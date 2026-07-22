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Antes de ser asesinado, el periodista Alejandro Leyva había señalado a un senador por presuntos vínculos con el huachicol

El periodista difundió señalamientos contra Antonino Morales Toledo dos días antes de su homicidio; hasta ahora, las autoridades no han establecido una relación entre ambos hechos

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El periodista oaxaqueño Alejandro Leyva Aguilar fue asesinado la mañana de este miércoles en San Pablo Etla, Oaxaca, apenas dos días después de difundir un video en el que formuló señalamientos contra el senador de Morena Antonino Morales Toledo, a quien acusó de presuntos vínculos con el huachicol y del supuesto despojo de tierras comunales en la costa del estado.

Hasta el momento, las autoridades no han informado que exista una relación entre esas publicaciones y el crimen, por lo que el móvil permanece bajo investigación.

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Las acusaciones que Alejandro Leyva expuso en su última publicación

El pasado 20 de julio, a través de su espacio informativo “El Zumbido del Moscardón”, Leyva retomó una publicación periodística sobre una presunta investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos relacionada con inversiones, empresas y posibles redes de lavado de dinero en Oaxaca.

El homicidio ocurrió dos días después de que el periodista publicara acusaciones contra el senador Antonino Morales; hasta ahora, las autoridades no han establecido un vínculo entre esos hechos.
El homicidio ocurrió dos días después de que el periodista publicara acusaciones contra el senador Antonino Morales; hasta ahora, las autoridades no han establecido un vínculo entre esos hechos.

Durante su mensaje, el comunicador sostuvo que comuneros de Santiago Astata le habían señalado que el senador Antonino Morales Toledo mantenía el control de extensas zonas costeras y lo acusó de presuntos vínculos con actividades de huachicol y narcotráfico.

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Asimismo, afirmó que esos hechos, según su versión, podrían formar parte de líneas de investigación que involucrarían a distintos actores políticos.

En el mismo video también mencionó al exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, dentro del contexto de esas versiones.

Sin embargo, hasta el momento no existe información oficial que confirme las afirmaciones expuestas por el periodista ni que las autoridades estadounidenses hayan hecho públicos resultados en ese sentido.

Asesinato de Alejandro Leyva conmociona al gremio periodístico

Horas después de mantener activa su labor informativa, Alejandro Leyva Aguilar fue atacado a balazos mientras desayunaba en un puesto de comida ubicado en el fraccionamiento La Esmeralda, en el municipio de San Pablo Etla, muy cerca de su domicilio.

Agentes de policía en calle adoquinada con cinta amarilla de “Policía - Escena del Crimen”, un contorno de cuerpo en tiza, una lata y un mango.
Asesinato de Alejandro Leyva pone bajo la lupa sus últimas publicaciones y los señalamientos que difundió antes de morir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sujetos armados se aproximaron al lugar y dispararon en su contra, provocándole la muerte.

El periodista contaba con una amplia trayectoria en Oaxaca; fue director de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) y en los últimos años ejercía el periodismo de manera independiente mediante su columna política “El Zumbido del Moscardón”, caracterizada por publicar investigaciones y críticas sobre temas de interés público.

Contexto del caso

  • Alejandro Leyva publicó el video con los señalamientos el 20 de julio, dos días antes de ser asesinado.
  • En esa grabación acusó al senador Antonino Morales Toledo de presuntos vínculos con el huachicol y de un supuesto despojo de tierras comunales.
  • También hizo referencia a una presunta investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre posibles operaciones de lavado de dinero en Oaxaca.
  • Hasta ahora, ninguna autoridad ha confirmado una relación entre esas publicaciones y el homicidio del periodista.
  • La Fiscalía informó que todas las líneas de investigación deberán agotarse, incluida la relacionada con su actividad periodística.

La paradoja en torno a las acusaciones sobre el huachicol

Los señalamientos de Leyva cobraron relevancia debido a que, apenas unos días antes de su asesinato, el senador Antonino Morales Toledo había solicitado públicamente que la Fiscalía General de la República y el Instituto Nacional Electoral investigaran un presunto financiamiento de organizaciones de oposición con recursos provenientes del llamado huachicol fiscal.

El legislador sostuvo que debía esclarecerse el origen de esos recursos y rechazó los señalamientos de persecución política formulados por la oposición, asegurando que la aplicación de la ley debía ser igual para todos.

En contraste, Alejandro Leyva señalaba públicamente al propio senador por presuntos vínculos con actividades relacionadas con el huachicol, acusaciones que el periodista difundió como parte de su trabajo informativo y que, hasta el momento, no han sido acreditadas por las autoridades competentes.

Fiscalía y autoridades anuncian investigaciones

Tras el asesinato, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca inició las investigaciones correspondientes y anunció que solicitará la colaboración de la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), con el objetivo de fortalecer las indagatorias.

La institución informó que ya se recaban pruebas periciales, evidencia balística y material videográfico obtenido mediante cámaras del sistema C5 para identificar a los responsables.

Por su parte, el gobernador Salomón Jara condenó el homicidio, reconoció que Leyva era un periodista crítico de su administración y aseguró que no se adelantará ninguna conclusión sobre el móvil del crimen hasta que concluyan las investigaciones.

Mientras tanto, el asesinato de Alejandro Leyva Aguilar vuelve a colocar en el centro del debate los riesgos que enfrenta el ejercicio periodístico en México y la necesidad de que el caso sea esclarecido plenamente, garantizando verdad y justicia para el comunicador y su familia.

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