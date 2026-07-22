México

Alejandra Jaramillo reacciona a su salida de ‘Siéntese quien pueda’ tras burlas a México en el Mundial: “Nadie me obligó a disculparme”

La conductora ecuatoriana estuvo envuelta en polémica tras celebrar cuando el Tri fue eliminado del Mundial 2026

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"Amigos el odio de unos cuantos nunca será más fuerte que la coherencia, el sentido común y que el amor. Todo va a estar bien", expresó la conductora de TelevisaIUnivision

La reacción de Alejandra Jaramillo tras su salida de Siéntese quien pueda generó expectativa entre sus seguidores y la audiencia del programa vespertino de Univision.

La comunicadora ecuatoriana rompió el silencio a través de un video en Instagram, donde habló abiertamente sobre el proceso que vivió en las últimas semanas y compartió un mensaje de resiliencia y fe.

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El tema ocupó las tendencias en redes sociales, mientras la conductora optó por un tono reflexivo y agradecido en su pronunciamiento.

La salida de Jaramillo seanunció este 22 de julio en la transmisión en vivo del programa, cuando el conductor Jorge Bernal confirmó la noticia y agradeció públicamente la entrega y el talento de la presentadora.

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sientese quien pueda alejandra jaramillo
Se dio a conocer oficialmente la salida de Alejandra Jaramillo (Captura de pantalla/Siéntese quien pueda)

La polémica en torno a la eliminación de México en el Mundial 2026 y la reacción de la ecuatoriana en redes sociales fue uno de los factores que enmarcaron el episodio.

Alejandra Jaramillo habla tras dejar Siéntese quien pueda

En el video publicado en Instagram, Jaramillo confirmó personalmente que ya no forma parte de Siéntese quien pueda.

“Hola, familia, ¿cómo están? Yo por aquí otra vez para también confirmar desde este lado que efectivamente no sigo más en Siéntese quien pueda”, expresó al inicio. Reconoció que la decisión no fue sencilla y agradeció el apoyo recibido en las últimas tres semanas.

La presentadora relató que este periodo fue complicado y lleno de emociones encontradas.

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“No es nada fácil, no es nada sencillo. Amo el arte en todas sus expresiones y formas. Amo bailar, amo actuar, amo comunicar. Y en este país pude cumplir ese sueño”, compartió.

Recordó sus aspiraciones de infancia y destacó la importancia de vivir los procesos con gratitud. “He estado aplicando con mucha intención la gratitud, incluso cuando no entendemos lo que pasa, incluso cuando no nos parece justo lo que suceda”.

Jaramillo insistió en que sus disculpas públicas por la polémica no fueron forzadas.

“Esas disculpas públicas nadie me obligó a darlas. Esas disculpas públicas me nacieron del corazón”, afirmó. Reiteró su tranquilidad con respecto a sus actos y ratificó su voluntad de disculparse si alguien se sintió ofendido, sosteniendo: “Estoy tranquila con mi actuar y estoy tranquila con mis disculpas”.

Beta Mejía vivió momento de angustia en '¿Apostarías por mí?' tras incidente de su novia Alejandra Jaramillo - crédito @betamejia/ Instagram
Beta Mejía vivió momento de angustia en '¿Apostarías por mí?' tras incidente de su novia Alejandra Jaramillo - crédito @betamejia/ Instagram

La conductora leyó un fragmento del libro El amor no se ruega, se riega de Daniel Habif y Angyita Ruiz:

“Comprendo que por el momento puedes estar sumido en un laberinto, buscando ansioso lo que has perdido… Es hora de ascender al lugar que te corresponde… Te recuperarás sí o sí. Dios no pierde ni extravía a sus hijos”.

Al cierre, agradeció a su comunidad y pidió responder al odio con respeto y amor: “El odio de unos cuantos nunca será más fuerte que la coherencia, el sentido común y que el amor. Todo va a estar bien”.

Así fue el anuncio oficial de la salida de Alejandra Jaramillo

El anuncio de la salida de Jaramillo ocurrió en vivo, durante la emisión de Siéntese quien pueda. Jorge Bernal, conductor del programa, tomó la palabra para informar a la audiencia:

“Queremos compartir con ustedes que Alejandra Jaramillo deja de formar parte del elenco regular de ¡Siéntese quien pueda!”.

alejandra jaramillo -México- 22 julio
Alejandra Jaramillo reaccionó a su salida (Instagram)

Bernal agradeció la entrega y el talento de la ecuatoriana, y en nombre de la producción y la productora We Love Entertainment, le deseó éxito en sus próximos proyectos.

El contexto de la polémica que marcó la salida

La controversia que antecedió la salida de Jaramillo se originó tras el partido de cuartos de final del Mundial 2026, donde México quedó eliminado ante Inglaterra.

Al finalizar el encuentro, la conductora publicó mensajes en Instagram celebrando la derrota del Tri: “CHAO. BYE BYE. SAYONARA. ARRIVEDERCHI”. También agradeció a los goleadores ingleses con un tono irónico, lo que fue interpretado por muchos usuarios como una burla hacia la selección mexicana y sus aficionados.

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La reacción en redes fue inmediata: el hashtag #BoycottUnivision se popularizó y cientos de usuarios exigieron la salida de la presentadora.

Personalidades del espectáculo como Laura Bozzo y Gustavo Adolfo Infante cuestionaron públicamente a Jaramillo. En respuesta, la ecuatoriana emitió una disculpa pública: “De todo corazón pedir mis más sinceras disculpas públicas por haber celebrado la derrota de México en el Mundial”, mensaje que reiteró en su video más reciente.

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