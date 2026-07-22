México

Filtran el video donde Belinda y Kenia Os se habrían ignorado previo a dura polémica con Danna

El episodio ocurre semanas después de que la colaboración musical quedara en pausa, lo que ya generaba rumores en redes sociales sobre tensión dentro de la llamada “trinidad del pop mexicano”

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El video que muestra a Belinda y Kenia Os ignorándose durante un partido de la selección mexicana en el Mundial 2026 detonó una nueva ola de especulaciones sobre un posible distanciamiento entre ambas.

El video que muestra a Belinda y Kenia Os ignorándose durante un partido de la selección mexicana en el Mundial 2026 detonó una nueva ola de especulaciones sobre un posible distanciamiento entre ambas.

El episodio ocurre semanas después de que la colaboración musical con Danna quedara en pausa, lo que ya generaba rumores en redes sociales sobre tensión dentro de la llamada “trinidad del pop mexicano”. La difusión del video y una serie de interacciones digitales han reforzado la teoría de una fractura, aunque las propias artistas niegan una pelea y atribuyen los retrasos a cuestiones administrativas.

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Video del Mundial 2026: el origen de la polémica

La conversación digital sobre la relación entre Belinda y Kenia Os cobró fuerza a partir de un video captado durante un partido de México en el Mundial 2026. En las imágenes, ambas aparecen en palcos cercanos, pero no se les observa interactuar ni intercambiar miradas. El clip, de apenas unos segundos, se viralizó rápidamente. Usuarios en redes sociales lo interpretaron como indicio de un posible conflicto, al considerar que la ausencia de diálogo en público era “prueba” de un distanciamiento.

La especulación creció porque este material coincidió con la pausa indefinida del tema musical que las dos artistas grabaron junto a Danna. Desde entonces, el fandom comenzó a analizar cada gesto y movimiento en busca de señales que confirmaran la narrativa de una supuesta ruptura.

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(IG: @applemusic)
(IG: @applemusic)

Comentario borrado y reacciones en redes sociales

El debate aumentó tras un gesto digital de Belinda. En una publicación de Kenia Os, la cantante escribió el mensaje: “Qué bonita, te quiero”. Sin embargo, el comentario fue borrado poco después, hecho que usuarios interpretaron como una acción contradictoria en medio de la conversación sobre un posible conflicto.

La eliminación del mensaje desató nuevas discusiones. Algunos seguidores consideraron que el comentario original era un intento de desmentir rumores, mientras que el borrado alimentaba la sospecha de que algo no estaba bien entre ambas.

Declaraciones públicas y aclaraciones de las involucradas

En medio de la controversia, Belinda respondió a los rumores desde la cuenta del creador de contenido Eddy Nieblas. En su mensaje, la cantante afirmó: “¡Hola! Yo nunca lanzo indirectas contra ninguna persona, y mucho menos hacia mis compañeras en la industria de la música. A Kenia le tengo muchísimo cariño y un profundo respeto (…) dejen de inventar cosas y de tratar de ponernos en contra, tanto a nosotras como a los fandoms. Yo siempre me mantengo al margen de las difamaciones, pero en este caso, al tratarse de mujeres, sentí necesario hacer este comentario. ¡Arriba las colaboraciones entre mujeres y la buena energía, siempre!”.

Belinda
Belinda aclaró lo sucedido con Kenia Os. (@soyeddynieblas)

Por su parte, tanto Kenia Os como Danna han explicado públicamente que la pausa en la colaboración musical se debe a problemas administrativos y no a una disputa personal. Estas declaraciones no han evitado que los rumores sigan creciendo, pues los fans continúan examinando cada publicación y comentario en busca de pistas sobre el estado real de la relación entre las artistas.

El impacto de la “trinidad del pop mexicano” en redes

La llamada “trinidad del pop mexicano”, conformada por BelindaKenia Os y Danna, había generado expectativa desde su anuncio. La colaboración, que sigue sin fecha de lanzamiento, se convirtió en tema recurrente en plataformas digitales. La ausencia de novedades oficiales y la aparición de señales ambiguas reforzaron la especulación sobre conflictos internos.

Hasta el momento, ninguna de las partes ha confirmado una pelea. Los indicios que sostienen la versión de un distanciamiento provienen del video en el estadio, el comentario eliminado y la necesidad de aclaraciones públicas ante los cuestionamientos. Las artistas insisten en que no existe conflicto personal, pero la narrativa digital sigue vigente y muestra cómo la percepción del público puede amplificar cualquier gesto o mensaje en la era de las redes sociales.

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