Ex reinas de belleza forman frente común tras escándalo con Lupita Jones: rechazan los abusos en los certámenes

Luego de la polémica protagonizada con Lupita Jones, Sofía Aragón y otras ex reinas de Belleza mexicanas decidieron armar un frente común en contra de la ofensa, dolor, agresiones de identidad y el abuso emocional y psicológico en los certámenes de este tipo, por lo que se comprometieron a atender cualquier tipo de conducta que vulnere “el sueño” de representar al país.

Desde hace unas semanas, varias reinas de belleza en el país han alzado la voz para denunciar los abusos y críticas que recibieron por parte de la promotora de los concursos, Lupita Jones.

Sofía Aragón, Daniela Leal, Luz Elena González, Elena Lizárraga, Cynthia de la Vega, Nebai Torres, entre otras, hicieron fuertes revelaciones sobre su experiencia al lado de la primera Miss Universo mexicana, coronada en 1991.

Entre las denuncias resaltaron las de aquellas que sufrieron discriminación, presiones con su peso, intimidación y agresiones de parte de Lupita Jones, quien reaccionó con un video plagado de más ataques y una conducta que no agradó a nadie.

Aunque la promotora rápidamente se disculpó por su actuación, los ataques y divulgación de detalles sobre su vida continúan presentes.

En medio del escándalo y con la intención de posicionarse en conjunto, Sofía Aragón y otras ex reinas de belleza decidieron alzar la voz en un comunicado titulado “la corona, representa un sueño” y en el que recordaron todos las agresiones que han salido a la luz estas últimas semanas, pero también resaltaron su intención de continuar con su labor de representar al país y apoyar a otras mujeres a conseguir su sueño.

“En días pasados ha habido una serie de declaraciones que han lastimado la integridad identidad de muchas ex reinas de belleza. Todas teníamos un mismo sueño, representar a nuestro país y los valores de las mujeres mexicanas ante el mundo”, se lee en el documento publicado desde la cuenta de Instagram de Sofía Aragón.

Valoraron el trabajo que cada representante ha realizado a lo largo de estos años e incluso reconocieron la labor de las personas detrás de la organización de los certámenes, pero reprobaron absolutamente las conductas agresivas.

“Honramos el compromiso de las personas involucradas en la organización que forman parte de la preparación y formación de mujeres dignas de representar a México, sin embargo, reprobamos categóricamente la ofensa, el dolor y el abuso emocional psicológico a cuál fuimos enfrentadas en este proceso”, aseguraron.

Se dijeron comprometidas con su labor de impulsar a otras mujeres a conseguir “su sueño a través de un liderazgo sano” y así “caminar juntas a favor de la mujer, particularmente apoyando a la prevención y atención de cualquier tipo de abuso, así como la agresión a la identidad”.

“Exhortamos a levantar la voz y unirnos para que pongamos un alto este tipo de abusos, compartimos este comunicado como símbolo de unión y solidaridad a nuestras compañeras, maestros, colaboradores y todos los involucrados”, concluyeron las ex reinas de belleza.

Este documento fue publicado después de que varias reinas de belleza contaran su experiencia y justo antes de que el entrenador que la ayudó a obtener el título de Miss Universo en 1991, Gustavo Castañeda, revelara algunos de sus secretos.

“La Lupita pre corona, conmigo [era] encantadora, una chica muy linda, muy obediente, muy dócil, muy humilde, muy dulce, muy respetuosa. Poco tiempo después de que ganó la corona, bajo esa mala influencia que ella se asoció, ya fue el cambio completo”, confesó el preparador.

Castañeda mencionó que Jones no quería ser la única en obtener un título de belleza en México: “No quiero que ninguna me haga mosca, quiero ser la única porque mi trabajo me costó”.

