, representante de Chihuahua de 26 años, logró hacerse con la Corona y será la mujer que represente al país en Miss Universo 2020, que debido a la pandemia se celebrará en una fecha aún por definir, en el primer trimestre de 2021.

Sin embargo, además de la ganadora indiscutible de la noche, otras tres participantes consiguieron proclamarse también como reinas y lograron una banda que las llevará directamente a tres certámenes internacionales: Nuestra Latinoamericana Universal; Reina Hispanoamericana 2021; y Miss Charm Internacional.

Andrea Meza, Chihuahua: rumbo a Miss Universo

Tiene 26 años, es ingeniera de software, y partía como la favorita para convertirse en la ganadora de Mexicana Universal.

Alma Andrea Meza Carmona derrotó a las otras 30 participantes y se llevó la ansiada Corona. Ella será quien represente al país en Miss Universo.

Modelo de profesión, la representante de Chihuahua cuenta con una sólida experiencia en concursos de belleza. En 2017 participó en Miss Mundo y quedó en segundo lugar, solo por detrás de Enkhjin Tseveendash, originaria de Mongolia.

“Actualmente me dedico a modelar en pasarelas, posar para diversas marcas de ropa y comerciales de televisión. Me apasiona utilizar mi imagen para promover el talento mexicano. Uno de mis muchos sueños es ser embajadora de marcas de talla internacional como Gucci o Chanel”, expresó Meza.

Andrea Meza (Foto: Instagram @mexicanauniversalof)

La nueva Mexicana Universal mide 1.82 metros. Según explica en su cuenta de Instagram, sigue una alimentación vegana y es amante de los animales. Más allá de su vida en las pasarelas, es ingeniero de software y embajadora de turismo en Chihuahua. Habla inglés con fluidez, y creó su propia marca de ropa deportiva, “amaw” (por Andrea Meza ActiveWear), aunque la firma no ha despegado, ni vende artículos por el momento.

Una de las razones por las que decidió convertirse en modelo es poder gestionar su tiempo, y dedicarlo a sus aficiones favoritas.

“Me gusta ser dueña de mi tiempo y esta profesión me permite desenvolverme en muchas otras actividades como viajar, compartir mi talento como maquilladora profesional, realizar deportes de aventura y siempre aprender algo nuevo”, explica Miss Chihuahua.

Ángeles Castro, Oaxaca: rumbo a Latinoamericana Universal 2021

(Foto: Instagram @mexicanauniversalof)

La representante oaxaqueña, Ángeles Castro, logró la banda que le abrirá las puertas del concurso “ Latinoamericana Universal 2021″.

Muchos usuarios en redes sociales aplaudieron “la belleza auténtica” de la modelo de 22 años, y predijeron que hará un gran papel en el certamen, que se celebrará a cabo -si no hay cambios por la crisis sanitaria- el próximo abril en Houston, Texas.

Con 1.70 metros de estatura, la estudiante de Licenciatura en Derecho e Inglés competirá con 20 participantes de distintos países. Oriunda de Oaxaca de Juárez, se define como amante del deporte, especialmente del atletismo.

“Nada me da más fortaleza, libertad y adrenalina que practicar atletismo, deporte con el que puedo liberar el cuerpo y a la vez cargarme de energía positiva”, explica la Miss.

Desde pequeña, jugaba con sus dos hermanos al fútbol y al basquetbol. Así, desafió a los estereotipos sociales que en su opinión, aseguran que las niñas sólo juegan con muñecas.

“Me daba la libertad desde pequeña de ser una mujer plena”, indicó.

A través de redes sociales, muchos usuarios señalaron su parecido físico con la famosa actriz Yalitza Aparicio, también oaxaqueña.

Andrea Bazarte, Nuevo León: rumbo a Reina Hispanoamericana 2021

(Foto: Instagram @andreabazarte)

Licenciada en Mercadotecnia, y amante de los deportes extremos, Miss Nuevo León ganó el domingo una de las cuatro coronas. Ella participará en Reina Hispanoamericana 2021, que se llevará a cabo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en una fecha que aún está por concretar.

Andrea Bazarte, de 27 años, se enfrentará a más de 20 modelos de distintos países de lengua hispana. Mide 1.71 metros, nació en Monterrey, habla inglés avanzado, y en el futuro, espera poder ayudar a personas emprendedoras.

“Una de las cosas que más disfruto hacer es senderismo de montaña. Tener la oportunidad de llegar por ti mismo a la cima de una montaña es una sensación de victoria indescriptible. Es llevar tu cuerpo a límites que no sabías que se podían romper. Desde arriba todo problema se ve pequeño. En general, me encantan los deportes extremos porque inundar mi cuerpo de adrenalina me hace sentir viva. Mi sueño es tener empresas transnacionales que se enfoquen en productividad y que mejoren la calidad de vida de familias enteras. Además, ayudar a otros en el camino de emprender sus ideas”, cuenta Bazarte.

Karen Bustos, San Luis Potosí: rumbo a Charm Internacional 2021

(Foto: Instagram @mexicanauniversalof)

Aunque Andrea Meza partía como la gran favorita de la noche, la representante de San Luis Potosí, Karen Bustos, era una de las candidatas que resonaba para alzarse con el título de Mexicana Universal. Finalmente, la Miss de 22 años no logró el billete a Miss Universo, pero logró el título Charm Internacional, por lo que participará en ese certamen en octubre de 2021, en Ho Chi Minh, Vietnam. Tendrá que enfrentarse a más de 50 candidatas.

