Otro duro golpe contra Lupita Jones: Diana Leal le ganó una demanda por despido injustificado

La ex modelo Diana Leal ganó la demanda que había interpuesto ante Lupita Jones luego de que fuera despojada de su corona tras ganar el certamen “Miss Puebla”, la cual fue de forma injustificada según determinó el juez del caso.

El abogado de Leal, Milton Aguirre, dijo al programa de espectáculos “Ventaneando”, que ganaron la demanda en contra de Jones, la cual había retirado la corona de Miss Puebla 2016 a Diana por supuestamente haber ocultado información al certamen de Nuestra Belleza y a sus organizadores y por indisciplina, así indicaba el documento original.

Luego de recibir el agravio, Leal demandó a Lupita por daño moral y despido injustificado. No sólo eso, sino que también afirmó que la directora del Instituto Guadalupe Jones se dirigió hacia ella con calificativos racistas y que la denostaron por sus orígenes mixtecas. Por su parte, Jones justificó la destitución, en su momento, debido a que Diana habría ocultado información al certamen y que por que mostraba falta de disciplina para mantener el estilo de vida de una modelo. Así lo dijo el abogado de Leal:

Así fue como Diana Leal se refirió en su momento a los actos que habría cometido Lupita Jones, e inclusive la acusó de haber sido racista con ella por sus raíces mixtecas, ya que es originaria de Acatlán de Osorio, en la zona sur de Puebla. Por lo que se dio :

Me ofendió a mí y conmigo a las mujeres mixtecas. Yo no tengo ningún interés económico, si algo se genera de los juicios civiles, será para apoyar una fundación que lleve capacitación a mis paisanas de Acatlán y toda la Mixteca Poblana

Milton Aguirre aseguró que el patrimonio de Diana se vio afectado porque tenían que cubrirle viajes, proveerle un automóvil y otros servicios, los cuales deben restituirle con prontitud o cubrir los gastos que tuvo durante ese periodo. Quienes fungieron como demandados fueron Lupita Jones, de forma particular y su organización “Promocertamen” que es la razón social que se encarga de organizar algunos certámenes de belleza.

El abogado también aclaró que ni Lupita ni sus abogados estuvieron dispuestos a llegar a un arreglo con Diana Leal, pues estaban empeñados en defender la postura de que fue lo correcto desprender a la ex Miss Puebla de su cargo.

Según informó en su momento Diana Leal, la modelo afirmó que fue notificada con un documento en los cuales se le amenazó que debía dejar la corona pues quedaba destituida y que en caso de negarse a hacerlo, tendría que pagar una multa de 350 mil pesos para resarcir los daños:

Me obligaron a firmar un documento en el que me avisaban de mi destitución, bajo la amenaza de que si no lo hacía, tenía que pagar 350 mil pesos (...) Utilizó los medios de comunicación para ensuciarme y decir que era indisciplinada y no tenía compromiso, pero yo tengo pruebas de cada día que asistí al gimnasio, de cada sesión a la que acudí, de cada acto en el que representé a Nuestra Belleza con patrocinadores